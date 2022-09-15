Сервисы
Маша Цепелева

Adobe договорилась о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma — Bloomberg Статьи редакции

Сумма сделки — $15 млрд, говорит источник.

  • О сделке могут объявить 15 сентября, рассказали Bloomberg источники, близкие к делу. По словам одного из них, стороны обсуждали оценку Figma около $15 млрд.
  • Обсуждения продолжаются и условия сделки еще могут измениться, говорят источники. Представители Adobe и Figma не комментировали информацию.
  • В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд, за год до этого оценка была в пять раз меньше.
  • Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени.
  • После начала военных действия в Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране. Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России.

#новость #adobe #figma

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43 комментария
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 Zypar Akhmat

Суки…. Не трогайте Фигму

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Skyray

Прикинь, я пол года как UX/UI дизайнер, и думал: как хорошо что есть фигма, как это удобно, какое убожество сраный XD, люстра или фотошоп.
И тут держи плюху.

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Антон Деревягин

Почему же "XD - сраный" можете более менее непредвзято доказать?

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Zypar Akhmat

$10 в мес. один драфт бесплатный
(с) Adobe

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Заметки Маркетолога

так есть же REFKA.APP - нафиг нужен эта фигма

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Боровков Евгений

Там ничего на сайте не понятно. Что это такое?

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Skyray

Все, это пизда.
Отсталые ублюдки из адоб убьют её, и сделают такой же отсталой.

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Утка-хрутка

Новые продукты у них ок. То, что фотошоп или иллюстратор стоят на основах двадцатилетней давности– ну, тут сорян. Легаси всегда легаси.

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Ivan Dergachev

F for Figma...

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Дима Венглинский
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nkmstudio

Фигма превращается, фигма превращается.... В Adobe XD и платную подписку. Мда, печально может получится

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A B

Нет, господи, только не Adobe…

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Даня Селезнёв

Бля, только не они....

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Боровков Евгений

Ну все, ждем авторизацию через какой-нибудь Creative Cloud 😂😂😂

А если серьезно, приходите в мой https://wmtools.ru/ делать прототипы сайтов. Да, на 100% фигму не заменит, но хоть что-то

WebMaster — онлайн конструктор прототипов, схем…
Купить, заказать, создать прототип, шаблон, макет, схему сайта с помощью сервиса - онлайн…
wmtools.ru
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Вадим Зарипов

Блин блинский, скоро закроют Figma для России

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Valentin Dombrovsky

Первая мысль тоже.

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Галя Перидол

Ну пиздец теперь отличной фигме.

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Александра Лоскутова

Грусть, печаль, тоска(

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Руслан Мамедов

Прощай доступность

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Антон Рыбчинский

Просто тотальный треш, адоб сделает из реально удобного сервиса полное дерьмище

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Марсель

А почему адоб обсирают?) Они же гении) ведь альтернативы фотошопа так и не появилось?

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Галя Перидол

Десятки уже

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Марсель

Например?

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Vladimir Nine

Pixelmator

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Кот учённый

Оч интересно услышать. Хоть и через "За#бал", но пользуюсь им на постоянке.

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Шалтай Болтай

Прощай бесплатный тариф

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Dias Assanov

Купят чтобы похоронить

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redsoxwalker

Бляяячяяя

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Денис Волков

я смотрю все рады D я с вами ребят

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Илья Иванов

Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

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Ilya Koshcheev

Угробят же продукт, ироды....

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toverovskiy

Та-та-тааа

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Вадим Д.

Adobe, стригите бабки, только не меняйте там ничего!
Ну самое ведь офигенное приложение-сервис Figma!

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Igor Elfimov

Звучит как что-то плохое

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Александр Антонов

Ну все пошел делать локальные копии всех проектов...

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Григорий А

Интересно, что они с ней сделают. Закроют? Ведь не XD же закроют

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Andy Ch

Еще и это вот... Пошел рыдать...
https://youtu.be/-o3HJDVqHNc

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Руслан Мамедов

Какие аналоги фигмы есть? Посоветуйте.

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Марсель

Adobe xD

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PK

Очень херовая новость.

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AFM

Rest in peace, Figma 😥

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Aleks Melnik

Короче скоро Фигма уйдет из России. Понятно.

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Karzec

Очень жаль

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