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«Яндекс Плюс» запустил совместную подписку с S7 — с бесплатным выбором места в самолёте и кэшбеком Статьи редакции

Стоит 199 рублей в месяц, подключается дополнительно к уже действующей подписке от «Яндекса».

  • Оформить подписку могут только владельцы подписки «Плюса» — обычной, с more.tv или «Амедиатекой». Если подписки нет, при оформлении пользователю предложат её подключить.
  • Стоимость — 199 рублей в месяц дополнительно к стоимости подписки от «Яндекса», первый месяц бесплатно.
  • В подписку с S7 входят доступ к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке» и кэшбеку баллами в сервисах «Яндекса», а также доступ к ранним распродажам S7, бесплатный выбор места в самолёте и другое.
  • За поездки в «Такси», бронирование отелей на «Путешествиях», заказы на «Маркете», в «Еде» и «Лавке» и других сервисах «Яндекса» пользователи получат кэшбек до 10% баллами «Плюса» и до 5% милями S7 Priority. Мили начисляют в течение двух дней после покупки. За продление подписки дают 100 миль каждый месяц.
  • За покупку билетов S7 также будут бонусы — кэшбек в 2% баллами «Плюса», но не больше 500 баллов за раз.
  • У S7 есть и своя подписка на услуги и сервисы авиакомпании — по ней можно в зависимости от тарифа бесплатно выбрать место, оформить багаж или возврат билета. Если она подключена, то отключится при оформлении совместной подписки с «Яндексом».

#новость #яндексплюс #s7

2952 просмотров
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60 комментариев
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 Mikhail Stroev

Пользователям Яндекс Плюса билеты от S7 на 10% дороже будут продавать?

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Герман Хибберт

На 20%. И делать 10% скидку.

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2 комментария
Пришелец 11

На Сухой Суперджет

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1 комментарий
Передовой инструмент

Напомните мне, куда сейчас S7 летать может?
Бесплатный выбор места

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Герман Хибберт

Еще можно по кругу летать.

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1 комментарий
Влад

Российская Федерация как бы большая

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4 комментария
bjorn

Ну как бы внутри России полеты ещё не отменили

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3 комментария
Евгений Широков

В ад

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Chris Nite

Актуально, учитывая скорую смерть "Я. Музыки" :D

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Rha

Почему? Вроде, неплохой сервис.

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24 комментария
Деда Миша

Через полгода выбрать можно будет только 1 место, а если за месяц выбрал 2 места, то автоматом со следующего месяца вам подключается плюс мульти. Все для вашего удобства, надеемся на понимание, убежали!

Я могу эти каламбуры к любой новости яндекса придумывать)

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Вадим Д.

Ммм... Бесплатный выбор места за 200 ₽, заманчиво (-:
А в целом, наверняка может пригодиться тем, кто с некоторой периодичностью пока летает.

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Влад

Ну это для тех, кто постоянно летает. За 200 рублей в месяц то неплохо же, разве нет? И вроде даже отдельно забронировать место стоит дороже..

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2 комментария
Семен Смирнов
Стоит 199 рублей в месяц, подключается дополнительно к уже действующей подписке от «Яндекса».

Возможно даже уже у кого нибудь подключилась :)

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Roman

На холодный сэндвич на борту какую подписка подойдёт?

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Деда Миша

Амедиатека, естественно, по 699 в месяц

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Dmitrii Alekseevich

Как и писал ранее -фильмы и музыку будут постепенно заменять бесполезным (для большинства) бредом. Кстати, музыка же вроде не работает за пределами РФ? Вообще странная коллаба выходит

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Деда Миша

https://yandex.ru/support/music/new-music/listening-abroad.html

Слушать музыку за границей - Яндекс Музыка…
После оплаты подписки сервис доступен в мобильном приложении во всех странах мира.
yandex.ru
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2 комментария
Иван Петров

А какой смысл вообще сейчас от плюса? Кинопоиск и музыка - всё, такси и еда с плюсом дороже

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Alexander Ivanov

Почему всё? Пользуюсь и тем и другим как и раньше. Даже дом дракона в кинопоиске есть

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Yaroslava Markova

Как было прекрасно, когда Яндекс вообще похоронили,но он воскрес)

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