Сервисы
Маша Цепелева

Российский разработчик ИИ-сервисов oneFactor открыл для бизнеса свою платформу для обработки больших массивов данных Статьи редакции

Например, Skyeng смог выявить приоритетных клиентов по вероятности покупки курсов.

  • Российский разработчик oneFactor открыл для коммерческого использования платформу машинного обучения для оптимизации бизнес-процессов.
  • С помощью неё можно оценивать риски и повышать качество услуг. Первыми пользователями стали «Мегафон», Skyeng и «Авито».
  • oneFactor разработал платформу в 2016 году и использовал её для запуска готовых решений для финтеха, ритейла, рынков рекламы и электронной коммерции, туризма.

  • В стоимость лицензии включены все инфраструктурные ресурсы, пояснили в oneFactor. Цены в компании не раскрывают. Есть готовые инструменты для анализа и алгоритмы для контроля качества — при аномалиях они сигналят «alert» в систему мониторинга на стороне клиента.

  • По собственным данным, решение oneFactor может заменить сервисы SAS Enterprise Miner, SAS Real-time Decision Manager, IBM SPSS Modeller и Experian Powercurve.
  • В «Авито», например, с помощью oneFactor построили модель для предотвращения потенциально небезопасных регистраций. В Skyeng — на основе данных сервиса строят коммуникации с клиентами и определяют приоритет лидов по вероятности оплаты. Аналитики «Мегафона» смогли «предсказать» лучшее время для контакта с абонентом.
  • В июне 2019 года «Мегафон» и oneFactor запустили сервис для оценки эффективности наружной рекламы с помощью данных о пользователях.

#новость #onefactor

694 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Похвально!
Цен не называют, зато «сигналят «alert» в систему мониторинга на стороне клиента» 😊.
По ценам-то понятно – каждое внедрение уникально, скорее всего.
А вот то, что решение может заменить вообще всё – сомнительно пока. С другой стороны – молодцы, такие разработки, да ещё свои (если они и правда полностью свои), очень нужны.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Так вот кому надо сказать спасибо за беспричинный бан на сайтах. Спасибо Авито, спасибо Onefactor. Ваш бесценный труд добавил много желанного геморроя в жизнь

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Мы живём в мире автоматизации, где до живого человека в поддержке достучаться всё сложнее.

Но даже если достучишься, то у него/неё та же проблема — эскалировать проблему выше невозможно, потому, что это не предусмотрено.

Поугарал с историй людей, которых забанили в F*book за то, что их реальные имена (подтверждённые документами) были «Малиновка, убивающая врагов» (у индейцев), фамилия Йода (у японцев) или просто Mary De Leon Guerrero Mafnas (в Микронезии):

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_real-name_policy_controversy

Ответить
Развернуть ветку
Иван Бирюк

ну если запустились давно и клиенты такие большие,то норм сервис

Ответить
Развернуть ветку
Борис Супонев

Ну звучит, вроде, неплохо. Раз в работу внедряют, значит перспективы есть

Ответить
Развернуть ветку
Tar Mendo

почему-то читаю не oneFactor, а OnlyFans....

Ответить
Развернуть ветку
n.shmelev

Главное, чтоб не слили этот большой массив данных потом

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null