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Маша Цепелева

Adobe договорилась о покупке онлайн-сервиса для дизайнеров Figma за $20 млрд Статьи редакции

Сделку планируют закрыть в 2023 году после получения необходимых разрешений.

Обновлено в 15:15. Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд — деньгами и акциями. Сооснователь сервиса Дилан Филд отметил, что у Figma появится возможность «ускорить рост и инновации» благодаря технологиям и экспертизе Adobe. При этом Adobe выступает за автономную работу Figma, и Филд останется гендиректором компании и планирует продолжить управлять ей, как и прежде.
  • О сделке могут объявить 15 сентября, рассказали Bloomberg источники, близкие к делу. По словам одного из них, стороны обсуждали оценку Figma около $15 млрд.
  • Обсуждения продолжаются и условия сделки еще могут измениться, говорят источники. Представители Adobe и Figma не комментировали информацию.
  • В 2021 году Figma привлекла $200 млн по оценке в $10 млрд, за год до этого оценка была в пять раз меньше.
  • Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени.
  • После начала военных действия в Украине Figma заморозила корпоративные российские аккаунты и приостановила все продажи в стране. Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России.

#новость #adobe #figma

14 555 просмотров
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203 комментария
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 Дмитрий Беговатов

Если кто-то из читателей делает российский ответ Фигме с удовольствием сделаю обзор на ваш сервис у себя в блоге на виси и в канале https://t.me/VChunt.
P.S. А если делаете ответ не Фигме, а какому-то другому сервису, то тоже пишите https://t.me/begovatovd 😊

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10 комментариев
Zypar Akhmat

Суки…. Не трогайте Фигму

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Skyray

Прикинь, я пол года как UX/UI дизайнер, и думал: как хорошо что есть фигма, как это удобно, какое убожество сраный XD, люстра или фотошоп.
И тут держи плюху.

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45 комментариев
Наивный украинец

Хахаха 😹

Welcome to Adobe, bitch!

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1 комментарий
World is a Playground

Поздняк метаться

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Дима Венглинский
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Кигхриль Vselensky

Но 20 ярдов это 20 ярдов

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Вася Пражкин

Тихо, мальчик давно на ламбу копил )

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Skyray

Все, это пизда.
Отсталые ублюдки из адоб убьют её, и сделают такой же отсталой.

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Утка-хрутка

Новые продукты у них ок. То, что фотошоп или иллюстратор стоят на основах двадцатилетней давности– ну, тут сорян. Легаси всегда легаси.

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1 комментарий
Александр Дизайнер

Согласен, покупают ее не для того, чтобы развивать.

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1 комментарий
Олег

Я все же надеюсь, что ничего критичного не произойдет, может добавят чего-то, но не прям кардинальные изменения..

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Ivan Dergachev

F for Figma...

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Олег
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A B

Нет, господи, только не Adobe…

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Олег Комаров

Я надеюсь американская ФАС не будет пинать баклуши и отменит сделку.

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1 комментарий
nkmstudio

Фигма превращается, фигма превращается.... В Adobe XD и платную подписку. Мда, печально может получится

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Vasek Romanov

и щас бесплатная версия максимально ужатая. так что ничего не изменится. а быть как Адоб она не может. Он гораздо хуже) если только они каждый плагин платным не сделают.

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Вадим Зарипов

Блин блинский, скоро закроют Figma для России

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Valentin Dombrovsky

Первая мысль тоже.

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Никита Шультайс

Так вроде наоборот, Adobe идет на встречу, а Figma закрывает доступ. Последний абзац как раз про это.

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1 комментарий
Даня Селезнёв

Бля, только не они....

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Шалтай Болтай

Прощай бесплатный тариф

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Противный Даниль

Не можешь победить — возглавь (с) Microsoft

Всё, как по заветам предков ...

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Антон Рыбчинский

Просто тотальный треш, адоб сделает из реально удобного сервиса полное дерьмище

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Alexandr Boyarsky

Ожидаем теперь Adobe Figma CC - 2023 Repack by ******

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Олег

by Xatab :)

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Боровков Евгений

Ну все, ждем авторизацию через какой-нибудь Creative Cloud 😂😂😂

А если серьезно, приходите в мой https://wmtools.ru/ делать прототипы сайтов. Да, на 100% фигму не заменит, но хоть что-то

WebMaster — онлайн конструктор прототипов, схем…
Купить, заказать, создать прототип, шаблон, макет, схему сайта с помощью сервиса - онлайн…
wmtools.ru
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Алексей Свечкин

Но это же какой-то... колхоз.

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2 комментария
Галя Перидол

Ну пиздец теперь отличной фигме.

