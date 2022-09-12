«Плюс Мульти» с ноября станет единым тарифом в подписке «Яндекса» и сменит название на «Плюс» Статьи редакции
До 1 ноября все функции «Мульти» будут доступны подписчикам базового тарифа без доплаты.
- Сейчас в подписке на сервисы «Яндекса» есть два тарифа: «Плюс» для одного человека за 199 рублей в месяц и «Плюс Мульти» до четырёх человек за 299 рублей.
- С ноября 2022 года подписка «Мульти» станет единым тарифом для всех подписчиков, объявила компания. Этот тариф сменит название на «Плюс», цена останется 299 рублей в месяц и будет единой для текущих и новых подписчиков. Подписка на год для новых подписчиков обойдётся в 1990 рублей.
- С 12 сентября и до 1 ноября подписчики базового тарифа за 199 рублей бесплатно получат доступ ко всем возможностям «Мульти».
- Дополнительно к «Мульти» можно подключить подписки на «Амедиатеку», «Матч Премьер», more.tv, S7 Airlines и другие. В будущем компания обещает опцию, которая позволит читать книги по подписке.
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Т.е если у меня сейчас Мульти на 4 людей за 299 в мес, то с ноября платить 199 уже буду? VC-гуру, поясните
Нет, теперь все будут платить 299 рублей за подписку
тоже не понял
Тоже постою тут
Видимо у Вас ничего не изменится, а тем кто на 199-ти ₽ дадут переходный период до 1 ноября
Ну в принципе, добавляйте в ротацию своих алгоритмов новые и исчезающие зарубежные треки и не удаляйте их, если правообладатель не берёт деньги.
И по рукам. Ноу проблем. Можно даже без скидки. :)
А то пока даже в ВК новинок загружают больше.
Нету представительства - не перед кем отчитываться. В лохматые годы вас это не смущало.
Про борьбу с пиратством никто лучше Габена и Steam ничего не придумал. Контент всегда будет доступен бесплатно, но если относиться к людям по-человечески, то они сами за него заплатят.
В Яндекс.Музыке теперь ещё и контент пропадает. К слову говоря. Да и кинопоиске тоже.
Начало конца подписки яндекса. Цена повышается, контента становится меньше.
Плюс теперь только за 300р? Или я неправильно понял?
Будет 300 ₽, но можно в подписку подключить 4 человека.
Да, что с ценой-то в итоге за плюс ? 🤔
Плюс мульти пока – самая адекватная подписка из расчёта на 4-х человек, семья подключена, все довольны. И выгодна она именно для 4 человек.
Но вот эти все: подключи амедиатеку, подключи моретв – нафига они мне?
Полагаю, что с учётом цены за первый год - 1990, то теперь «плюс мульти» стал по цене обычного плюса (очень подозрительно).
Не знаю, я меньше года назад покупал мульти именно за 1990 ₽.
Выгодно и удобно именно для 4 человек.
Вопрос новой цены так и остался не раскрыт. Сколько в итоге в месяц будет, без скидок ?
А если есть устройства по подписке, то какая станет цена?
Ваще-то последние пол года только наоборот. Смысл плюса каждый день все меньше, а сам плюс дороже.