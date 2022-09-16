RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам Статьи редакции
Для этого надо подтвердить личность, сфотографировавшись с паспортом.
- Верификация при загрузке приложений физлицами нужна для безопасности пользователей и защиты от мошенников, рассказали в VK. Для физических и юрилических лиц правила одинаковы.
- Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту. После надо пройти онлайн-верификацию: загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. Алгоритмы проверят соответствие данных за несколько минут.
- По собственным данным, пользователи устанавливали через RuStore приложения 2 млн раз, сам магазин скачали 925 тысяч раз.
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Я разработал приложение Гугол, загрузите пожалуйста. Вот мой паспорт.
Просрочен документ, новый грузите.
🤦🏻♀️😂😂😂
Слушай,отличное приложение, прямо даже лучше чем Google 😂😂🤣
Сейчас VC заблокируют за распространение персональных данных))
а потом база утечет, внезапно
ну ничего, заплатят 60 тыс. штрафа, обогатят государство
это подоходный налог))
До последнего загружать не буду, просто потому что мне противно там их размещать. Даже тяжело так сразу объяснить почему противно, откуда-то из души идёт.
То есть всё-таки рано или поздно загрузишь, раз "до последнего".
Вы прям как неуловимый Джо, знаете почему он неуловимый?
Скорее перейду полностью на другие рынки, давно к этому готовлюсь
может потому что он перестал работать почти сразу же как запустился?Да сейчас работает,но не знаю...
Да нормально работает, или спутали с каким нибудь nashstore
И что то вручную там обновить даже быстрее чем у гугла
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Нецелевой сбор ПД.
Коллеги, читаю ваши комментарии и сразу же, просто моментально, возникает ассоциация с известным изречением - кто хочет работать тот ищет возможности, кто не хочет работать - ищет причины. Может хватит уже? Реплики, типа, я не хочу с ними иметь дело, фу, мне с ними не по пути и т.д. - это признак второй части поговорки. Я так думаю. Делайте и зарабатывайте - ваша жизнь здесь в ваших руках. Не хотите - тогда просто не мешайте людям делать свою работу
Интересные мысли. Что принимал?
Работа рустора, раз он взялся за сбор ПД - безопасно собирать, безопасно хранить и обрабатывать данные.
Он, выбрав текущий метод сбора, с этой работой уже не справляется.
VC подходит как форма обратной связи, открытая широкой публике.
"Работа рустора, раз он взялся за сбор ПД - безопасно собирать, безопасно хранить и обрабатывать данные.
Он, выбрав текущий метод сбора, с этой работой уже не справляется."
Можно поподробней? - я пока не вижу никаких проблем с данным вариантом сбора информации, т.к. как сам с таким вариантом сталкиваюсь часто, например в Сбере и в Госуслугах
Где в Сбере и на Госуслугах Вас просили прислать фото паспорта или селфи с ним?
Такой способ априори небезопасен, как засовывание пальцев в розетку.
Базы подобных селфи из каршерингов можете найти и скачать сами.
В Госуслугах при оформлении я уже точно не помню чего именно такой способ и был затребован, таким образом я помог решить эти вопросы некоторым пожилым членам моей семьи. Вы мне будете рассказывать, что это небезопасный способ? Это крайне полезный способ, только вот проблема в том, что кто то в СБ не зря ест свой хлеб, а там где зря - заводятся уроды, которые пытаются толкать эти данные в даркнет. Но это уже другая история. Так что не надо мне тут лапшу на уши вешать.
В потоке таких «реплик» часто бывает конструктивная критика, которая может помочь продукту развиваться. В частности здесь они перегнули палку с ПД.
Я пока не заметил конструктива, а вот звиздежа - полно
Ну как вы хотели, чтобы можно было загружать втихую через VPN каналы какие либо приложения которые потом получали анонимно наши же персональные данные и это я привел пример самого малозначительного последствия.
В чем проблема создать вк бездомному с улицы и показать его лицо с паспортом в камеру?
База лиц и паспортов утечет, и не «если», а «когда».
Если так хочется верифицировпть лицом - есть биометрия госуслуг, которые будут давать серверу на вопрос «перед камерой тот человек, на чей паспорт зарегистрирован аккаунт госуслуг?» ответ только «да/нет», а не фотку в формате .jpg
Еще есть ЭЦП, решение старо как мир.
Пишите в ВК, пишите в какие то профильные комитеты, предлагайте. Это лучше чем хаить все подряд.
Мне лень этим заниматься, и мне за это не платят. Я оставлю свои данные в /относительной/ безопасности и продолжу грузить свои приложения только в гугл стор.
Ещё анализ мочи и крови потребуют
Потом справку на ковид и вич
И заплатить пошлину через госуслуги
...и затем долго отбиваться от взятых кем-то на тебя кредитов.
То есть каждый пользователь установил в среднем 2 приложения? Не густо
дык Рустор качают, чтобы поставить Сбер, ВТБ или другое приложение подсанкционного банка.
спасибо,но не стоило
А ссылку можно куда приложения загружать?
https://reg.rustore.ru/
О, годно.