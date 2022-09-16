Сервисы
Маша Цепелева

18-летний хакер представился сотрудником Uber, получил доступ к исходному коду и написал компании о взломе в Slack — NYT Статьи редакции

Компания отключила работу нескольких систем на время расследования.

  • Uber обнаружил взлом 15 сентября, тогда же компания отключила несколько внутренних систем для коммуникации и работы сервисов и начала внутреннее расследование, пишет NYT. Представитель Uber заявил, что компания связалась с правоохранительными органами.
  • Человек, который взял на себя ответственность за взлом, рассказал изданию, что ему 18 лет. Он получил доступ к облачному хранилищу, почте и исходному коду сервиса и показал NYT скриншоты.
  • Для взлома он написал сотруднику Uber, представился специалистом по корпоративным информационным технологиям и убедил передать пароль для доступа к системам. Он сказал, что взломал сервис, «потому что у компании была слишком слабая система безопасности».
  • Сотрудникам Uber временно запретили использовать Slack, рассказали два источника в компании. По их словам, перед этим там появилось сообщение: «Я заявляю, что я хакер, и в Uber произошла утечка данных». Далее перечислялись несколько внутренних баз данных, к которым взломщик получил доступ, и призыв увеличить зарплату водителям.
Скриншот из Twitter Колтона Сила из Slack, где хакер сообщает о взломе
  • Во внутреннем письме сотрудникам руководство Uber сообщило, что пока не может назвать сроки, когда будет восстановлен полный доступ к инструментам.
  • В 2016 году хакеры раскрыли информацию 57 млн пользователей Uber и требовали выкуп в $100 тысяч. Компания заплатила и скрывала взлом больше года. Руководителя службы безопасности Джо Салливана уволили, сейчас он находится под следствием за «препятствование правосудию», пишет издание.

#новость #uber

1390 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 ЯжПрограммист

Эти реакции оставила служба безопасности

Ответить
Развернуть ветку
Anastasia

и сотрудник, отправивший пароль хакеру

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Мало кто знает, но когда этот парень был совсем юн, он повлиял на выборы.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov
Я заявляю, что я хакер, и в Uber произошла утечка данных

Что за хакеры нынче пошли

Ответить
Развернуть ветку
Глупый бокал
...и призыв увеличить зарплату водителям

Робин Хак?

Ответить
Развернуть ветку
Платон Щукин

Молодчик:)

Ответить
Развернуть ветку
Razuznali

Онлайн голосование и точка!

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
убедил передать пароль
Я заявляю, что я хакер

Братки из 90-х тоже тогда хакеры, уж очень умели убеждать ).

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Сегодня утюг на живот называют модным словом - социальная инженерия.

Ответить
Развернуть ветку
Древний фитиль

Красавчик! По ходу батя пашет как вол в такси чтобы сыну дать образование и, в итоге дал, а тот сразу за отца вписался и накрыл их тазом справедливости. Нетфликс, забирай сценарий. Дарю

Ответить
Развернуть ветку
Камиль Баширов

Хорошо что о водителях подумал)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null