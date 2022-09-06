Google убрала запрет на использование сторонних платёжных систем для разработчиков из России — ФАС Статьи редакции
Компания исполнила предупреждение службы и устранила «признаки нарушения антимонопольного законодательства».
- В июле 2022 года в ФАС заявили, что Google позволяет разработчикам брать плату за приложения только через Google Play. Действия компании «содержали признаки злоупотребления доминирующим положением», пояснил тогда регулятор и выдал компании предупреждение.
- В августе Google сообщила, что внесла изменения в правила программы для разработчиков Google Play и убрала запрет на использование сторонних платёжных систем, заявили в ФАС.
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Ща начнутся крики с окраины, гугл позволяет русским разработчикам делать деньги и спонсировать войну Путина и бла бла бла....
Ну, если эту тему не поднимать, как сделал ты, то никто бы и не орал. 😂
Поверь, один фиг кто-нибудь написал бы это)
Если драка неизбежна, бить надо первым))) 😂
И истерический смайлик, стандартная маркировка неуравновешенного неадеквата.
Мы ж не на тиджорнале
Во-во, хотя на самом деле все деньги будут идти прямо к разработчикам
А разработчики платят налоги и спонсируют рф
За вычетом комиссии платежной системы, и хорошо, если она будет меньше 30%
Кто не понял, это прикол такой от Гугла. У них очень специфическое чувство юмора, как у чекистов.
Шёпот за спиной гугла: Акела промахнулся, стае нужен новый вожак!
"альтернативные способы оплаты"
А какие?
Яндекс.Pay, например
Вы же помните что Россия регулярно штрафует Google, и в России он уже банкрот?
Этот шаг призван реально помочь российским разработчикам, и ничего Гугл там не финансирует таким шагом — все равно деньги внутри страны перетекают.
PS: я кстати украинец, и в целом понимаю такой поступок. Денег в стране больше не станет, на войну это никак не повлияет(будто ЦБ не может тупо напечатать рублей), а разработчики что-то да заработают.
А как ЦБ может "тупо напечатать рублей"? На сколько я знаю таким только в Америке страдают..
попробуйте от телевизора оторваться, вы узнаете очень много интересного
Через госуслуги оплатить можно теперь?
Эта ачивка откроется со взятием Одессы.
Деньги идут на масажные салоны тутину!
Вот это поворот 😮
Я бы не сказала, что Россия начала 1 - ая войну
А Google разве не ушел из России?
Нет не ушел, его скорее заблокируют… чем он сам уйдет.
Не уйдёт. У него в двух странах сильные конкуренты: в Китае и в РФ. Он без боя не уйдёт: конкурентов надо душить пока они не "вылупелись" из своих стран.
А какие есть альтернативные способы оплаты сейчас?
Имею ввиду, чтоб в приложении мог оплатить пользователь, например, из Англии или США и деньги можно было получить на р/с в России.
Или я рабочая связка сейчас только такая — использовать гугл платежи для пользователей из-за рубежа + робокассу или юкассу для пользователей из РФ?
Гугл разрешил альтернативные методы оплаты только для России, то есть приложение развернутое для других стран должно так же принимать оплату через Гугл пей.
Нет деньги перешли прям к Западу, а у нас ураааааа!!!!Появились альтернативные пути😇😇😇😁😁