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Google убрала запрет на использование сторонних платёжных систем для разработчиков из России — ФАС Статьи редакции

Компания исполнила предупреждение службы и устранила «признаки нарушения антимонопольного законодательства».

  • В июле 2022 года в ФАС заявили, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play. Действия компании «содержали признаки злоупотребления доминирующим положением», пояснил тогда регулятор и выдал компании предупреждение.
  • В августе Google сообщила, что внесла изменения в правила программы для разработчиков Google Play и убрала запрет на использование сторонних платёжных систем, заявили в ФАС.

Google устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России. Раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play. Иначе компания не допускала приложение в свой каталог.

Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты.

ФАС России
  • То, что Google Play обновил правила для России и разрешил разработчикам использовать сторонние платёжные системы, в конце августа заметил пользователь DTF. В пресс-службе компании тогда не ответили на уточняющие вопросы vc.ru.

#новость #фас #google

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26 комментариев
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 Руслан Лысенко

Ща начнутся крики с окраины, гугл позволяет русским разработчикам делать деньги и спонсировать войну Путина и бла бла бла....

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LobioL

Ну, если эту тему не поднимать, как сделал ты, то никто бы и не орал. 😂

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Руслан Лысенко

Поверь, один фиг кто-нибудь написал бы это)

Если драка неизбежна, бить надо первым))) 😂

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Ivan Off

И истерический смайлик, стандартная маркировка неуравновешенного неадеквата.

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Andre Macareno

Мы ж не на тиджорнале

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Илья Пономарев

Во-во, хотя на самом деле все деньги будут идти прямо к разработчикам

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Alex R

А разработчики платят налоги и спонсируют рф

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Аккаунт отморожен

За вычетом комиссии платежной системы, и хорошо, если она будет меньше 30%

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Дарья Смолякова
Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты.

Кто не понял, это прикол такой от Гугла. У них очень специфическое чувство юмора, как у чекистов.

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Вадим Д.

Шёпот за спиной гугла: Акела промахнулся, стае нужен новый вожак!

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Слегка Придурковатый

"альтернативные способы оплаты"

А какие?

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Alexander Golubev

Яндекс.Pay, например

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Tannim

Вы же помните что Россия регулярно штрафует Google, и в России он уже банкрот?

Этот шаг призван реально помочь российским разработчикам, и ничего Гугл там не финансирует таким шагом — все равно деньги внутри страны перетекают.

PS: я кстати украинец, и в целом понимаю такой поступок. Денег в стране больше не станет, на войну это никак не повлияет(будто ЦБ не может тупо напечатать рублей), а разработчики что-то да заработают.

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Margarita Shiki

А как ЦБ может "тупо напечатать рублей"? На сколько я знаю таким только в Америке страдают..

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Густаво Лопез

попробуйте от телевизора оторваться, вы узнаете очень много интересного

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Герман Хибберт

Через госуслуги оплатить можно теперь?

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Alex Chalov

Эта ачивка откроется со взятием Одессы.

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Рома Агаев

Деньги идут на масажные салоны тутину!

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Педагогический череп

Вот это поворот 😮

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Гульнара Абдюшева

Я бы не сказала, что Россия начала 1 - ая войну

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Sergei Soloviev

А Google разве не ушел из России?

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DosRaven

Нет не ушел, его скорее заблокируют… чем он сам уйдет.

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Alexander Golubev

Не уйдёт. У него в двух странах сильные конкуренты: в Китае и в РФ. Он без боя не уйдёт: конкурентов надо душить пока они не "вылупелись" из своих стран.

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Александр Шестаков

А какие есть альтернативные способы оплаты сейчас?
Имею ввиду, чтоб в приложении мог оплатить пользователь, например, из Англии или США и деньги можно было получить на р/с в России.

Или я рабочая связка сейчас только такая — использовать гугл платежи для пользователей из-за рубежа + робокассу или юкассу для пользователей из РФ?

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Andr

Гугл разрешил альтернативные методы оплаты только для России, то есть приложение развернутое для других стран должно так же принимать оплату через Гугл пей.

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Гульнара Абдюшева

Нет деньги перешли прям к Западу, а у нас ураааааа!!!!Появились альтернативные пути😇😇😇😁😁

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