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Маша Цепелева

Google выделил «секретный» проект Aalyria в стартап для разработки высокоскоростной связи Статьи редакции

По собственным данным, технологии Aalyria могут обеспечить интернет и сотовую связь там, где нет инфраструктуры.

  • «Секретный проект» Google под кодовым названием «Минковски» станет отдельной компанией Aalyria, пишет CNBC.
  • По собственным данным, у компании есть технология лазерной связи Tightbeam, которая «во много раз превосходит по масштабу и скорости все остальные». Программная платформа Aalyria использовалась в нескольких аэрокосмических проектах Google.
  • Tightbeam обеспечивает связь даже там, где нет инфраструктуры и «радикально улучшает спутниковую связь, Wi-Fi на самолетах и кораблях и сотовую связь в любых местах», добавили в Aalyria. У стартапа уже есть договор на $8,7 млн с подразделением оборонных инноваций США.
  • В совет консультантов Aalyria вошли несколько бывших сотрудников и руководителей Google и один из разработчиков стека протоколов TCP/IP Винтон Серф.
  • Google сохранит миноритарный пакет акций стартапа, другие финансовые подробности не раскрываются. В Google добавили, что компания передала Aalyria офисные помещения, права на интеллектуальную собственность, патенты и другие активы почти за десятилетие.
  • Выделение в отдельную компанию может быть связано с сокращением рекламной выручки Alphabet и поиском внешнего финансирования для экспериментальных проектов, пишет издание.

#новость #google

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11 комментариев
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 Skyray
«Секретный проект» Google под кодовым названием «Минковски»
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Вадим Д.

Вот все и узнали про «секретный проект» Google!
Все свободны, можно расходиться.

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Иван Серик
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Бомж
и сотовую связь в любых местах

Знаю место, где Aalyria точно запретят.

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роман долгополов

"У стартапа уже есть договор на $8,7 млн с подразделением оборонных инноваций США..."
Все понятно))

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Сергей С.

Подразделение оборонных инноваций - это, скорее всего, DAPRA или DIU. То есть с большой вероятностью это грант, по которому надо показать работает ли технология. И потом, 8.7 млн для подобной технологии - копейки.

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Alexey QuQu

Серф - идеальная фамилия для разработчика стека сетевых протоколов

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Дмитрий Галыгин

Гугл американцам американцам лазерные штуки для связи, а нам наши 5г дать не могут.

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Вадим Д.

Не переживайте – нам столько Г отвалят, что всем скопом не унесём.

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Денис Вершинин

Был в свое время секретный проект дальнобойного WiFi, обещали покрытия в 25 км от точки доступа. Может реинкарнация этой фантастики..спутниковый интернет застолбил Илон Маск.

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segamega

пфф можно подумать они когда нибудь переплюнут китайские рации

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