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Igor Mashkov

я что в интернет захожу, чтоб плакать, зачем такие новости

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Dias Assanov

Купят чтобы похоронить

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Александра Лоскутова

Грусть, печаль, тоска(

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Руслан Мамедов

Прощай доступность

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ReferenceError

Из возможных аналогов можно посмотреть, если прям очень надо будет:
- Lunacy
- Affinity Designer

Оба не такие удобные, как фирма, но имеют и свои плюсы

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DosRaven

pixso можно взглянуть, китайский аналог figma

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2 комментария
Jaroslav Danilov

Рад за Figma, сделали неплохой сервис, пилили его и продали за большие деньги.

Убивать ее смысла Adobe нет. Скорее всего интегрируют в свою экосистему и уберут бесплатный план.

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DosRaven
уберут бесплатный план

Этот пункт уже уничтожает огромный пласт пользователей сервиса. А зная Adobe они на этом не остановятся и продолжат все портить.

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5 комментариев
Денис Волков

я смотрю все рады D я с вами ребят

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Александр Антонов

Ну все пошел делать локальные копии всех проектов...

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Оби-Ван Кеноби
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Марсель

А почему адоб обсирают?) Они же гении) ведь альтернативы фотошопа так и не появилось?

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nochnoy.ru

Гении те кто сделал фотошоп, но они там больше не работают. Сегодняшний Адоб это гнойные безрукие дауны.

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1 комментарий
Галя Перидол

Десятки уже

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11 комментариев
Serpantin74

Были гениями, последние нововведения в их продукцию, лютая срань по другому не сказать, тарифы повышаются, лагучее облако, интерфейсы в программах жутко неудобные и непонятные. Фигма была создана для одной цели делать макеты, и для этого ее базовых функций хватало. Удобство, просто та и доступность + расширения. Это то что позволило фигме, быстро завоевать рынок. Ну, а теперь прощай фигма. Ее скорее всего закроют в РФ, так как adobe уе**ны.

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Ilya Koshcheev

Угробят же продукт, ироды....

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Влад

Алеее, монополия привет. Мало Adobe ее видимо...

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Sergey Sergeychik

у адоба хороший послужной список в развитии купленных продуктов :)

- помню они купили достаточно классную компанию macromedia - с интересным редактором fireworks и даже флэшем :) надо ли говорить об их судьбе

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Zaur Giyasov

Ну чего все разнылись? Помните, что фигму спроектировали и нарисовали не в фигме :-D Офигенность дизайнера не меряется инструментом. Ну и мир меняется. Всё. Будет. Хорошо. Я узнавал ))

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Олег

Во всяком случае всегда есть хорошие аналоги)

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Противный Даниль

Новость, конечно, безмерно хуёвая, ибо Adobe бездушная корпорация и нас таки может ждать богомерзкий Creative Cloud. Но надеюсь, что они [Adobe] таки смогут написать нормальный нативный клиент и добавят поддержку нескольких мониторов, как это есть во всех продуктах Adobe, да и в принципе в любом проф. софте. Уж очень больно после Axure RP пересаживаться на Figma ...

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Евгений Кузнецов

Ты че дядь покурил?

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1 комментарий
Роман Ефимов

А те, кто пишут что XD - говно, пользовались им больше чем 0 секунд, интересно?)

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Полина Лааксо

Роман, никогда не поздно написать заметку на vc.ru о том, почему XD не говно, если вы так считаете. вдруг вы знаете то, что неизвестно комментаторам :—)

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3 комментария
Vladimir Surovtsev

пользовались несколько лет. Тут скорее бомбит от новости. Но адекватно Фигма удобнее и логичнее ХД, с кучей преимуществ

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1 комментарий
Denis Zelenykh

XD неплох, но сильно уступает Фигме. 😊

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redsoxwalker

Бляяячяяя

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Илья Иванов

Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

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Руслан Мамедов

Какие аналоги фигмы есть? Посоветуйте.

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Марсель

Adobe xD

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Артем Наумов

Lunacy

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Maxim Fringe

Sketch XD

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DosRaven

Из последнего что видел: pixso.

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Григорий А

Интересно, что они с ней сделают. Закроют? Ведь не XD же закроют

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Андрей Колобов

не закроют конечно же просто будут деньги получать с пользователей

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toverovskiy

Та-та-тааа

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Andy Ch

Еще и это вот... Пошел рыдать...
https://youtu.be/-o3HJDVqHNc

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uiuxaudit

ЁКЛМН!!… 😢

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uiuxaudit

пипец фигме 😢

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Denis Zelenykh

А можно не надо? 🥲

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Евгений Кузнецов

Это шутка? Пизда рулю.

