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DNS возобновил продажи карт оплаты Game Pass — по цене 898 рублей за месяц Статьи редакции

Их не было в ассортименте несколько месяцев.

  • О возвращении в продажу карт оплаты Xbox Game Pass для ПК и консолей объявили в DNS.

  • Покупателям стали доступны следующие коды активации: Xbox Game Pass Ultimate на месяц — 898 рублей, PC Game Pass на три месяца — 1799 рублей, Xbox Game Pass на три месяца — 1829 рублей, Xbox Game Pass Ultimate на три месяца — 2694 рубля, Xbox Live Gold на три месяца — 1829 рублей, Xbox Live Gold на год — 4399 рублей.

  • Ритейлер не продавал карты оплаты в течение нескольких месяцев. Судя по всему, DNS организовал поставки по механизму параллельного импорта. Насколько большую партию кодов активации приобрела компании, неясно.

  • Для DNS это уже вторая позиция игровых товаров, чьи продажи ритейлер возобновил в сентябре 2022 года. 7 сентября компания вновь начала продавать гарнитуру PS VR.

#новость #dns #игры

1614 просмотров
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17 комментариев
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 Roman

Поздно. Все уже переехали в турецкую локацию. Нам ваш гейпасс из ДНСа нах..й ненужОн (бабка. джпг)

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Ivan Mart

В Турецкую? Геймпассы все через Аргентину всю жизнь делали)

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Darth Swordman

Ну справедливости ради, на известной площадке в последнее время и турецкие ключи стали появляться. Сам брал и подписку, и Overwatch на консоль для этой локации: цена та же, и раз продавец проверенный, почему бы и да. Всё без проблем завелось.

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Aleksei M

🇹🇷

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Арсен Саакян

Что это?

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Волоцкой Дмитрий

Карты гейм пасс

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Арсен Саакян

Непонятно

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Артем Акулов

Карты Game Pass

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Pavel Petel

Огороженная библиотека игр для огороженных пользователей икс бокс. Хотя тут можно поспорить, для работяги вечером часок другой попинать чего то там за телеком само оно.

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Dmitriy

странно, есть же дешевле, причем совсем недавно было еще дешевле

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Ivan Mart

А что значит разовый?

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Darth Swordman

Если это то, о чём я думаю, то скорее всего, продают промоключи только для новых аккаунтов, на которых раньше не было ни одной подписки.

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Алексей Родной

А плейстейшн завезут?)

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Семён Горбунков

А нахрена он кому нужен, если есть X-Box, превосходящий его.

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Pavel Petel

Икс бокс хуже, но традиционно позволяет экономить.

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Семён Горбунков

Да кому они упали? Я за 500 рублей купил 4 месяца. Цена в 7 раз выше.

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Darth Swordman

Ну аудитория у карт предоплаты есть, на самом деле. Это мы тут в комментах практически айтишники по меркам рядовых казуалов — а на деле многие в WhatsApp затрудняются зарегистрироваться, чего уж про VPN говорить. Даже лично знаком с несколькими такими людьми.

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