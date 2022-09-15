Adobe договорилась о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд Статьи редакции
Сделку планируют закрыть в 2023 году после получения необходимых разрешений.
- О сделке могут объявить 15 сентября, рассказали Bloomberg источники, близкие к делу. По словам одного из них, стороны обсуждали оценку Figma около $15 млрд.
- Обсуждения продолжаются и условия сделки еще могут измениться, говорят источники. Представители Adobe и Figma не комментировали информацию.
- В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд, за год до этого оценка была в пять раз меньше.
- Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени.
- После начала военных действия в Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране. Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России.
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Если кто-то из читателей делает российский ответ Фигме с удовольствием сделаю обзор на ваш сервис у себя в блоге на виси и в канале https://t.me/VChunt.
P.S. А если делаете ответ не Фигме, а какому-то другому сервису, то тоже пишите https://t.me/begovatovd 😊
Суки…. Не трогайте Фигму
Прикинь, я пол года как UX/UI дизайнер, и думал: как хорошо что есть фигма, как это удобно, какое убожество сраный XD, люстра или фотошоп.
И тут держи плюху.
Хахаха 😹
Welcome to Adobe, bitch!
Поздняк метаться
Но 20 ярдов это 20 ярдов
Тихо, мальчик давно на ламбу копил )
Все, это пизда.
Отсталые ублюдки из адоб убьют её, и сделают такой же отсталой.
Новые продукты у них ок. То, что фотошоп или иллюстратор стоят на основах двадцатилетней давности– ну, тут сорян. Легаси всегда легаси.
Согласен, покупают ее не для того, чтобы развивать.
Я все же надеюсь, что ничего критичного не произойдет, может добавят чего-то, но не прям кардинальные изменения..
F for Figma...
Нет, господи, только не Adobe…
Я надеюсь американская ФАС не будет пинать баклуши и отменит сделку.
Фигма превращается, фигма превращается.... В Adobe XD и платную подписку. Мда, печально может получится
и щас бесплатная версия максимально ужатая. так что ничего не изменится. а быть как Адоб она не может. Он гораздо хуже) если только они каждый плагин платным не сделают.
Блин блинский, скоро закроют Figma для России
Первая мысль тоже.
Так вроде наоборот, Adobe идет на встречу, а Figma закрывает доступ. Последний абзац как раз про это.
Бля, только не они....
Прощай бесплатный тариф
Не можешь победить — возглавь (с) Microsoft
Всё, как по заветам предков ...
Просто тотальный треш, адоб сделает из реально удобного сервиса полное дерьмище
Ожидаем теперь Adobe Figma CC - 2023 Repack by ******
by Xatab :)
Ну все, ждем авторизацию через какой-нибудь Creative Cloud 😂😂😂
А если серьезно, приходите в мой https://wmtools.ru/ делать прототипы сайтов. Да, на 100% фигму не заменит, но хоть что-то
Но это же какой-то... колхоз.
Ну пиздец теперь отличной фигме.
я что в интернет захожу, чтоб плакать, зачем такие новости
Купят чтобы похоронить
Грусть, печаль, тоска(
Прощай доступность
Из возможных аналогов можно посмотреть, если прям очень надо будет:
- Lunacy
- Affinity Designer
Оба не такие удобные, как фирма, но имеют и свои плюсы
pixso можно взглянуть, китайский аналог figma
Рад за Figma, сделали неплохой сервис, пилили его и продали за большие деньги.
Убивать ее смысла Adobe нет. Скорее всего интегрируют в свою экосистему и уберут бесплатный план.
Этот пункт уже уничтожает огромный пласт пользователей сервиса. А зная Adobe они на этом не остановятся и продолжат все портить.
я смотрю все рады D я с вами ребят
Ну все пошел делать локальные копии всех проектов...
А почему адоб обсирают?) Они же гении) ведь альтернативы фотошопа так и не появилось?
Гении те кто сделал фотошоп, но они там больше не работают. Сегодняшний Адоб это гнойные безрукие дауны.
Десятки уже
Были гениями, последние нововведения в их продукцию, лютая срань по другому не сказать, тарифы повышаются, лагучее облако, интерфейсы в программах жутко неудобные и непонятные. Фигма была создана для одной цели делать макеты, и для этого ее базовых функций хватало. Удобство, просто та и доступность + расширения. Это то что позволило фигме, быстро завоевать рынок. Ну, а теперь прощай фигма. Ее скорее всего закроют в РФ, так как adobe уе**ны.
Угробят же продукт, ироды....
Алеее, монополия привет. Мало Adobe ее видимо...
