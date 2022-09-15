Adobe договорилась о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma — Bloomberg Статьи редакции
Сумма сделки — $15 млрд, говорит источник.
- О сделке могут объявить 15 сентября, рассказали Bloomberg источники, близкие к делу. По словам одного из них, стороны обсуждали оценку Figma около $15 млрд.
- Обсуждения продолжаются и условия сделки еще могут измениться, говорят источники. Представители Adobe и Figma не комментировали информацию.
- В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд, за год до этого оценка была в пять раз меньше.
- Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени.
- После начала военных действия в Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране. Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России.
2048 просмотров
Суки…. Не трогайте Фигму
Прикинь, я пол года как UX/UI дизайнер, и думал: как хорошо что есть фигма, как это удобно, какое убожество сраный XD, люстра или фотошоп.
И тут держи плюху.
Почему же "XD - сраный" можете более менее непредвзято доказать?
$10 в мес. один драфт бесплатный
(с) Adobe
так есть же REFKA.APP - нафиг нужен эта фигма
Там ничего на сайте не понятно. Что это такое?
Все, это пизда.
Отсталые ублюдки из адоб убьют её, и сделают такой же отсталой.
Новые продукты у них ок. То, что фотошоп или иллюстратор стоят на основах двадцатилетней давности– ну, тут сорян. Легаси всегда легаси.
F for Figma...
Фигма превращается, фигма превращается.... В Adobe XD и платную подписку. Мда, печально может получится
Нет, господи, только не Adobe…
Бля, только не они....
Ну все, ждем авторизацию через какой-нибудь Creative Cloud 😂😂😂
А если серьезно, приходите в мой https://wmtools.ru/ делать прототипы сайтов. Да, на 100% фигму не заменит, но хоть что-то
Блин блинский, скоро закроют Figma для России
Первая мысль тоже.
Ну пиздец теперь отличной фигме.
Грусть, печаль, тоска(
Прощай доступность
Просто тотальный треш, адоб сделает из реально удобного сервиса полное дерьмище
А почему адоб обсирают?) Они же гении) ведь альтернативы фотошопа так и не появилось?
Десятки уже
Например?
Pixelmator
Оч интересно услышать. Хоть и через "За#бал", но пользуюсь им на постоянке.
Прощай бесплатный тариф
Купят чтобы похоронить
Бляяячяяя
я смотрю все рады D я с вами ребят
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Угробят же продукт, ироды....
Та-та-тааа
Adobe, стригите бабки, только не меняйте там ничего!
Ну самое ведь офигенное приложение-сервис Figma!
Звучит как что-то плохое
Ну все пошел делать локальные копии всех проектов...
Интересно, что они с ней сделают. Закроют? Ведь не XD же закроют
Еще и это вот... Пошел рыдать...
https://youtu.be/-o3HJDVqHNc
Какие аналоги фигмы есть? Посоветуйте.
Adobe xD
Очень херовая новость.
Rest in peace, Figma 😥
Короче скоро Фигма уйдет из России. Понятно.
Очень жаль