Стартап CopyMonkey запустил сервис для генерации текстов для постов в соцсетях, описания товаров и других бизнес-задач Статьи редакции
До 10 текстов в день можно генерировать бесплатно.
- Сервис может генерировать тексты на русском языке для соцсетей, SEO-тексты, описание и комментарии к видео на YouTube, описания товаров и другое, рассказали в стартапе.
- CopyMonkey — стартап, который разработал ИИ-сервис для генерации текстового контента. Изначально он работал только для ecommerce, а технология создавала описания товаров на основе их характеристик и вводных слов. В апреле 2021 года компания привлекла 5,5 млн рублей в предпосевном раунде.
- Теперь функции расширили, а модель масштабировали для новых задач и стилей текста. Сервис доступен для бесплатного тестирования — в день можно создать до 10 текстов. Платных тарифов пока нет, их планируют запустить позже.
- В сентябре 2021 года CopyMonkey вместе со «Сбером» запустил сервис для генерации описаний товаров в интернете на основе русскоязычной модели для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3.
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Ого, 5,5 млн инвестиций, поддержка "Сбера" и редакции VC...
Но как мне кажется этого недостаточно чтобы догнать маленький и скромный стартап от Gerwin AI 🤓
Для тех кто у нас не был, тестовые доступы можно брать в телеграм-боте https://t.me/GerwinPromoBot
Ах, да, я понимаю что версия сырая, но всё же:
светлый интерфейс - скриншоты Копиманки;
а темный - скриншот Гервин;
смотреть можно в комментах ниже 👇
"Подержите-ка мою библиотеку"
Это кто? Можно пояснительную бригаду?
Это отсылка к древнему юмористическому манускрипту:
"В подвале дома Дарьи Донцовой были обнаружены десять тысяч мартышек с печатными машинками."
Что называется проверка на возраст)
Это же Джоан Роулинг, автор известного сериала «Белоснежка и семь гномов».
Порно сериала
Не, вы перепутали, это "Гном и семь белоснежек"
Надо пояснить ещё какую бригаду бригаде)))
Просто оставлю это здесь.
By Gerwin AI
Хорошее сравнение.. тут все понятно
Как зовут убийцу копирайтера? Алго Ритм
Запоздалая технология.
Уже давно простые боты хреначат любые тексты почище шедевров классики, и бюджетом всего в 15 рублей.
Например, какие?
Поделитесь ботами 🙏
Это вам в кремль, но там не опенсоурс(
Вот ты таракан 😒
Я не ожидал что нарвусь на серьезно настроенных разработчиков.
Я ждал, что ты сейчас подборку ботов скинешь. Пойду тестить, а ты в политику полез…
Тоже очень жду или буду минусить
Прекрасный продукт, скоро в соц.сетях будут сидеть только ии боты. Матрица уже близко.
Шаурма — пита из мяса, овощей, хлеба и соуса, закусываемая в мундире или в пальто.
Ясно. Понятно.
Ясно, понято, спасибо я как-нибудь сам
А что у тебя за устройство?
И браузер?
Тсс, не спугни рептилоида.
Лопата вбил в тему и ключевые слова. Вот отрывок 😂Нормальный помимо этого, лопата может быть использована и для других целей. Например, она поможет разобраться с забитой мышью в квартире. Все, что вам нужно сделать, это просто поднять лопату вверх и нажать на кнопку.
Результат напоминает работу бестолкового бюджетного копирайтера, но существенный плюс в том что делает всё быстро и не надо ждать тексты неделями) Рерайт результата обязателен и в том и другом случае. В целом неплохо для выдергивания черновых текстов. Будем пользоваться, посмотрим в целом на работу ии.
А мне решение понравилось. Штука обучаемая, я полагаю со временем качество улучшат.
Это смотря какая цель текста. Если для соцсетей годится такой текст, то интересно, зачем эти соцсети? Какая конверсия в целевое действие? Единственный плюс вижу в том, что сммщики за 5тыс в месяц пишут ровно такие же тексты.
То есть читать уже разучились, скоро и писать разучимся?))
Интересный сервис. Теперь буду генерировать умные тексты под своими фото в вк
Пока нескладно выходит, но это вопрос обучения ИИ. Чем-то балабобу напоминает, но там больше развлекательное направление, хотя Яндекс его обучает.
Попробовал сгенерировать пост для соц.сети. Очень круто! Теперь не нужно придумывать ничего
Заигралась. Увлекает)
Как и сказал комментатор выше, прекрасно генерит текст, который потом есть возможность переписать под себя.
Нажал «попробовать», а мне сразу же попытались руку в анус засунуть.
Нет уж, спасибо 😳
Скукота!
Где режим нейронки обученной на песнях Короля и Шута?
Мда, баги почти одинаковые у кого-то одни у кого-то другие.
Но я бы так не кичился GPT-3.