Google выделил «секретный» проект Aalyria в стартап для разработки высокоскоростной связи Статьи редакции
По собственным данным, технологии Aalyria могут обеспечить интернет и сотовую связь там, где нет инфраструктуры.
- «Секретный проект» Google под кодовым названием «Минковски» станет отдельной компанией Aalyria, пишет CNBC.
- По собственным данным, у компании есть технология лазерной связи Tightbeam, которая «во много раз превосходит по масштабу и скорости все остальные». Программная платформа Aalyria использовалась в нескольких аэрокосмических проектах Google.
- Tightbeam обеспечивает связь даже там, где нет инфраструктуры и «радикально улучшает спутниковую связь, Wi-Fi на самолетах и кораблях и сотовую связь в любых местах», добавили в Aalyria. У стартапа уже есть договор на $8,7 млн с подразделением оборонных инноваций США.
- В совет консультантов Aalyria вошли несколько бывших сотрудников и руководителей Google и один из разработчиков стека протоколов TCP/IP Винтон Серф.
- Google сохранит миноритарный пакет акций стартапа, другие финансовые подробности не раскрываются. В Google добавили, что компания передала Aalyria офисные помещения, права на интеллектуальную собственность, патенты и другие активы почти за десятилетие.
- Выделение в отдельную компанию может быть связано с сокращением рекламной выручки Alphabet и поиском внешнего финансирования для экспериментальных проектов, пишет издание.
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Вот все и узнали про «секретный проект» Google!
Все свободны, можно расходиться.
Знаю место, где Aalyria точно запретят.
"У стартапа уже есть договор на $8,7 млн с подразделением оборонных инноваций США..."
Все понятно))
Подразделение оборонных инноваций - это, скорее всего, DAPRA или DIU. То есть с большой вероятностью это грант, по которому надо показать работает ли технология. И потом, 8.7 млн для подобной технологии - копейки.
Серф - идеальная фамилия для разработчика стека сетевых протоколов
Гугл американцам американцам лазерные штуки для связи, а нам наши 5г дать не могут.
Не переживайте – нам столько Г отвалят, что всем скопом не унесём.
Был в свое время секретный проект дальнобойного WiFi, обещали покрытия в 25 км от точки доступа. Может реинкарнация этой фантастики..спутниковый интернет застолбил Илон Маск.
пфф можно подумать они когда нибудь переплюнут китайские рации