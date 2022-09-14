Сервисы
Садовый ключ

Zoom запланировал выпустить собственные почту и календарь на фоне конкуренции с Microsoft и Google — The Information Статьи редакции

После бурного роста в пандемию сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год.

  • Последние два года Zoom тихо работала над собственными сервисами электронной почты и календаря. Возможно, их представят после конференции Zoomtopia в ноябре, пишет The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
  • По данным издания, некоторые сотрудники называют сервисы «Zmail» и «Zcal». Представитель компании не дал комментрий.
  • Почта и календарь нужны Zoom, чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, отмечает издание. Выручка компании за финансовый квартал, который завершился 31 июля, выросла лишь на 8% — до $1,1 млрд. Финансовый директор заявила, что результаты «разочаровывающие и ниже ожиданий». За год акции Zoom упали на 72%.
  • По плану сервиса, почта и календарь должны стать основой подписки, рассказал источник издания. Но вопрос в том, захотят ли клиенты Zoom переходить на другие его продукты с тех, которые у них уже есть. По данным исследовательской компании Gartner, Microsoft и Google контролируют 85% и 14% мирового рынка почты и других сервисов для повышения производительности соответственно.
Сервисы
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#новость #zoom

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18 комментариев
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 Копил и Верил

Уже все мои партнеры перешли на альтернативы. Zoom изменил интерфейс и сейчас хер поймешь, как создавать конференции и приглашать. Все через жопу

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Алексей Долонгис

опять ты недоволен....тут вообще есть новости, которые тебе нравятся?)

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Darth Swordman

Ох уж эти альтернативы...

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Дмитрий Бацман

Тот момент когда перешёл в статью увидев знакомый мем.

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Юрий

уж не на VK Teams ли перешли партнеры? :)

Zoom остается наиболее адекватным инструментом по качеству связи и надежности для видеозвонков от 2 до 10+ тыс человек

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zhuk navoznyi

Прямо скрепно с буквой Z

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Иван Кучер

Zoom хорош в том что качественно передает звук и видео. В этом ему равных пока нет

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Алексей Алексеев

"Давайте мы вам поможем, слить вашу почту" - Zoom (c) 2022

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Вася Пражкин

Надо еще анекдоты добавить. Чтоб кнопочка была в Зуме - включаешь ее и говорящий начинает анекдоты травить.

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Айрат Галиуллин

Прям тайно?

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Иван Кучер

Цыц это секрет

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arty

Про преимущества что-нибудь сказано? У того же протона фича почты и календаря в секурности.

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А10

Кто на ком стоял?

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Isoprene

Zcal... хорошее название для передачи на телевидении, а не для календаря

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Spoilerok

...«Zmail» и «Zcal»...
Ещё возможны варианты: Vmail, Vcal, Omail, Ocal.

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Вадим Д.

Зум календарём и очередной почто планирует состязаться с google и ms? На кладбище почтовиков будет пополнение.

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Комментарий удален модератором

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maximus

если у этих сервисов интерфейс тоже будут проектировать программисты, как у самой программы Zoom, добра не жди. Ничего не понятно

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Слегка Придурковатый

Пацаны, а Гугл Мит нормальная штука?

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