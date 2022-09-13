В стоимость лицензии включены все инфраструктурные ресурсы, пояснили в oneFactor. Цены в компании не раскрывают. Есть готовые инструменты для анализа и алгоритмы для контроля качества — при аномалиях они сигналят «alert» в систему мониторинга на стороне клиента.