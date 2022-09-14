Zoom запланировал выпустить собственные почту и календарь на фоне конкуренции с Microsoft и Google — The Information Статьи редакции
После бурного роста в пандемию сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год.
- Последние два года Zoom тихо работала над собственными сервисами электронной почты и календаря. Возможно, их представят после конференции Zoomtopia в ноябре, пишет The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
- По данным издания, некоторые сотрудники называют сервисы «Zmail» и «Zcal». Представитель компании не дал комментрий.
- Почта и календарь нужны Zoom, чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, отмечает издание. Выручка компании за финансовый квартал, который завершился 31 июля, выросла лишь на 8% — до $1,1 млрд. Финансовый директор заявила, что результаты «разочаровывающие и ниже ожиданий». За год акции Zoom упали на 72%.
- По плану сервиса, почта и календарь должны стать основой подписки, рассказал источник издания. Но вопрос в том, захотят ли клиенты Zoom переходить на другие его продукты с тех, которые у них уже есть. По данным исследовательской компании Gartner, Microsoft и Google контролируют 85% и 14% мирового рынка почты и других сервисов для повышения производительности соответственно.
1135 просмотров
Уже все мои партнеры перешли на альтернативы. Zoom изменил интерфейс и сейчас хер поймешь, как создавать конференции и приглашать. Все через жопу
опять ты недоволен....тут вообще есть новости, которые тебе нравятся?)
Ох уж эти альтернативы...
Тот момент когда перешёл в статью увидев знакомый мем.
уж не на VK Teams ли перешли партнеры? :)
Zoom остается наиболее адекватным инструментом по качеству связи и надежности для видеозвонков от 2 до 10+ тыс человек
Прямо скрепно с буквой Z
Zoom хорош в том что качественно передает звук и видео. В этом ему равных пока нет
"Давайте мы вам поможем, слить вашу почту" - Zoom (c) 2022
Надо еще анекдоты добавить. Чтоб кнопочка была в Зуме - включаешь ее и говорящий начинает анекдоты травить.
Прям тайно?
Цыц это секрет
Про преимущества что-нибудь сказано? У того же протона фича почты и календаря в секурности.
Кто на ком стоял?
Zcal... хорошее название для передачи на телевидении, а не для календаря
...«Zmail» и «Zcal»...
Ещё возможны варианты: Vmail, Vcal, Omail, Ocal.
Зум календарём и очередной почто планирует состязаться с google и ms? На кладбище почтовиков будет пополнение.
Комментарий удален модератором
если у этих сервисов интерфейс тоже будут проектировать программисты, как у самой программы Zoom, добра не жди. Ничего не понятно
Пацаны, а Гугл Мит нормальная штука?