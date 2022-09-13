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Аккуратный супер_стар

Стартап CopyMonkey запустил сервис для генерации текстов для постов в соцсетях, описания товаров и других бизнес-задач Статьи редакции

До 10 текстов в день можно генерировать бесплатно.

  • Сервис может генерировать тексты на русском языке для соцсетей, SEO-тексты, описание и комментарии к видео на YouTube, описания товаров и другое, рассказали в стартапе.
  • CopyMonkey — стартап, который разработал ИИ-сервис для генерации текстового контента. Изначально он работал только для ecommerce, а технология создавала описания товаров на основе их характеристик и вводных слов. В апреле 2021 года компания привлекла 5,5 млн рублей в предпосевном раунде.
Пример сгенерированного текста
  • Теперь функции расширили, а модель масштабировали для новых задач и стилей текста. Сервис доступен для бесплатного тестирования — в день можно создать до 10 текстов. Платных тарифов пока нет, их планируют запустить позже.
  • В сентябре 2021 года CopyMonkey вместе со «Сбером» запустил сервис для генерации описаний товаров в интернете на основе русскоязычной модели для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3.

#новость #copymonkey

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43 комментария
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Процессуальный украинец

Ого, 5,5 млн инвестиций, поддержка "Сбера" и редакции VC...
Но как мне кажется этого недостаточно чтобы догнать маленький и скромный стартап от Gerwin AI 🤓
Для тех кто у нас не был, тестовые доступы можно брать в телеграм-боте https://t.me/GerwinPromoBot

Ах, да, я понимаю что версия сырая, но всё же:
светлый интерфейс - скриншоты Копиманки;
а темный - скриншот Гервин;
смотреть можно в комментах ниже 👇

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t.me
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5 комментариев
Rabbit Rabbin
Стартап CopyMonkey запустил сервис для генерации текстов

"Подержите-ка мою библиотеку"

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Мария Бессонова

Это кто? Можно пояснительную бригаду?

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Зачем-то взял и

Это отсылка к древнему юмористическому манускрипту:

"В подвале дома Дарьи Донцовой были обнаружены десять тысяч мартышек с печатными машинками."

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Евгений Широков

Что называется проверка на возраст)

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Вася Пражкин

Это же Джоан Роулинг, автор известного сериала «Белоснежка и семь гномов».

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Евгений Торанов

Порно сериала

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Идрис Идрис

Не, вы перепутали, это "Гном и семь белоснежек"

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Yaroslava Markova

Надо пояснить ещё какую бригаду бригаде)))

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Konstantin Zaostrovtsev

Просто оставлю это здесь.

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Процессуальный украинец

By Gerwin AI

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Божий Валера

Хорошее сравнение.. тут все понятно

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Идрис Идрис

Как зовут убийцу копирайтера? Алго Ритм

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Skyray

Запоздалая технология.
Уже давно простые боты хреначат любые тексты почище шедевров классики, и бюджетом всего в 15 рублей.

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Айдар Ярмухаметов

Например, какие?

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Lukas Dexter

Поделитесь ботами 🙏

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Skyray

Это вам в кремль, но там не опенсоурс(

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Никита Иванов

Вот ты таракан 😒

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Skyray

Я не ожидал что нарвусь на серьезно настроенных разработчиков.

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Никита Иванов

Я ждал, что ты сейчас подборку ботов скинешь. Пойду тестить, а ты в политику полез…

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Платон Щукин

Тоже очень жду или буду минусить

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Денис Вершинин

Прекрасный продукт, скоро в соц.сетях будут сидеть только ии боты. Матрица уже близко.

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Александр Жариков

Шаурма — пита из мяса, овощей, хлеба и соуса, закусываемая в мундире или в пальто.
Ясно. Понятно.

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svetoslav bolgarchuk

Ясно, понято, спасибо я как-нибудь сам

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Кровавый глобус

А что у тебя за устройство?
И браузер?

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Слегка Придурковатый

Тсс, не спугни рептилоида.

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Lukas Dexter

Лопата вбил в тему и ключевые слова. Вот отрывок 😂Нормальный помимо этого, лопата может быть использована и для других целей. Например, она поможет разобраться с забитой мышью в квартире. Все, что вам нужно сделать, это просто поднять лопату вверх и нажать на кнопку.

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Pavel Admex

Результат напоминает работу бестолкового бюджетного копирайтера, но существенный плюс в том что делает всё быстро и не надо ждать тексты неделями) Рерайт результата обязателен и в том и другом случае. В целом неплохо для выдергивания черновых текстов. Будем пользоваться, посмотрим в целом на работу ии.

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Алексей Шихалёв

А мне решение понравилось. Штука обучаемая, я полагаю со временем качество улучшат.

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Olga RRR

Это смотря какая цель текста. Если для соцсетей годится такой текст, то интересно, зачем эти соцсети? Какая конверсия в целевое действие? Единственный плюс вижу в том, что сммщики за 5тыс в месяц пишут ровно такие же тексты.

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Лариса Лебеденко

То есть читать уже разучились, скоро и писать разучимся?))

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Душнила

Интересный сервис. Теперь буду генерировать умные тексты под своими фото в вк

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Вадим Д.

Пока нескладно выходит, но это вопрос обучения ИИ. Чем-то балабобу напоминает, но там больше развлекательное направление, хотя Яндекс его обучает.

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Григорий А

Попробовал сгенерировать пост для соц.сети. Очень круто! Теперь не нужно придумывать ничего

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Анна

Заигралась. Увлекает)
Как и сказал комментатор выше, прекрасно генерит текст, который потом есть возможность переписать под себя.

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Кровавый глобус

Нажал «попробовать», а мне сразу же попытались руку в анус засунуть.
Нет уж, спасибо 😳

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Божественный томагавк_два

Скукота!

Где режим нейронки обученной на песнях Короля и Шута?

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mon nom

Мда, баги почти одинаковые у кого-то одни у кого-то другие.
Но я бы так не кичился GPT-3.

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