18-летний хакер представился сотрудником Uber, получил доступ к исходному коду и написал компании о взломе в Slack — NYT Статьи редакции
Компания отключила работу нескольких систем на время расследования.
- Uber обнаружил взлом 15 сентября, тогда же компания отключила несколько внутренних систем для коммуникации и работы сервисов и начала внутреннее расследование, пишет NYT. Представитель Uber заявил, что компания связалась с правоохранительными органами.
- Человек, который взял на себя ответственность за взлом, рассказал изданию, что ему 18 лет. Он получил доступ к облачному хранилищу, почте и исходному коду сервиса и показал NYT скриншоты.
- Для взлома он написал сотруднику Uber, представился специалистом по корпоративным информационным технологиям и убедил передать пароль для доступа к системам. Он сказал, что взломал сервис, «потому что у компании была слишком слабая система безопасности».
- Сотрудникам Uber временно запретили использовать Slack, рассказали два источника в компании. По их словам, перед этим там появилось сообщение: «Я заявляю, что я хакер, и в Uber произошла утечка данных». Далее перечислялись несколько внутренних баз данных, к которым взломщик получил доступ, и призыв увеличить зарплату водителям.
- Во внутреннем письме сотрудникам руководство Uber сообщило, что пока не может назвать сроки, когда будет восстановлен полный доступ к инструментам.
- В 2016 году хакеры раскрыли информацию 57 млн пользователей Uber и требовали выкуп в $100 тысяч. Компания заплатила и скрывала взлом больше года. Руководителя службы безопасности Джо Салливана уволили, сейчас он находится под следствием за «препятствование правосудию», пишет издание.
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Эти реакции оставила служба безопасности
и сотрудник, отправивший пароль хакеру
Мало кто знает, но когда этот парень был совсем юн, он повлиял на выборы.
Что за хакеры нынче пошли
Робин Хак?
Молодчик:)
Онлайн голосование и точка!
Я заявляю, что я хакер
Братки из 90-х тоже тогда хакеры, уж очень умели убеждать ).
Сегодня утюг на живот называют модным словом - социальная инженерия.
Красавчик! По ходу батя пашет как вол в такси чтобы сыну дать образование и, в итоге дал, а тот сразу за отца вписался и накрыл их тазом справедливости. Нетфликс, забирай сценарий. Дарю
Хорошо что о водителях подумал)