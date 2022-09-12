«Яндекс» убрал из своего приложения на iOS «Новости» и «Дзен» и выпустил новое для Android Статьи редакции
Все изменения в сервисах компании будут появляться постепенно, начиная с 12 сентября.
- Компания обновила iOS-приложения «Яндекс — с “Алисой”», заметила редакция vc.ru. В нём теперь нет сервисов «Дзен» и «Новости».
- Также разработчики выпустили новое поисковое приложение на Android — тоже «Яндекс — с “Алисой”». Прежнее Android-приложение тоже будет принадлежать «Яндексу». Оно сменит название на «Яндекс Старт» и будет работать как браузер с возможностью выбрать стартовую страницу в настройках, сообщала компания.
- В «Яндексе» в ответ на запрос vc.ru подтвердили, что обновили приложение для iOS и выпустили новое на Android.
- 12 сентября 2022 года «Яндекс» сообщил, что закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» — их владельцем стала VK. Теперь yandex.ru будет перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.
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с yandex.ru хитро сделали, вроде переадресуют на дзен, но там теперь поиск Яндекс. Т.е. все сделано, чтобы "рядовой пользователь" и не заметил и продолжил жрать дерьмо из новостей и дзена.
Ну так Вконтакту мало интереса покупать Дзен и Новости без трафика с главной Яндекса. А Яндексу нет интереса показывать пустую главную тем, кто привык видеть Дзен и Новости.
Он вроде на 2 года договорились о редиректе. Так что все логично.
На 3
Мы встроили тебе Яндекс в Яндекс, чтобы ты мог поискать, пока ищешь.
Осталось на кнопку не нажимать да и в целом забыть про yandex. ru, чтобы не заходить не тратить время
так уже давно можно было свободно пользоваться ya.ru он существует уже лет 20 если не нужны были блоки новостей.
Чую, что через время ya.ru превратится в такую же помойку
Не сразу, возможно через пару лет, но засрут однозначно
Поэтому поиск через гугл или duckduckgo
если вам нужен только поиск без стартовой страницы. почему бы просто не писать запрос в адресной строке? Какой поисковик включите по умолчанию там сразу и будет искаться.
я ваши советы ни сначала, ни сейчас не просил
Я тоже не понял зачем кто-то в принципе заходил на полный адрес, где тонны говна сразу. По короткому одна строка поиска, если кому надо именно выдачу яндекса посмотреть.
Хотел написать что наконец-то пропало это говно из Яндекса. Но стартовой ya.ru и так начал пользоваться, а из iOS приложения пока ничего не пропало.
Ожидаем ДзенВК и ноВКости.
Или всё в кучу на главный экран мобильного приложения напихают? Чтобы эпилепсия начиналась сразу, без всякой возможности увернуться.
ZenVk, ноVoсти
Dzeb.ru
Вдзене, Вновостях.
Дзен капут, вк его похоронит
Ну и хер с ним
да и слава богу))
Любители новостей и дзена в печали
Ладно приложение, как теперь в Яндекс в браузере на телефоне попасть. Сранина Дзен открывается
ya.ru
😢
а как вы раньше туда попадали?
Т.е. это они включили сами редирект, а то я подумал, что у меня вирус какой-то на клон дзена редиректит с яндекса, чтобы кто-то подзаработал на рекламке?