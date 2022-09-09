«Яндекс» «научил» камеру в приложении распознавать текст на 47 языках Статьи редакции
Текст можно сохранить, отправить или использовать для поиска.
- В камере в приложении «Яндекса» появился режим «Текст». Сервис распознаёт печатные тексты на 47 языках, объявила компания.
- Например, можно навести камеру на обложку учебника и найти его название или скопировать текст из тетради или со слайдов презентации.
- Камера распознаёт текст с помощью нейронных сетей — одна находит его на изображении, другая — распознаёт и анализирует начертания букв, соседние буквы и слова. Такая же технология применяется при распознавании текста в режиме «Перевод».
- Камера доступна в «Яндекс Браузере» и в приложении «Яндекса» для iOS и Android.
- «Яндекс» показал «умную» камеру в приложении в апреле 2021 года — тогда она могла в реальном времени распознавать и искать предметы, которые попали в объектив, переводить текст и сканировать документы. В сентябре 2021 года камера «научилась» распознавать еду и показывать калории, распознавать автомобили и показывать их примерную стоимость и решать некоторые уравнения.
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Оротопед
Яндекс. Взрыв
Премию Дарвина этому господину)
Яндекс "импортозаместил" приложение Гугла Объектив?
Штука, на самом деле, очень удобная! Я, с помощью этой приложухи, смог выбрать нужный режим на стиральной машинке в Турции и сам процесс стирки запустить. Интерфейс у стиралки был какой-то непривычный, размещение кнопок неочевидное, и все надписи на турецком языке))
Да, Объектив тема. Выручал с китайскими телефонами не раз. Яндекс тоже красавчики, что реализовали подобное
Также в Стамбуле на каком-то банкомате переводил, пока не увидел, что язык можно менять
Хорошая фича
Как всё-таки сейчас всё просто.
А вот у меня был примерно такой (только большая кнопка была по центру). Ох и намучался я с ним. Чтобы нормально отсканировать страницу, надо было иметь твёрдую руку и стальные нервы. А потом всё это дело ещё попытаться обработать в ранних аналогах Файн Ридера (уже не помню названий). Всплакнул.
Теперь товарищ майор ещё и будет знать что я там перевожу с иностранных языков.
Яндекс как всегда.
В Гугл это уже давно есть
А вы что, хотите как во Франции?
Для начала, хотя бы как во Франции)
Пока только царевна-лягушка.
Кстати, гугл первый раз использовал для перевода как раз во Франции лет 5 назад. Увы, но распознавал и переводил он не больше 50% позиций в меню, а то, что переводил было похоже на описание товара на али экспрессе.
сам яндекс переводчик тоже очень давно умел переводить по фото текста, сейчас походу прост в камеру засунули
При том Армянский-Русский гугл не умеет через камеру, а яндекс прекрасно справляется.
у яндекса это тоже давно есть
Забавно, что на макетах iPhone, которые теперь умеют распознавать текст прямо на устройстве
Распознает не айфон, а ПО, которое работает на iOS :), айфон - это просто коробка с микроэлектроникой с себесом, наверное, в радиусе 150 $ долларов :)
Ну да, по сути так и есть
а комменты пишут не душнилы, а сложные эфиры фосфорной кислоты и глицерина с сфингозином в черепной коробке, которая бла-бла-бла, мы всё поняли
Не умеет он прямо на устройстве. Ну или же последняя модель, которую ещё в глаза не видел.
Умеет, только надо язык девайса поменять на англ, тогда появится кнопка распознавания
Эти камеры нам известны.
Они распознают всё на любых языках.
Классно что теперь эта фишка есть не только на айфонах
Классно, что эта фишка уже давно есть не только на айфонах
А блин точно
Забыл что уже была 😅
Цензуру уже встроили или еще нет?
Wow, как у Google! Только на 10 лет позже
Зачем же так обламывать? Вот представьте ваш первый секс, вы счастливы, открылся новый мир, а родители такие: «пффф, да тебя еще на свете не было, когда мы уже это делали»
У Яндекс, это не первый секс, скорее всего последний
Ванга?
Я грузинские таблички, написанные от руки, переводил.
ждем яндекс гласс
я конечно не эксперт, но мне кажется эта функция есть и в самсунге и в айфоне, без яндекса работает