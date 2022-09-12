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«Плюс Мульти» с ноября станет единым тарифом в подписке «Яндекса» и сменит название на «Плюс» Статьи редакции

До 1 ноября все функции «Мульти» будут доступны подписчикам базового тарифа без доплаты.

  • Сейчас в подписке на сервисы «Яндекса» есть два тарифа: «Плюс» для одного человека за 199 рублей в месяц и «Плюс Мульти» до четырёх человек за 299 рублей.
  • С ноября 2022 года подписка «Мульти» станет единым тарифом для всех подписчиков, объявила компания. Этот тариф сменит название на «Плюс», цена останется 299 рублей в месяц и будет единой для текущих и новых подписчиков. Подписка на год для новых подписчиков обойдётся в 1990 рублей.
  • С 12 сентября и до 1 ноября подписчики базового тарифа за 199 рублей бесплатно получат доступ ко всем возможностям «Мульти».
  • Дополнительно к «Мульти» можно подключить подписки на «Амедиатеку», «Матч Премьер», more.tv, S7 Airlines и другие. В будущем компания обещает опцию, которая позволит читать книги по подписке.

Мы постоянно расширяем нашу подписку, подключаем к «Плюсу» новые сервисы, снимаем эксклюзивные сериалы и добавляем новые опции. Чтобы предлагать подписчикам ещё более качественный продукт, мы решили сконцентрироваться на развитии одного тарифа с расширенным функционалом.

А поскольку для нас важно выстраивать с нашими пользователями долгосрочные отношения, мы предлагаем годовую подписку по очень выгодным условиям.

Андрей Гевак, руководитель «Яндекс Плюса»

#новость #яндесплюс

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16 комментариев
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 Никита Климанов

Т.е если у меня сейчас Мульти на 4 людей за 299 в мес, то с ноября платить 199 уже буду? VC-гуру, поясните

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Hambala Fully

Нет, теперь все будут платить 299 рублей за подписку

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Иван Вялков

тоже не понял

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Dmitriy Nedostup

Тоже постою тут

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Роман Фурсов

Видимо у Вас ничего не изменится, а тем кто на 199-ти ₽ дадут переходный период до 1 ноября

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Константин Суворов

Ну в принципе, добавляйте в ротацию своих алгоритмов новые и исчезающие зарубежные треки и не удаляйте их, если правообладатель не берёт деньги.

И по рукам. Ноу проблем. Можно даже без скидки. :)

А то пока даже в ВК новинок загружают больше.

Нету представительства - не перед кем отчитываться. В лохматые годы вас это не смущало.

Про борьбу с пиратством никто лучше Габена и Steam ничего не придумал. Контент всегда будет доступен бесплатно, но если относиться к людям по-человечески, то они сами за него заплатят.

В Яндекс.Музыке теперь ещё и контент пропадает. К слову говоря. Да и кинопоиске тоже.

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mirge

Начало конца подписки яндекса. Цена повышается, контента становится меньше.

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Илья Раскатов

Плюс теперь только за 300р? Или я неправильно понял?

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Вадим Д.

Будет 300 ₽, но можно в подписку подключить 4 человека.

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Никита Малзуб

Да, что с ценой-то в итоге за плюс ? 🤔

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Вадим Д.

Плюс мульти пока – самая адекватная подписка из расчёта на 4-х человек, семья подключена, все довольны. И выгодна она именно для 4 человек.
Но вот эти все: подключи амедиатеку, подключи моретв – нафига они мне?

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Павел Пьянков

Полагаю, что с учётом цены за первый год - 1990, то теперь «плюс мульти» стал по цене обычного плюса (очень подозрительно).

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Вадим Д.

Не знаю, я меньше года назад покупал мульти именно за 1990 ₽.
Выгодно и удобно именно для 4 человек.

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Петр Вавилов

Вопрос новой цены так и остался не раскрыт. Сколько в итоге в месяц будет, без скидок ?

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Ricka-tyan

А если есть устройства по подписке, то какая станет цена?

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Константин Пронин
расширяем нашу подписку, подключаем к «Плюсу» новые сервисы

Ваще-то последние пол года только наоборот. Смысл плюса каждый день все меньше, а сам плюс дороже.

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