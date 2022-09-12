Сервисы
Внезапный кофе

«Яндекс» убрал из своего приложения на iOS «Новости» и «Дзен» и выпустил новое для Android Статьи редакции

Все изменения в сервисах компании будут появляться постепенно, начиная с 12 сентября.

  • Компания обновила iOS-приложения «Яндекс — с “Алисой”», заметила редакция vc.ru. В нём теперь нет сервисов «Дзен» и «Новости».
  • Также разработчики выпустили новое поисковое приложение на Android — тоже «Яндекс — с “Алисой”». Прежнее Android-приложение тоже будет принадлежать «Яндексу». Оно сменит название на «Яндекс Старт» и будет работать как браузер с возможностью выбрать стартовую страницу в настройках, сообщала компания.
  • В «Яндексе» в ответ на запрос vc.ru подтвердили, что обновили приложение для iOS и выпустили новое на Android.
  • 12 сентября 2022 года «Яндекс» сообщил, что закрыл сделку по продаже «Дзена» и «Новостей» — их владельцем стала VK. Теперь yandex.ru будет перенаправлять на dzen.ru, а главной страницей самого «Яндекса» стала ya.ru.

#новость #яндекс

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24 комментария
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 Viacheslav

с yandex.ru хитро сделали, вроде переадресуют на дзен, но там теперь поиск Яндекс. Т.е. все сделано, чтобы "рядовой пользователь" и не заметил и продолжил жрать дерьмо из новостей и дзена.

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Ияза Гара

Ну так Вконтакту мало интереса покупать Дзен и Новости без трафика с главной Яндекса. А Яндексу нет интереса показывать пустую главную тем, кто привык видеть Дзен и Новости.
Он вроде на 2 года договорились о редиректе. Так что все логично.

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Антон Казанцев

На 3

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Analtoy Wasserschlang

Мы встроили тебе Яндекс в Яндекс, чтобы ты мог поискать, пока ищешь.

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Деда Миша

Осталось на кнопку не нажимать да и в целом забыть про yandex. ru, чтобы не заходить не тратить время

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lakoros

так уже давно можно было свободно пользоваться ya.ru он существует уже лет 20 если не нужны были блоки новостей.

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Деда Миша

Чую, что через время ya.ru превратится в такую же помойку
Не сразу, возможно через пару лет, но засрут однозначно

Поэтому поиск через гугл или duckduckgo

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lakoros

если вам нужен только поиск без стартовой страницы. почему бы просто не писать запрос в адресной строке? Какой поисковик включите по умолчанию там сразу и будет искаться.

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Деда Миша

я ваши советы ни сначала, ни сейчас не просил

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Che Khov

Я тоже не понял зачем кто-то в принципе заходил на полный адрес, где тонны говна сразу. По короткому одна строка поиска, если кому надо именно выдачу яндекса посмотреть.

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Ияза Гара

Хотел написать что наконец-то пропало это говно из Яндекса. Но стартовой ya.ru и так начал пользоваться, а из iOS приложения пока ничего не пропало.

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Вадим Д.

Ожидаем ДзенВК и ноВКости.
Или всё в кучу на главный экран мобильного приложения напихают? Чтобы эпилепсия начиналась сразу, без всякой возможности увернуться.

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Viacheslav

ZenVk, ноVoсти

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CUYS.ru

Dzeb.ru

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Acupuncture USA

Вдзене, Вновостях.

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Serge Tikhonenko

Дзен капут, вк его похоронит

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Алексей Филиппов

Ну и хер с ним

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Vasiliy

да и слава богу))

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Ivan Off

Любители новостей и дзена в печали

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Алеоп

Ладно приложение, как теперь в Яндекс в браузере на телефоне попасть. Сранина Дзен открывается

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Semyon Korolev

ya.ru

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Алеоп

😢

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lakoros

а как вы раньше туда попадали?

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Константин Приветов

Т.е. это они включили сами редирект, а то я подумал, что у меня вирус какой-то на клон дзена редиректит с яндекса, чтобы кто-то подзаработал на рекламке?

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