Крупные компании в США стали всё чаще убирать кнопки Facebook* для авторизации на своих сайтах Статьи редакции
Пользователи предпочитают другие способы входа на фоне падения доверия к соцсетям.
- Dell, Best Buy, Ford Motor, Nike, Twitch и другие крупные бренды убирают возможность быстрой авторизации на своих сайтах с помощью Facebook*, пишет CNBC. Всего несколько лет назад такая кнопка была обычным делом рядом с кнопками Google, Twitter или LinkedIn.
- В Dell отметили в разговоре с изданием, что пользователи всё реже используют вход через соцсети, в том числе из-за опасений по поводу безопасности обмена данными и конфиденциальности.
- В BestBuy и Nike не ответили на запросы. Представители Facebook*, Ford и Twitch отказались от комментариев.
- По данным платформы для управления идентификацией LoginRadius, с начала 2022 года Google был наиболее предпочтительным способом входа среди пользователей Северной Америки по результатам анализа более 1000 сайтов и приложений. Этот способ выбирали 38,9% пользователей (+1,5 п.п. к 2019 году). Процент тех, кто предпочитает заходить через Facebook*, снизился за этот период на 5 п.п. — до 38,7%.
- В LoginRadius отмечают, что многие компании рассматривали авторизацию через соцсети как простой способ привлечь аудиторию, но теперь видят всё меньше ценности в этом. В том числе потому, что пользователи теряют доверие к Facebook*. Ещё одна возможная причина — остановка роста количества пользователей соцсети.
*Meta, которой принадлежит Facebook, признана в России экстремистской организацией.
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Ну да, залогинился такой на сайте компании. Идешь к ним на собеседование, они смотрят твой профиль (который ты предусмотрительно подчистил).
А у них выскакивает пуш, типа "А вы знаете, что Иван Голомудько зарегистрирован в Инстаграм под именем" Mohnataya jopa" )))
Мудями гол
Зато жопой мохнат
Закон равновесия природы, а может быть жопа всегда на северной стороне
Пользуюсь Google авторизацией везде, где это возможно.
Нам это, конечно же, очень интересно))
Чтобы в случае блокировки и ухода гугла потерять доступ сразу ко всему
Доступ к анонимным форумам останется.
Сейчас к разным формам девиаций и людям с ограниченными возможностями стали относится намного терпимее! Не переживайте.
Ню-ню
Я тоже с Google , вообще за много лет у меня ни разу не было утечки данных и прочей хрени,попадались редко какие-нибудь файковые статьи в Google News,но это тоже сомнительно и не факт, что от Google.
Жаль если Google блокируют окончательно,пока ещё есть доступ практически во все сервисы,в некоторые с VPN.
Давно пора, фб вообще помойка с одним правильным мнением, думаю в скором времени увидим крах империи фейсбук с её скандалами и сомнительным решениями.
дело даже не в одном правильном мнении, а в целом неэтичности работы компании:
1. основная метрика - как можно больше высосать времени пользователя
2. как только удаляешь мобильные приложения, сразу же внезапно тебя фолловят/френдят куча людей, чтобы ты снова попал в вечный цикл
3. огромное количество ботов и т.д.
4. суперстранное видение метавселенных
буду очень рад падению Меты/ФБ
Я бы сказала больше - буду рада падению всех соц.сетей и прочих онлайн приблуд. Столько времени появится в сутках, столько здравого смысла откроется людям. На фоне небольшого количества полезной информации (хотя все равно лучше идти обучаться в достойные школы), в соц.сетях засрут мозг все эти блогеры со своими бесконечными рекламами или недоэксперты со своими вебинарами и марафонами. Хотя у людей должен быть выбор деградировать, но все же как-то обычно должны эволюционировать. Хотя я наверное старая, зумеров же все устраивает )) нужна авторизация по тик току - срочно))
А какая собственно разница, где люди убивают время. Всегда были и будут группы людей, которые убивают своё время и сидят на месте. Парой десятков лет назад это телевизор, газеты (мозг засирали даже лучше, чем сейчас) - сейчас соц сетки.
Кто хочет эволюционировать будет это делать ни смотря ни на что, а для остальных всегда будет способ)
Разница огромная на самом деле, помимо того что такие как фейсбук неявно создают эхо-камеры умной лентой. При использовании соц. сетей мозг работает намного активнее чем при просмотре тв, попросту тратя важнейший ресурс.
Уже молчу про психологиеческие уловки и крючки, которым почти невозможно сопротивляться (это фактически эксплуатация уязвимости поведения людей)
Пункт 1-3 можно сказать о любой крупной соцсети. Хотя конечно ФБ активней всех это придумывал и практикуют, только ТикТок наверно еще хуже.
согласен, но чтобы начало что-то меняться, нужно начать с самого крупного, а это Мета. Верю в то, что можно создать и этические соцсети, но, видимо, человечество до них еще не доросло (и скорее всего они будут платными)
Т.е. регистрация/вход в аккаунт через Вконтакте более здравая идея, чем Fb? 🤔
А какое у фб одно правильное мнение?
Даёшь Sign In with Apple ✊🏼
и он охуенен как минимум тем, что позволяет не шерить реальный имейл, а сразу создает тебе алиас и редирект.
Facebook только для этой кнопки и нужен
Ну почему. Там великолепные профессиональные сообщества с представителями всего мира.
Для этого есть Линкедин.
Там и правда есть классные сообщества, но сейчас все больше они уходят в Дискорд и тд.
Когда-то довольно давно, пытался на каком-то сайте залогиниться через *Facebook, который принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией* – нихрена не вышло. С тех пор даже ни разу не пытался.
Но в штатах – другое дело и снижение такого показателя очень показательный момент, извините за тавтологию.
на VC до сих пор работает авторизация через ФБ)
Но не регистрация.
Одноклассники скоро будут везде😁
Учитывая что, компрометация паролей и утечка данных это норма для любого сайта, есть смысл логиниться через Google. Не знаю насчет Фейсбука - всегда считал их колхозной компанией, несмотря на их гигантизм.
А что гугл? Там над паролями пуленепробиваемый купол?
Пипец, как много время нужно человеку, чтоб понять, что в одной корзине все яица не держат. Коли лень…
Причем главное что передает фб на сайт на котором логинешься, это твою почту))) чаще всего это и есть gmail
Вот блин, у меня есть аккаунт в Фейсбуке только чтобы логиниться через него в разной одноразовой шляпе. Ибо со здоровой психикой и в трезвом сознании пользоваться Фейсбуком как соцсетью невозможно.
upd. Я про интерфейсы, дизайн и удобство, а не про идеологические и конспирологические аспекты