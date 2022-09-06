VK сообщила о запуске бета-версии dzen.ru Статьи редакции
После закрытия сделки компании с «Яндексом» yandex.ru будет перенаправлять на сервисы VK.
- На dzen.ru есть контент авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости, погода.
- «Команды тестируют и прорабатывают все ключевые направления: пропускную способность, пользовательский опыт, редирект с сайта yandex.ru и так далее. VK представит итоговую версию dzen.ru после закрытия сделки с “Яндексом”», — сообщили РБК в пресс-службе VK.
- В компании отметили, что хотят сохранить привычный для пользователей и авторов интерфейс, «существующие технологии и монетизацию блогеров», лайки, комментарии и подписки. Сейчас на dzen.ru подтягивается профиль в «Яндексе».
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club, а VK — о поглощении «Дзена» с «Новостями» в конце августа 2022 года. Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы.
- После обмена новостного агрегатора и блог-платформы «Яндекс» сделает ya.ru главной страницей, а текущая главная yandex.ru станет dzen.ru и под управлением VK.
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У двух корпораций такие огромные ресурсы (деньги, связи, кадры), а они с этим калом носятся туда сюда. Вместо того, чтобы хоть что-то толковое создать.
Мейл ру никогда ничего стоящего не создавал
Держите в курсе, ваше мнение очень важно для нас (нет)
Минусим его парни)))
Да он и так уже минусовее некуда 😂
Конечно минусите, минусы на vc это круто. Больше минусов, пожалуйста!
Нонконформист?
Так бы и сказал )))
Вы называете это калом, потому что сами не пользуетесь?
Сколько нужно съесть кала, чтобы иметь право называть его отвратительным?
Поддержу. Приложение ВКонтакте теперь переполненный недо-супер апп, который работает отвратительно. Запихали туда все что смогли.
Ты хоть раз пробовал, чтобы так заявлять?
Кайф. Всё говно, антинаучную херь, новостной мусор и непотребство в одно отдельное место собрали. Гороскопа разве что не хватает.
Простите, не удержался :)
Яндексу респект. Всякие нутрицологи это назвали бы очищением от шлаков. 😄
Ужасный интерфейс, выглядит как ранний рунет 2006 года
В рунете 2006 мы болтали с чуваками со всего СНГ так-то
propaganda.ru
А главное, никаких монополий на этом рыночке
Теперь ещё и из VK, помойку сделают
Что значит сделают? По моему сделали, и уже давно))
До дзена, VK ещё можно было как то воспринимать.
В Дзене, в отличие от VK, был хоть какой-то, пусть и кривоватый, но алгоритм рекомендаций.
То, что есть в VK, алгоритмом назвать язык не поворачивается🙈
Походу Дзен RIP🥲
Надеюсь, эта помойка вскоре ёк.
Надеюсь, эта помойка вскоре ёк.
Как говорится:
Всё, за что мейл.ру берется, все превращается в говно
А если за говно берется, то просто тратит меньше сил))
Обоссать и сжечь