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Маша Цепелева

RuStore разрешил загружать приложения разработчикам-физлицам Статьи редакции

Для этого надо подтвердить личность, сфотографировавшись с паспортом.

  • Верификация при загрузке приложений физлицами нужна для безопасности пользователей и защиты от мошенников, рассказали в VK. Для физических и юрилических лиц правила одинаковы.
  • Для прохождения регистрации разработчику нужно указать VK ID, адрес сайта или страницы в соцсети, ввести номер телефона и почту. После надо пройти онлайн-верификацию: загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру. Алгоритмы проверят соответствие данных за несколько минут.
  • По собственным данным, пользователи устанавливали через RuStore приложения 2 млн раз, сам магазин скачали 925 тысяч раз.

#новость #rustore

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35 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Я разработал приложение Гугол, загрузите пожалуйста. Вот мой паспорт.

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Вася Пражкин

Просрочен документ, новый грузите.

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Yaroslava Markova

🤦🏻‍♀️😂😂😂

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Yaroslava Markova

Слушай,отличное приложение, прямо даже лучше чем Google 😂😂🤣

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Лёха

Сейчас VC заблокируют за распространение персональных данных))

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Александр Иванов

а потом база утечет, внезапно

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Денис Еськин

ну ничего, заплатят 60 тыс. штрафа, обогатят государство

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Александр Иванов

это подоходный налог))

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Александр Кузнецов

До последнего загружать не буду, просто потому что мне противно там их размещать. Даже тяжело так сразу объяснить почему противно, откуда-то из души идёт.

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Слегка Придурковатый

То есть всё-таки рано или поздно загрузишь, раз "до последнего".

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Лёха

Вы прям как неуловимый Джо, знаете почему он неуловимый?

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Александр Кузнецов

Скорее перейду полностью на другие рынки, давно к этому готовлюсь

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Phung

может потому что он перестал работать почти сразу же как запустился?Да сейчас работает,но не знаю...

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Семен Смирнов

Да нормально работает, или спутали с каким нибудь nashstore

И что то вручную там обновить даже быстрее чем у гугла

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Комментарий удален модератором

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Alexey Petrov
После надо пройти онлайн-верификацию: загрузить фотографию паспорта и показать лицо в камеру

Нецелевой сбор ПД.

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Максим Мельников

Коллеги, читаю ваши комментарии и сразу же, просто моментально, возникает ассоциация с известным изречением - кто хочет работать тот ищет возможности, кто не хочет работать - ищет причины. Может хватит уже? Реплики, типа, я не хочу с ними иметь дело, фу, мне с ними не по пути и т.д. - это признак второй части поговорки. Я так думаю. Делайте и зарабатывайте - ваша жизнь здесь в ваших руках. Не хотите - тогда просто не мешайте людям делать свою работу

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switch

Интересные мысли. Что принимал?

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Alexey Petrov
не мешайте людям делать свою работу

Работа рустора, раз он взялся за сбор ПД - безопасно собирать, безопасно хранить и обрабатывать данные.
Он, выбрав текущий метод сбора, с этой работой уже не справляется.
VC подходит как форма обратной связи, открытая широкой публике.

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Максим Мельников

"Работа рустора, раз он взялся за сбор ПД - безопасно собирать, безопасно хранить и обрабатывать данные.
Он, выбрав текущий метод сбора, с этой работой уже не справляется."

Можно поподробней? - я пока не вижу никаких проблем с данным вариантом сбора информации, т.к. как сам с таким вариантом сталкиваюсь часто, например в Сбере и в Госуслугах

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Alexey Petrov

Где в Сбере и на Госуслугах Вас просили прислать фото паспорта или селфи с ним?
Такой способ априори небезопасен, как засовывание пальцев в розетку.
Базы подобных селфи из каршерингов можете найти и скачать сами.

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Максим Мельников

В Госуслугах при оформлении я уже точно не помню чего именно такой способ и был затребован, таким образом я помог решить эти вопросы некоторым пожилым членам моей семьи. Вы мне будете рассказывать, что это небезопасный способ? Это крайне полезный способ, только вот проблема в том, что кто то в СБ не зря ест свой хлеб, а там где зря - заводятся уроды, которые пытаются толкать эти данные в даркнет. Но это уже другая история. Так что не надо мне тут лапшу на уши вешать.

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Konstantin 4

В потоке таких «реплик» часто бывает конструктивная критика, которая может помочь продукту развиваться. В частности здесь они перегнули палку с ПД.

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Максим Мельников

Я пока не заметил конструктива, а вот звиздежа - полно

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Армен Арзуманян

Ну как вы хотели, чтобы можно было загружать втихую через VPN каналы какие либо приложения которые потом получали анонимно наши же персональные данные и это я привел пример самого малозначительного последствия.

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Alexey Petrov

В чем проблема создать вк бездомному с улицы и показать его лицо с паспортом в камеру?
База лиц и паспортов утечет, и не «если», а «когда».
Если так хочется верифицировпть лицом - есть биометрия госуслуг, которые будут давать серверу на вопрос «перед камерой тот человек, на чей паспорт зарегистрирован аккаунт госуслуг?» ответ только «да/нет», а не фотку в формате .jpg
Еще есть ЭЦП, решение старо как мир.

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Армен Арзуманян

Пишите в ВК, пишите в какие то профильные комитеты, предлагайте. Это лучше чем хаить все подряд.

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Alexey Petrov

Мне лень этим заниматься, и мне за это не платят. Я оставлю свои данные в /относительной/ безопасности и продолжу грузить свои приложения только в гугл стор.

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Влад

Ещё анализ мочи и крови потребуют
Потом справку на ковид и вич
И заплатить пошлину через госуслуги

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Накосика Сукасена
подтвердить личность, сфотографировавшись с паспортом.

...и затем долго отбиваться от взятых кем-то на тебя кредитов.

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Павел Портной

То есть каждый пользователь установил в среднем 2 приложения? Не густо

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Таир Бакиев

дык Рустор качают, чтобы поставить Сбер, ВТБ или другое приложение подсанкционного банка.

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Алексей Беляков

спасибо,но не стоило

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Боровков Евгений

А ссылку можно куда приложения загружать?

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Vasiliy

https://reg.rustore.ru/

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Сексорцист Милфхантерович

О, годно.

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