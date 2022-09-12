Бизнес раскритиковал законопроект о запрете иностранцам владеть больше 20% в классифайдах — «Ъ» Статьи редакции
Документ, который уже прошёл первое чтение, грозит публичным компаниям потерей капитализации и ограничением в привлечении иностранных инвестиций, считают в РСПП.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отказаться от законопроекта или «серьёзно доработать его» с участием бизнеса. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письма объединения премьер-министру, председателю Госдумы, руководителю администрации президента и главе ЦБ.
- В письмах говорится, что изменения несут «риски конкурентоспособности компаний с высокой системной значимостью», поскольку ограничивают привлечение инвестиций.
- Кроме того, сейчас исполнить требования будет сложно: Нью-Йоркская биржа и Nasdaq приостановили торги бумагами «Яндекса», HeadHunter и других российских компаний. Часть этих бумаг в свободном обращении принадлежит иностранцам. В пресс-службе правительства и РСПП не ответили на запросы, в ЦБ отказались от комментариев.
- В HeadHunter и «Циане» поддержали доводы РСПП. В Ozon уточнили, что крупнейшие держатели акций — АФК «Система» (31,8%) и фонд Baring Vostok (31,3%), остальные — в свободном обращении.
- По мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгении Нестеренко, законопроект направлен не на публичные компании, а на «Авито», принадлежащий нидерландской Prosus. В «Авито» отказались от комментариев. В мае Prosus говорила о планах выйти из российского бизнеса и начале поиска покупателя на «Авито».
- Законопроект прошёл первое чтение в июле 2022 года. Даты второго чтения пока нет. Он запрещает иностранцам владеть больше 20% в классифайдах с ежемесячной аудиторией более 10 млн пользователей, обязывает владельцев сайтов установить единый измеритель аудитории и разместить адрес электронной почты для взаимодействия с Роскомнадзором.
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Такие заявления сейчас кажутся такими смешными. Какие нахуй иностранцы?
Иностранцы - это сами российские владельцы сидящие в офшорах. Они сами в себя инвестируют для ухода от налогов. Теперь им яйца прищемили и предложили выйти из тени и оспеделиться за красных они или за белых.
Индусы и узбеки
Раньше надо было возмущаться, когда можно было что-то изменить.
А теперь летим, летим! :)
считаю что вообще все законы должны дорабатываться при участии бизнесаD
В чем?
кто такие класифайды? впервые аижу такое слово
Ресурсы с объявлениями, как от физдиц, так и от юридических.
Т.е. авито, hh и прочие.
Всё же понятно: сервисам объявлений, в которых нет иностранного капитала или он меньше 20%, ничего не грозит. А тем, где этого капитала больше 20% – грозит стать «отечественными».
Можно возмущаться сколько угодно, но «курс» уже взят.
Прицепились к площадкам с объявлениями и отставать не хотят, чего только не придумают
Закон запрещает иностранцам владеть больше 20% - поддерживаю!
Ну владельцы могут как то разбить авито ,на несколько контор каждая до 10 млн пользователей.Типа авито-недвига,авито-авто,авито-хлам.Хотя и на такую резьбу болт найдут