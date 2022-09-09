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Забавный чувак

Крупные компании в США стали всё чаще убирать кнопки Facebook* для авторизации на своих сайтах Статьи редакции

Пользователи предпочитают другие способы входа на фоне падения доверия к соцсетям.

  • Dell, Best Buy, Ford Motor, Nike, Twitch и другие крупные бренды убирают возможность быстрой авторизации на своих сайтах с помощью Facebook*, пишет CNBC. Всего несколько лет назад такая кнопка была обычным делом рядом с кнопками Google, Twitter или LinkedIn.
  • В Dell отметили в разговоре с изданием, что пользователи всё реже используют вход через соцсети, в том числе из-за опасений по поводу безопасности обмена данными и конфиденциальности.
  • В BestBuy и Nike не ответили на запросы. Представители Facebook*, Ford и Twitch отказались от комментариев.
  • По данным платформы для управления идентификацией LoginRadius, с начала 2022 года Google был наиболее предпочтительным способом входа среди пользователей Северной Америки по результатам анализа более 1000 сайтов и приложений. Этот способ выбирали 38,9% пользователей (+1,5 п.п. к 2019 году). Процент тех, кто предпочитает заходить через Facebook*, снизился за этот период на 5 п.п. — до 38,7%.
  • В LoginRadius отмечают, что многие компании рассматривали авторизацию через соцсети как простой способ привлечь аудиторию, но теперь видят всё меньше ценности в этом. В том числе потому, что пользователи теряют доверие к Facebook*. Ещё одна возможная причина — остановка роста количества пользователей соцсети.

*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией.

#новость #facebook

4058 просмотров
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34 комментария
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Ранний химик

Ну да, залогинился такой на сайте компании. Идешь к ним на собеседование, они смотрят твой профиль (который ты предусмотрительно подчистил).
А у них выскакивает пуш, типа "А вы знаете, что Иван Голомудько зарегистрирован в Инстаграм под именем" Mohnataya jopa" )))

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Soviet Pooh

Мудями гол
Зато жопой мохнат

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Bad Santa

Закон равновесия природы, а может быть жопа всегда на северной стороне

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Apuox

Пользуюсь Google авторизацией везде, где это возможно.

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Виктор Исаков

Нам это, конечно же, очень интересно))

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Семен Смирнов

Чтобы в случае блокировки и ухода гугла потерять доступ сразу ко всему

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Забор крови

Доступ к анонимным форумам останется.

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Denis Kiselev

Сейчас к разным формам девиаций и людям с ограниченными возможностями стали относится намного терпимее! Не переживайте.

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роман долгополов

Ню-ню

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Yaroslava Markova

Я тоже с Google , вообще за много лет у меня ни разу не было утечки данных и прочей хрени,попадались редко какие-нибудь файковые статьи в Google News,но это тоже сомнительно и не факт, что от Google.
Жаль если Google блокируют окончательно,пока ещё есть доступ практически во все сервисы,в некоторые с VPN.

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Евгений Матвеев

Давно пора, фб вообще помойка с одним правильным мнением, думаю в скором времени увидим крах империи фейсбук с её скандалами и сомнительным решениями.

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Sergei Zotov

дело даже не в одном правильном мнении, а в целом неэтичности работы компании:
1. основная метрика - как можно больше высосать времени пользователя
2. как только удаляешь мобильные приложения, сразу же внезапно тебя фолловят/френдят куча людей, чтобы ты снова попал в вечный цикл
3. огромное количество ботов и т.д.
4. суперстранное видение метавселенных

буду очень рад падению Меты/ФБ

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Кристина

Я бы сказала больше - буду рада падению всех соц.сетей и прочих онлайн приблуд. Столько времени появится в сутках, столько здравого смысла откроется людям. На фоне небольшого количества полезной информации (хотя все равно лучше идти обучаться в достойные школы), в соц.сетях засрут мозг все эти блогеры со своими бесконечными рекламами или недоэксперты со своими вебинарами и марафонами. Хотя у людей должен быть выбор деградировать, но все же как-то обычно должны эволюционировать. Хотя я наверное старая, зумеров же все устраивает )) нужна авторизация по тик току - срочно))

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Максим Панчук

А какая собственно разница, где люди убивают время. Всегда были и будут группы людей, которые убивают своё время и сидят на месте. Парой десятков лет назад это телевизор, газеты (мозг засирали даже лучше, чем сейчас) - сейчас соц сетки.

Кто хочет эволюционировать будет это делать ни смотря ни на что, а для остальных всегда будет способ)

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Baguwk

Разница огромная на самом деле, помимо того что такие как фейсбук неявно создают эхо-камеры умной лентой. При использовании соц. сетей мозг работает намного активнее чем при просмотре тв, попросту тратя важнейший ресурс.

Уже молчу про психологиеческие уловки и крючки, которым почти невозможно сопротивляться (это фактически эксплуатация уязвимости поведения людей)

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Dimitri

Пункт 1-3 можно сказать о любой крупной соцсети. Хотя конечно ФБ активней всех это придумывал и практикуют, только ТикТок наверно еще хуже.

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Sergei Zotov

согласен, но чтобы начало что-то меняться, нужно начать с самого крупного, а это Мета. Верю в то, что можно создать и этические соцсети, но, видимо, человечество до них еще не доросло (и скорее всего они будут платными)

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Mr. xXx

Т.е. регистрация/вход в аккаунт через Вконтакте более здравая идея, чем Fb? 🤔

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Григорий Макаров

А какое у фб одно правильное мнение?

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Квадратный бокал

Даёшь Sign In with Apple ✊🏼

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Viacheslav

и он охуенен как минимум тем, что позволяет не шерить реальный имейл, а сразу создает тебе алиас и редирект.

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Alex R

Facebook только для этой кнопки и нужен

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Иван Иванов

Ну почему. Там великолепные профессиональные сообщества с представителями всего мира.

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Забор крови

Для этого есть Линкедин.

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Dimitri

Там и правда есть классные сообщества, но сейчас все больше они уходят в Дискорд и тд.

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Вадим Д.

Когда-то довольно давно, пытался на каком-то сайте залогиниться через *Facebook, который принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией* – нихрена не вышло. С тех пор даже ни разу не пытался.
Но в штатах – другое дело и снижение такого показателя очень показательный момент, извините за тавтологию.

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Sergei Zotov

на VC до сих пор работает авторизация через ФБ)

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Квадратный бокал

Но не регистрация.

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Lukas Dexter

Одноклассники скоро будут везде😁

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Rabbit Rabbin

Учитывая что, компрометация паролей и утечка данных это норма для любого сайта, есть смысл логиниться через Google. Не знаю насчет Фейсбука - всегда считал их колхозной компанией, несмотря на их гигантизм.

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Алексей

А что гугл? Там над паролями пуленепробиваемый купол?

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Maxim Gurin

Пипец, как много время нужно человеку, чтоб понять, что в одной корзине все яица не держат. Коли лень…

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Firas Hamza

Причем главное что передает фб на сайт на котором логинешься, это твою почту))) чаще всего это и есть gmail

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Типичный Мурод

Вот блин, у меня есть аккаунт в Фейсбуке только чтобы логиниться через него в разной одноразовой шляпе. Ибо со здоровой психикой и в трезвом сознании пользоваться Фейсбуком как соцсетью невозможно.

upd. Я про интерфейсы, дизайн и удобство, а не про идеологические и конспирологические аспекты

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