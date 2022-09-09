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Примитивный велосипед

«Просто купите iPhone»: Тим Кук дал совет журналисту, пожаловавшемуся на несовместимость сообщений между iOS и Android Статьи редакции

И заявил, что пользователи и не просят ничего с этим делать.

  • На конференции Vox Media’s Code 7 сентября Тима Кука спросили про стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS), пишет The Verge. RCS разработал Google, он используется большинством устройств — но Apple его не поддерживает.
  • В частности, журналист, задавший вопрос, пожаловался, что у его мамы телефон на Android — и он не может переслать ей видео по SMS. Но это можно сделать через RCS. В ответ Кук предложил журналисту «просто купить маме iPhone».

Не заметил, чтобы наши пользователи просили нас тратить энергию на это. Вместо этого я бы перевёл вас на iPhone.

Тим Кук, глава Apple
  • В августе 2022 года Google запустила сайт, где предложила Apple принять RCS и стандартизировать систему сообщений между iOS и Android, чтобы сделать общение пользователей удобнее.
  • Кук не в первый раз выступает с такими предложениями: например, в ноябре 2021 года он заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует переходить на Android.
Сервисы
TJ
Google запустила сайт с предложением стандартизировать систему сообщений между iOS и Android Статьи редакции

В компании давно призывают конкурента отказаться от «зелёных пузырей» и проприетарного протокола, который «мешает общению людей».

#новость #apple #тимкук

3850 просмотров
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57 комментариев
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 Полина Лааксо
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Олег Комаров

iPhonофаги: хахах, какая остроумная шутка, Тим такой острумный!
Androidофаги: ОМГ, он такой тупой, это не решение!
Мы - радуемся мемам.

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2 комментария
Rabbit Rabbin

If you`re iPhoneless, just buy a iPhone!

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Раскаяние и Мармелад

Видимо журналист понятие не имеет что такое мессенджеры, и то что они мультиплатформенны...
А отправлять видео через смс - кто то ещё пользуется ММС?

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Георгий Хромченко

Насколько я знаю - в США немного другая ситуация и публика (особенно всякие школие и студенты) не знает про мессенджеры. Поэтому все и пользуются дефолтным iMessage, а кто без айфона - пролетает мимо тус.

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9 комментариев
Центральный яд

Эм, вы слышали про RCS? SMS и MMS это прошлый век как бы. Вот журналист и задал вопрос.

Эпл же не ограничивает SMS сообщение, то почему RCS - прямая замена устаревшему протоколу, они не поддерживают? Вопрос риторический.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services

Rich Communication Services
Rich Communication Services (RCS) is a communication protocol between mobile telephone carriers…
en.wikipedia.org
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1 комментарий
Екатерина Продавцова

Поймали на кликбейт Евгения

«Просто купите iPhone»

в статье

I would love to convert you to an iPhone

На самом деле Это угроза :)

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Gre Li

Convert тут скорее в религиозном смысле: как привлечь или обратить в свою веру. Так что по смыслу тут «Я бы хотел, чтобы вы перешли на айфон».

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1 комментарий
roboto
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Soviet Pooh
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maximus

он бы ещё пожаловался, что в гостях у мамы не может зарядить свой айфон от её microusb или type-c

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Аня

Не знаю, как айфоны, но свой айпад я заряжаю от type-c.
Как и андроид-телефон.
Очень удобно.

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Kirill Volkov

Какой еще ответ можно ожидать от главы компании?

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Rax034

Ну в принципе логично.
Я бы тоже так ответил.

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5 комментариев
Волоцкой Дмитрий

Как хто какой? "Выделите субсидиии, мы откроем отдел для этого"))

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Pavel Petel

Конференция в США. Калифорния. Купить Айфон это вроде 12-20 долларов в месяц. Через два года сдал и взял новый. Так что адекватный совет.

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Andrey Gordeev

Ага: себе, жене, сыну, дочке, маме, папе. А потом и меняй их каждые три года.
Там, кстати, деньги считать умеют.

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2 комментария
Владимир Владимирович
Он заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует переходить на Android.

)))))))

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Nick

Ну и в чем он не прав?!

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GRK

Почему должна быта совместимость iOS и Android? Почему не наоборот? Да и что это за проблема такая с сообщениями, в век воцапа и ему подобных?

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Mik Foxi

америка вообще интернетом пока плохо покрыта, потому и смс там в ходу.

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1 комментарий
Хлоргексидин

Вангую у эпл свои проприетарные стандарты

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Vlad Eliseev

Потому что на Android большинство смартфонов в мире.

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2 комментария
Волоцкой Дмитрий

Факты 😀😀

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Михаил Кондратьев

ну в принципе все по фактам, не добавить, не убавить

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Артемий

Ну так-то он прав. Какая-то рудиментная фича, чтобы тратить время на её реализацию. В мессенджерах то всё работает

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Walter Kovacs

Если всех перевести на iphone то проблема уйдет сама собой, касса там, profit

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Квадратный бокал

Кук выдал базу.

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умный человек

Классика

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Vlad Eliseev

Проше журналисту перейти на Android за долю цены, которую просят за Айфон.

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Boyko

А зачем, если все в мессенджерах…
Тим в amazing and stunning marketing ultra) не упустит возможность для рекламы)

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Analtoy Wasserschlang

Пусть Кук купит вещь на выбор:

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Копил и Верил

iPhone и точка

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Стивенесигал

Я бы ответил ему: Тим а не поменяете Айфон14 на мой ZTE c доплатой!!!
как итог - 2 профита
1 он скорее всего бы поменял так как он сам предложил перейти на ыйфон
2 снял бабки с ZTE за рекламу)

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