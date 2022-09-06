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VK сообщила о запуске бета-версии dzen.ru Статьи редакции

После закрытия сделки компании с «Яндексом» yandex.ru будет перенаправлять на сервисы VK.

  • На dzen.ru есть контент авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости, погода.
  • «Команды тестируют и прорабатывают все ключевые направления: пропускную способность, пользовательский опыт, редирект с сайта yandex.ru и так далее. VK представит итоговую версию dzen.ru после закрытия сделки с “Яндексом”», — сообщили РБК в пресс-службе VK.
  • В компании отметили, что хотят сохранить привычный для пользователей и авторов интерфейс, «существующие технологии и монетизацию блогеров», лайки, комментарии и подписки. Сейчас на dzen.ru подтягивается профиль в «Яндексе».
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы.
  • После обмена новостного агрегатора и блог-платформы «Яндекс» сделает ya.ru главной страницей, а текущая главная yandex.ru станет dzen.ru и под управлением VK.
Скриншот dzen.ru / РБК

#новость #vk #яндекс

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25 комментариев
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 Alex Shokhin

У двух корпораций такие огромные ресурсы (деньги, связи, кадры), а они с этим калом носятся туда сюда. Вместо того, чтобы хоть что-то толковое создать.

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Борис Вишневский

Мейл ру никогда ничего стоящего не создавал

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Михаил Петров

Держите в курсе, ваше мнение очень важно для нас (нет)

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Марсель

Минусим его парни)))

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Кот учённый

Да он и так уже минусовее некуда 😂

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Михаил Петров

Конечно минусите, минусы на vc это круто. Больше минусов, пожалуйста!

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Педагогический череп

Нонконформист?
Так бы и сказал )))

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Ил Масков

Вы называете это калом, потому что сами не пользуетесь?

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Alex Shokhin

Сколько нужно съесть кала, чтобы иметь право называть его отвратительным?

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Сосисочка

Поддержу. Приложение ВКонтакте теперь переполненный недо-супер апп, который работает отвратительно. Запихали туда все что смогли.

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Ware Wow

Ты хоть раз пробовал, чтобы так заявлять?

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Константин Суворов

Кайф. Всё говно, антинаучную херь, новостной мусор и непотребство в одно отдельное место собрали. Гороскопа разве что не хватает.

Простите, не удержался :)

Яндексу респект. Всякие нутрицологи это назвали бы очищением от шлаков. 😄

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jellyfish

Ужасный интерфейс, выглядит как ранний рунет 2006 года

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Andre Macareno

В рунете 2006 мы болтали с чуваками со всего СНГ так-то

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Королевский мангал

propaganda.ru

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Грубый кубок

А главное, никаких монополий на этом рыночке

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Gugumot

Теперь ещё и из VK, помойку сделают

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Дмитрий

Что значит сделают? По моему сделали, и уже давно))

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Gugumot

До дзена, VK ещё можно было как то воспринимать.

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Jenya Metelskiy

В Дзене, в отличие от VK, был хоть какой-то, пусть и кривоватый, но алгоритм рекомендаций.

То, что есть в VK, алгоритмом назвать язык не поворачивается🙈

Походу Дзен RIP🥲

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Слегка Придурковатый

Надеюсь, эта помойка вскоре ёк.

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Слегка Придурковатый

Надеюсь, эта помойка вскоре ёк.

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Дмитрий

Как говорится:
Всё, за что мейл.ру берется, все превращается в говно
А если за говно берется, то просто тратит меньше сил))

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Педагогический череп
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ProtoMan

Обоссать и сжечь

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