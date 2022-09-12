Мы постоянно расширяем нашу подписку, подключаем к «Плюсу» новые сервисы, снимаем эксклюзивные сериалы и добавляем новые опции. Чтобы предлагать подписчикам ещё более качественный продукт, мы решили сконцентрироваться на развитии одного тарифа с расширенным функционалом.

А поскольку для нас важно выстраивать с нашими пользователями долгосрочные отношения, мы предлагаем годовую подписку по очень выгодным условиям.