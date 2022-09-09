«Просто купите iPhone»: Тим Кук дал совет журналисту, пожаловавшемуся на несовместимость сообщений между iOS и Android Статьи редакции
И заявил, что пользователи и не просят ничего с этим делать.
- На конференции Vox Media’s Code 7 сентября Тима Кука спросили про стандарт передачи сообщений Rich Communication Services (RCS), пишет The Verge. RCS разработал Google, он используется большинством устройств — но Apple его не поддерживает.
- В частности, журналист, задавший вопрос, пожаловался, что у его мамы телефон на Android — и он не может переслать ей видео по SMS. Но это можно сделать через RCS. В ответ Кук предложил журналисту «просто купить маме iPhone».
- В августе 2022 года Google запустила сайт, где предложила Apple принять RCS и стандартизировать систему сообщений между iOS и Android, чтобы сделать общение пользователей удобнее.
- Кук не в первый раз выступает с такими предложениями: например, в ноябре 2021 года он заявил, что пользователям, которые хотят устанавливать приложения в обход App Store, следует переходить на Android.
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iPhonофаги: хахах, какая остроумная шутка, Тим такой острумный!
Androidофаги: ОМГ, он такой тупой, это не решение!
Мы - радуемся мемам.
If you`re iPhoneless, just buy a iPhone!
Видимо журналист понятие не имеет что такое мессенджеры, и то что они мультиплатформенны...
А отправлять видео через смс - кто то ещё пользуется ММС?
Насколько я знаю - в США немного другая ситуация и публика (особенно всякие школие и студенты) не знает про мессенджеры. Поэтому все и пользуются дефолтным iMessage, а кто без айфона - пролетает мимо тус.
Эм, вы слышали про RCS? SMS и MMS это прошлый век как бы. Вот журналист и задал вопрос.
Эпл же не ограничивает SMS сообщение, то почему RCS - прямая замена устаревшему протоколу, они не поддерживают? Вопрос риторический.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services
Поймали на кликбейт Евгения«Просто купите iPhone»
в статьеI would love to convert you to an iPhone
На самом деле Это угроза :)
Convert тут скорее в религиозном смысле: как привлечь или обратить в свою веру. Так что по смыслу тут «Я бы хотел, чтобы вы перешли на айфон».
он бы ещё пожаловался, что в гостях у мамы не может зарядить свой айфон от её microusb или type-c
Не знаю, как айфоны, но свой айпад я заряжаю от type-c.
Как и андроид-телефон.
Очень удобно.
Какой еще ответ можно ожидать от главы компании?
Ну в принципе логично.
Я бы тоже так ответил.
Как хто какой? "Выделите субсидиии, мы откроем отдел для этого"))
Конференция в США. Калифорния. Купить Айфон это вроде 12-20 долларов в месяц. Через два года сдал и взял новый. Так что адекватный совет.
Ага: себе, жене, сыну, дочке, маме, папе. А потом и меняй их каждые три года.
Там, кстати, деньги считать умеют.
)))))))
Ну и в чем он не прав?!
Почему должна быта совместимость iOS и Android? Почему не наоборот? Да и что это за проблема такая с сообщениями, в век воцапа и ему подобных?
америка вообще интернетом пока плохо покрыта, потому и смс там в ходу.
Вангую у эпл свои проприетарные стандарты
Потому что на Android большинство смартфонов в мире.
Факты 😀😀
ну в принципе все по фактам, не добавить, не убавить
Ну так-то он прав. Какая-то рудиментная фича, чтобы тратить время на её реализацию. В мессенджерах то всё работает
Если всех перевести на iphone то проблема уйдет сама собой, касса там, profit
Кук выдал базу.
Классика
Проше журналисту перейти на Android за долю цены, которую просят за Айфон.
А зачем, если все в мессенджерах…
Тим в amazing and stunning marketing ultra) не упустит возможность для рекламы)
Пусть Кук купит вещь на выбор:
iPhone и точка
Я бы ответил ему: Тим а не поменяете Айфон14 на мой ZTE c доплатой!!!
как итог - 2 профита
1 он скорее всего бы поменял так как он сам предложил перейти на ыйфон
2 снял бабки с ZTE за рекламу)