у адоба хороший послужной список в развитии купленных продуктов :)
- помню они купили достаточно классную компанию macromedia - с интересным редактором fireworks и даже флэшем :) надо ли говорить об их судьбе
Ну чего все разнылись? Помните, что фигму спроектировали и нарисовали не в фигме :-D Офигенность дизайнера не меряется инструментом. Ну и мир меняется. Всё. Будет. Хорошо. Я узнавал ))
Во всяком случае всегда есть хорошие аналоги)
Новость, конечно, безмерно хуёвая, ибо Adobe бездушная корпорация и нас таки может ждать богомерзкий Creative Cloud. Но надеюсь, что они [Adobe] таки смогут написать нормальный нативный клиент и добавят поддержку нескольких мониторов, как это есть во всех продуктах Adobe, да и в принципе в любом проф. софте. Уж очень больно после Axure RP пересаживаться на Figma ...
Ты че дядь покурил?
А те, кто пишут что XD - говно, пользовались им больше чем 0 секунд, интересно?)
Роман, никогда не поздно написать заметку на vc.ru о том, почему XD не говно, если вы так считаете. вдруг вы знаете то, что неизвестно комментаторам :—)
пользовались несколько лет. Тут скорее бомбит от новости. Но адекватно Фигма удобнее и логичнее ХД, с кучей преимуществ
XD неплох, но сильно уступает Фигме. 😊
Бляяячяяя
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Какие аналоги фигмы есть? Посоветуйте.
Adobe xD
Lunacy
Sketch XD
Из последнего что видел: pixso.
Интересно, что они с ней сделают. Закроют? Ведь не XD же закроют
не закроют конечно же просто будут деньги получать с пользователей
Та-та-тааа
Еще и это вот... Пошел рыдать...
https://youtu.be/-o3HJDVqHNc
ЁКЛМН!!… 😢
пипец фигме 😢
А можно не надо? 🥲
Это шутка? Пизда рулю.
Печальная новость. Не смогли победить, так купили(((. Да плевать даже на ввод платной подписки для стандартного использования, самое печальное, что со временем Фигма превратится в такое же убогое говно как XD
Вышел бы XD вместе с фигмой — можно было бы бороться. А они пропустили момент. Да я и сам не понимал, зачем нужна фигма, пока не стал в веб вникать.
Press F Figma
"При этом Adobe выступает за автономную работу Figma, и Филд останется гендиректором компании и планирует продолжить управлять ей, как и прежде"
Да да, это пока сделку не закрыли. Потом Филд, пойдет с золотым парашютом отдыхать, а фигма превратиться в кусок платного говна, с перегруженным интерфейсом, конским ценником, и платным доступом к расширениям
Чтобы установить Figma, скачайте аутентификатор Creative Clouds
FiXD скоро?)
хочу диск с figma CS-2023 и кейгеном ! :)
Короче скоро Фигма уйдет из России. Понятно.
она уже ушла
Adobe, стригите бабки, только не меняйте там ничего!
Ну самое ведь офигенное приложение-сервис Figma!
Звучит как что-то плохое
Очень херовая новость.
Rest in peace, Figma 😥
Очень жаль
Просто боль, других слов не подобрать 😔
F.
Дорогой Sketch, пожалуйста, не нужно!
А можно не надо
Вероятно слух, как в случае с Discord
Пропал дом
Давненько могильщики из Адоба не хоронили что-то стоящее. Заждались уже, поди.
Жаль, конечно, этого добряка ((
Неееееет!
Бляяяя
В точку!
Как про Adobe можно вообще что-то плохое говорить?
Вот нафига было ждать пока цена вырастет? Планировали скопировать?
Поздравляю Adobe с приобретением актива в свой портфель, а основателей Figma с экзитом. Очень интересно наблюдать за развитием Adobe с точки зрения бизнеса.
Ждем платную подписку вместо бесплатного функционала :(
У них же вроде есть Adobe XD?
Он не так хорош, не так развит и далеко не так популярен.
R.I.P.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Adobe
М-монополия
Будем фигму качать с торрента
авось пронесёт на неск лет и правда будет автономным а там глядишь и мб что-то конкурентоспособное появится
Ну вот. Блин!!! Опять в фотошоп превращаю будут??
ждём новость о покупке Blender by Adobe...
— ”у Figma появится возможность «ускорить рост и инновации» благодаря технологиям и экспертизе Adobe“.
Особенно позабавила эта фраза. Отсталые инновации и экспертиза делать говно.
Надеюсь, команда разработчиков фигмы запилят новый проект иначе монополия Адоб изменят рынок графического дизайна не в лучшую сторону (
Нибуясе повороты
Ничего нового. Дедушка Маркс конечно не прав, но концентрация капитала происходит)
RIP Figma. Обратно на скетч и цеплин. Здравствуй, 2016-й.
всё, пизда котику ))
но если серьезно, если открыть фотошоп или иллюстратор - это же пещерный ад, там невозможно работать после фигмы, миро и всего современного скарба (так то и тильда тоже туда же бъёт). Просто какой-то пещерный какарий.
Молодые парни в кедах должны их были просто выдавить как большой прыщь с рынка. Не удивлюсь, если сделка не состоится. Пусть они лучше скетч покупают...
Монополия, не, не слышали))
Неееееееет!
Что за трэшак "...а если не Фигме,то тоже пишите..." дур 🏠