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Vladimir Surovtsev

Печальная новость. Не смогли победить, так купили(((. Да плевать даже на ввод платной подписки для стандартного использования, самое печальное, что со временем Фигма превратится в такое же убогое говно как XD

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Арсений Петрович

Вышел бы XD вместе с фигмой — можно было бы бороться. А они пропустили момент. Да я и сам не понимал, зачем нужна фигма, пока не стал в веб вникать.

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onlyDropped

Press F Figma

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Serpantin74

"При этом Adobe выступает за автономную работу Figma, и Филд останется гендиректором компании и планирует продолжить управлять ей, как и прежде"

Да да, это пока сделку не закрыли. Потом Филд, пойдет с золотым парашютом отдыхать, а фигма превратиться в кусок платного говна, с перегруженным интерфейсом, конским ценником, и платным доступом к расширениям

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Nikolay Kapustin

Чтобы установить Figma, скачайте аутентификатор Creative Clouds

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Алексей Осипенко

FiXD скоро?)

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Sergey Sergeychik

хочу диск с figma CS-2023 и кейгеном ! :)

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Aleks Melnik

Короче скоро Фигма уйдет из России. Понятно.

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John Doe

она уже ушла

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1 комментарий
Вадим Д.

Adobe, стригите бабки, только не меняйте там ничего!
Ну самое ведь офигенное приложение-сервис Figma!

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Igor Elfimov

Звучит как что-то плохое

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PK

Очень херовая новость.

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AFM

Rest in peace, Figma 😥

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Karzec

Очень жаль

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Паша Бондаренко

Просто боль, других слов не подобрать 😔

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Kirill Yudin

F.
Дорогой Sketch, пожалуйста, не нужно!

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Escape

А можно не надо

Ответить
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Escape

Вероятно слух, как в случае с Discord

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Arima B.

Пропал дом

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Вася Пражкин

Давненько могильщики из Адоба не хоронили что-то стоящее. Заждались уже, поди.

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Yaroslava Piven

Жаль, конечно, этого добряка ((

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Igor Star

Неееееет!

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Ольга Юзбашева

Бляяяя

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Сергей Шахов

В точку!

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Minimalist

Как про Adobe можно вообще что-то плохое говорить?

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Копил и Верил

Вот нафига было ждать пока цена вырастет? Планировали скопировать?

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Никита Шультайс

Поздравляю Adobe с приобретением актива в свой портфель, а основателей Figma с экзитом. Очень интересно наблюдать за развитием Adobe с точки зрения бизнеса.

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Симеон Обедов

Ждем платную подписку вместо бесплатного функционала :(

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Никита

У них же вроде есть Adobe XD?

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Вадим Д.

Он не так хорош, не так развит и далеко не так популярен.

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Дмитрий Кузнецов

R.I.P.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Adobe

List of acquisitions by Adobe
Adobe Inc. is an American computer software company headquartered in San Jose, California. In…
en.wikipedia.org
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Костя Лебедев

М-монополия

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sheshotov

Будем фигму качать с торрента

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Alexandr Malceff

авось пронесёт на неск лет и правда будет автономным а там глядишь и мб что-то конкурентоспособное появится

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Izabella D

Ну вот. Блин!!! Опять в фотошоп превращаю будут??

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Maksim Stepanov

ждём новость о покупке Blender by Adobe...

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Mark Lee

— ”у Figma появится возможность «ускорить рост и инновации» благодаря технологиям и экспертизе Adobe“.

Особенно позабавила эта фраза. Отсталые инновации и экспертиза делать говно.

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Евгений Гришин

Надеюсь, команда разработчиков фигмы запилят новый проект иначе монополия Адоб изменят рынок графического дизайна не в лучшую сторону (

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15 сантиметров в обхвате

Нибуясе повороты

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Борис Моренко

Ничего нового. Дедушка Маркс конечно не прав, но концентрация капитала происходит)

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Текущий дым

RIP Figma. Обратно на скетч и цеплин. Здравствуй, 2016-й.

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Alexandr Kulebyakin

всё, пизда котику ))
но если серьезно, если открыть фотошоп или иллюстратор - это же пещерный ад, там невозможно работать после фигмы, миро и всего современного скарба (так то и тильда тоже туда же бъёт). Просто какой-то пещерный какарий.

Молодые парни в кедах должны их были просто выдавить как большой прыщь с рынка. Не удивлюсь, если сделка не состоится. Пусть они лучше скетч покупают...

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Румянцев

Монополия, не, не слышали))

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Peter Lap

Неееееееет!

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Yaroslava Markova

Что за трэшак "...а если не Фигме,то тоже пишите..." дур 🏠

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