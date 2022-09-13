Российский разработчик ИИ-сервисов oneFactor открыл для бизнеса свою платформу для обработки больших массивов данных Статьи редакции
Например, Skyeng смог выявить приоритетных клиентов по вероятности покупки курсов.
- Российский разработчик oneFactor открыл для коммерческого использования платформу машинного обучения для оптимизации бизнес-процессов.
- С помощью неё можно оценивать риски и повышать качество услуг. Первыми пользователями стали «Мегафон», Skyeng и «Авито».
- oneFactor разработал платформу в 2016 году и использовал её для запуска готовых решений для финтеха, ритейла, рынков рекламы и электронной коммерции, туризма.
В стоимость лицензии включены все инфраструктурные ресурсы, пояснили в oneFactor. Цены в компании не раскрывают. Есть готовые инструменты для анализа и алгоритмы для контроля качества — при аномалиях они сигналят «alert» в систему мониторинга на стороне клиента.
- По собственным данным, решение oneFactor может заменить сервисы SAS Enterprise Miner, SAS Real-time Decision Manager, IBM SPSS Modeller и Experian Powercurve.
- В «Авито», например, с помощью oneFactor построили модель для предотвращения потенциально небезопасных регистраций. В Skyeng — на основе данных сервиса строят коммуникации с клиентами и определяют приоритет лидов по вероятности оплаты. Аналитики «Мегафона» смогли «предсказать» лучшее время для контакта с абонентом.
- В июне 2019 года «Мегафон» и oneFactor запустили сервис для оценки эффективности наружной рекламы с помощью данных о пользователях.
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Похвально!
Цен не называют, зато «сигналят «alert» в систему мониторинга на стороне клиента» 😊.
По ценам-то понятно – каждое внедрение уникально, скорее всего.
А вот то, что решение может заменить вообще всё – сомнительно пока. С другой стороны – молодцы, такие разработки, да ещё свои (если они и правда полностью свои), очень нужны.
Так вот кому надо сказать спасибо за беспричинный бан на сайтах. Спасибо Авито, спасибо Onefactor. Ваш бесценный труд добавил много желанного геморроя в жизнь
Мы живём в мире автоматизации, где до живого человека в поддержке достучаться всё сложнее.
Но даже если достучишься, то у него/неё та же проблема — эскалировать проблему выше невозможно, потому, что это не предусмотрено.
Поугарал с историй людей, которых забанили в F*book за то, что их реальные имена (подтверждённые документами) были «Малиновка, убивающая врагов» (у индейцев), фамилия Йода (у японцев) или просто Mary De Leon Guerrero Mafnas (в Микронезии):
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_real-name_policy_controversy
ну если запустились давно и клиенты такие большие,то норм сервис
Ну звучит, вроде, неплохо. Раз в работу внедряют, значит перспективы есть
почему-то читаю не oneFactor, а OnlyFans....
Главное, чтоб не слили этот большой массив данных потом