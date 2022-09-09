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Маша Цепелева

«Яндекс» «научил» камеру в приложении распознавать текст на 47 языках Статьи редакции

Текст можно сохранить, отправить или использовать для поиска.

  • В камере в приложении «Яндекса» появился режим «Текст». Сервис распознаёт печатные тексты на 47 языках, объявила компания.
  • Например, можно навести камеру на обложку учебника и найти его название или скопировать текст из тетради или со слайдов презентации.
  • Камера распознаёт текст с помощью нейронных сетей — одна находит его на изображении, другая — распознаёт и анализирует начертания букв, соседние буквы и слова. Такая же технология применяется при распознавании текста в режиме «Перевод».
  • Камера доступна в «Яндекс Браузере» и в приложении «Яндекса» для iOS и Android.
  • «Яндекс» показал «умную» камеру в приложении в апреле 2021 года — тогда она могла в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы. В сентябре 2021 года камера «научилась» распознавать еду и показывать калории, распознавать автомобили и показывать их примерную стоимость и решать некоторые уравнения.

#новость #яндекс

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37 комментариев
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 Андрей Киселев
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Пришелец 11

Врачебный еще не поддерживается

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Renat Zaripov

Оротопед

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Skyray

Яндекс. Взрыв

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Lin10sis Lin10sis

Премию Дарвина этому господину)

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Евгений Бакулин

Яндекс "импортозаместил" приложение Гугла Объектив?

Штука, на самом деле, очень удобная! Я, с помощью этой приложухи, смог выбрать нужный режим на стиральной машинке в Турции и сам процесс стирки запустить. Интерфейс у стиралки был какой-то непривычный, размещение кнопок неочевидное, и все надписи на турецком языке))

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Alejandro

Да, Объектив тема. Выручал с китайскими телефонами не раз. Яндекс тоже красавчики, что реализовали подобное

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Игорь Маркелов

Также в Стамбуле на каком-то банкомате переводил, пока не увидел, что язык можно менять

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Айрат Галиуллин

Хорошая фича

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Слегка Придурковатый

Как всё-таки сейчас всё просто.

А вот у меня был примерно такой (только большая кнопка была по центру). Ох и намучался я с ним. Чтобы нормально отсканировать страницу, надо было иметь твёрдую руку и стальные нервы. А потом всё это дело ещё попытаться обработать в ранних аналогах Файн Ридера (уже не помню названий). Всплакнул.

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Roman Biboran

Теперь товарищ майор ещё и будет знать что я там перевожу с иностранных языков.
Яндекс как всегда.

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Alex R

В Гугл это уже давно есть

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Skyray

А вы что, хотите как во Франции?

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Riddick

Для начала, хотя бы как во Франции)

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Skyray

Пока только царевна-лягушка.

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Andrey Zykov

Кстати, гугл первый раз использовал для перевода как раз во Франции лет 5 назад. Увы, но распознавал и переводил он не больше 50% позиций в меню, а то, что переводил было похоже на описание товара на али экспрессе.

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Сергей Сергеев

сам яндекс переводчик тоже очень давно умел переводить по фото текста, сейчас походу прост в камеру засунули

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Алексей Бровко

При том Армянский-Русский гугл не умеет через камеру, а яндекс прекрасно справляется.

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Данила Романов

у яндекса это тоже давно есть

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Danila Poyarkov

Забавно, что на макетах iPhone, которые теперь умеют распознавать текст прямо на устройстве

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Айрат Галиуллин

Распознает не айфон, а ПО, которое работает на iOS :), айфон - это просто коробка с микроэлектроникой с себесом, наверное, в радиусе 150 $ долларов :)

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Марат Каримов

Ну да, по сути так и есть

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Драка вегетарианца с людоедом

а комменты пишут не душнилы, а сложные эфиры фосфорной кислоты и глицерина с сфингозином в черепной коробке, которая бла-бла-бла, мы всё поняли

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Штуки из труб

Не умеет он прямо на устройстве. Ну или же последняя модель, которую ещё в глаза не видел.

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Alex cooberr

Умеет, только надо язык девайса поменять на англ, тогда появится кнопка распознавания

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Птеро Дактиль

Эти камеры нам известны.
Они распознают всё на любых языках.

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Deplstee

Классно что теперь эта фишка есть не только на айфонах

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Andrey Kulakov

Классно, что эта фишка уже давно есть не только на айфонах

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Deplstee

А блин точно
Забыл что уже была 😅

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Sergey Feiler

Цензуру уже встроили или еще нет?

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Псков Бурито

Wow, как у Google! Только на 10 лет позже

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Andrey Zykov

Зачем же так обламывать? Вот представьте ваш первый секс, вы счастливы, открылся новый мир, а родители такие: «пффф, да тебя еще на свете не было, когда мы уже это делали»

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Псков Бурито

У Яндекс, это не первый секс, скорее всего последний

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Andrey Zykov

Ванга?

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Иннокентий Фефилов

Я грузинские таблички, написанные от руки, переводил.

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Defacto

ждем яндекс гласс

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Валерия Щеглова

я конечно не эксперт, но мне кажется эта функция есть и в самсунге и в айфоне, без яндекса работает

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