DNS возобновил продажи карт оплаты Game Pass — по цене 898 рублей за месяц Статьи редакции
Их не было в ассортименте несколько месяцев.
О возвращении в продажу карт оплаты Xbox Game Pass для ПК и консолей объявили в DNS.
- Покупателям стали доступны следующие коды активации: Xbox Game Pass Ultimate на месяц — 898 рублей, PC Game Pass на три месяца — 1799 рублей, Xbox Game Pass на три месяца — 1829 рублей, Xbox Game Pass Ultimate на три месяца — 2694 рубля, Xbox Live Gold на три месяца — 1829 рублей, Xbox Live Gold на год — 4399 рублей.
Ритейлер не продавал карты оплаты в течение нескольких месяцев. Судя по всему, DNS организовал поставки по механизму параллельного импорта. Насколько большую партию кодов активации приобрела компании, неясно.
- Для DNS это уже вторая позиция игровых товаров, чьи продажи ритейлер возобновил в сентябре 2022 года. 7 сентября компания вновь начала продавать гарнитуру PS VR.
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Поздно. Все уже переехали в турецкую локацию. Нам ваш гейпасс из ДНСа нах..й ненужОн (бабка. джпг)
В Турецкую? Геймпассы все через Аргентину всю жизнь делали)
Ну справедливости ради, на известной площадке в последнее время и турецкие ключи стали появляться. Сам брал и подписку, и Overwatch на консоль для этой локации: цена та же, и раз продавец проверенный, почему бы и да. Всё без проблем завелось.
🇹🇷
Что это?
Карты гейм пасс
Непонятно
Карты Game Pass
Огороженная библиотека игр для огороженных пользователей икс бокс. Хотя тут можно поспорить, для работяги вечером часок другой попинать чего то там за телеком само оно.
странно, есть же дешевле, причем совсем недавно было еще дешевле
А что значит разовый?
Если это то, о чём я думаю, то скорее всего, продают промоключи только для новых аккаунтов, на которых раньше не было ни одной подписки.
А плейстейшн завезут?)
А нахрена он кому нужен, если есть X-Box, превосходящий его.
Икс бокс хуже, но традиционно позволяет экономить.
Да кому они упали? Я за 500 рублей купил 4 месяца. Цена в 7 раз выше.
Ну аудитория у карт предоплаты есть, на самом деле. Это мы тут в комментах практически айтишники по меркам рядовых казуалов — а на деле многие в WhatsApp затрудняются зарегистрироваться, чего уж про VPN говорить. Даже лично знаком с несколькими такими людьми.