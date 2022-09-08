«Яндекс Плюс» запустил совместную подписку с S7 — с бесплатным выбором места в самолёте и кэшбеком Статьи редакции
Стоит 199 рублей в месяц, подключается дополнительно к уже действующей подписке от «Яндекса».
- Оформить подписку могут только владельцы подписки «Плюса» — обычной, с more.tv или «Амедиатекой». Если подписки нет, при оформлении пользователю предложат её подключить.
- Стоимость — 199 рублей в месяц дополнительно к стоимости подписки от «Яндекса», первый месяц бесплатно.
- В подписку с S7 входят доступ к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке» и кэшбеку баллами в сервисах «Яндекса», а также доступ к ранним распродажам S7, бесплатный выбор места в самолёте и другое.
- За поездки в «Такси», бронирование отелей на «Путешествиях», заказы на «Маркете», в «Еде» и «Лавке» и других сервисах «Яндекса» пользователи получат кэшбек до 10% баллами «Плюса» и до 5% милями S7 Priority. Мили начисляют в течение двух дней после покупки. За продление подписки дают 100 миль каждый месяц.
- За покупку билетов S7 также будут бонусы — кэшбек в 2% баллами «Плюса», но не больше 500 баллов за раз.
- У S7 есть и своя подписка на услуги и сервисы авиакомпании — по ней можно в зависимости от тарифа бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета. Если она подключена, то отключится при оформлении совместной подписки с «Яндексом».
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Пользователям Яндекс Плюса билеты от S7 на 10% дороже будут продавать?
На 20%. И делать 10% скидку.
На Сухой Суперджет
Напомните мне, куда сейчас S7 летать может?
Бесплатный выбор места
Еще можно по кругу летать.
Российская Федерация как бы большая
Ну как бы внутри России полеты ещё не отменили
В ад
Актуально, учитывая скорую смерть "Я. Музыки" :D
Почему? Вроде, неплохой сервис.
Через полгода выбрать можно будет только 1 место, а если за месяц выбрал 2 места, то автоматом со следующего месяца вам подключается плюс мульти. Все для вашего удобства, надеемся на понимание, убежали!
Я могу эти каламбуры к любой новости яндекса придумывать)
Ммм... Бесплатный выбор места за 200 ₽, заманчиво (-:
А в целом, наверняка может пригодиться тем, кто с некоторой периодичностью пока летает.
Ну это для тех, кто постоянно летает. За 200 рублей в месяц то неплохо же, разве нет? И вроде даже отдельно забронировать место стоит дороже..
Возможно даже уже у кого нибудь подключилась :)
На холодный сэндвич на борту какую подписка подойдёт?
Амедиатека, естественно, по 699 в месяц
Комментарий удален модератором
Как и писал ранее -фильмы и музыку будут постепенно заменять бесполезным (для большинства) бредом. Кстати, музыка же вроде не работает за пределами РФ? Вообще странная коллаба выходит
https://yandex.ru/support/music/new-music/listening-abroad.html
А какой смысл вообще сейчас от плюса? Кинопоиск и музыка - всё, такси и еда с плюсом дороже
Почему всё? Пользуюсь и тем и другим как и раньше. Даже дом дракона в кинопоиске есть
Как было прекрасно, когда Яндекс вообще похоронили,но он воскрес)