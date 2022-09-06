Google устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России. Раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платёжную систему Google Play. Иначе компания не допускала приложение в свой каталог.

Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты.