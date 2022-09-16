Роскомнадзор обязал владельца «Отзовика» открыть представительство в России Статьи редакции
Ведомство посчитало, что владеющая сайтом компания попадает под закон о приземлении, так как не зарегистрирована в России, а аудитория «Отзовика» — больше 500 тысяч человек в сутки.
- Роскомнадзор внёс Otzovik Limited, которой принадлежит сайт для отзывов на любую тематику «Отзовик», в список иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России.
- Ведомство посчитало, что компания попадает под требования, так как она не зарегистрирована в России, но при этом на сайте «распространяется информация и реклама на русском языке», а также обрабатываются данные российских пользователей. А суточная аудитория форума — больше 500 тысяч человек.
- Теперь организация должна выполнить требования закона «о приземлении»: открыть в России своё представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
- Если она не выполнит требования, то может попасть под «меры принуждения»: то есть, ей грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Также в июле 2022 года Путин подписал закон об оборотных штрафах для компаний, которые отказываются «приземляться».
- В мае в список внесли владельца и оператора «Википедии», в августе — AliExpress. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.
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Роскомнадзор потребовал от владельца «Отзовика» открыть представительство в России.
В ведомстве отметили, что компания-владелец сайта подпадает под закон о приземлении, так как не зарегистрирована в России, а аудитория «Отзовика» составляет более 500 тысяч человек в день.
Роскомнадзор включил компанию Otzovik Limited, которой принадлежит сайт отзывов на любую тематику «Отзовик», в список иностранных компаний, работающих в интернете на территории России.
В ведомстве отметили, что компания подпадает под требования, так как не зарегистрирована в России, но сайт «распространяет информацию и рекламу на русском языке», а также обрабатывает данные российских пользователей.
А ежедневная аудитория форума составляет более 500 тысяч человек. Теперь организация должна выполнить несколько требований закона «о приземлении»: открыть свое представительство в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
Если компания не будет соблюдать требования, к ней могут быть применены «принудительные меры»: то есть исключение из поисковых систем, запрет на рекламу в России, запрет на прием платежей, частичная или полная блокировка.
Также в июле 2022 года Путин подписал закон о наложении штрафов на компании, которые отказываются «приземляться». В мае в список попал владелец и оператор Wikipedia, а в августе — Aliexpress. Apple, например, выполнила все требования закона «о посадке». Google, Twitter, Tiktok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia foundation относятся к тем, кто не выполнил все требования или выполнил их частично.
Кек
https://otzovik.com/reviews/vc_ru-servis_dlya_predprinimateley/
заголовок отзыва просто песня
"Роняя кал" же, если по классике. При чём тут тапки?
А если уж совсем по классике - Побежал, говно роняя...
Признавайтесь, шастающие всезнайки, кто поставил БАН -1?
Больше интересно кто трусики подобрал
В голос
Проорал
Ору и не могу остановиться
Надо ее по IP и дате регистрации вычислить))
Ждем что будет
Я ставлю на то, что им проще потерять аудиторию в рф чем открывать юр лицо тут
Время покажет
Потерять миллионы людей проще, чем просто зарегать юрлицо? Я точно на VC, портале о бизнесе?)
Проблема не в юрлице, а в той ответственности которая идет в комплекте. Все эти экстремистские материалы, фейки про армию и прочее. Напишет какой нибудь Вася Пупкин отзыв, где скажет что "После начала войны 1812 года качество тулупов стало значительно хуже!", а вам штраф за дискредитацию Grande Armée прилетит. У них почти на 100% пользовательский контент, его замучаешься предмодерировать, а без этого всегда есть риск получить штраф.
Там премодерация текстов отзывов по-умолчанию идет, в публичный доступ выпускают только после ручной проверки. Для комментов просто включат тоже самое + чуть увеличат штат модеров.
Было-бы юрлицо, а за что штрафануть найдется.
У них 99% аудитории — российская. Трафик преимущественно поисковый. Так что "приземлятся" в каком-то виде однозначно.
Судя по названию Otzovik Limited, чот есть стойкое ощущение, что будет сильно не проще.
Давно пора их заблокировать. Вымогали. Предлагали удаление отзыва за 20 тысяч.
Прямо вот так напрямую предлагали и вымогали?
В чем невероятная сложность открытия юрлица?
Наконец-то появится отзыв об этой процедуре
Бля, цирк какой-то, там нет как таковой коммерческой деятельности, зачем им офис
Там есть что-то типо платы денег за отзывы
Хз как работает, но какие то рубли в личном кабинете отображаются
Аня теперь понял...
Думаю, суть не в этом, а в том, что сайт способен формировать повестку. Написанные в отзывах гадости о той или иной компании прочтут огромные массы народа. Было бы странно не возжелать контролировать подобное
Ну что-то возможно и удалят "по звонку", но это будет не более 0,5% от общей массы карточек на Отзовике. Любая среда все равно выходит на некий баланс)
Для приземления не нужно открывать офис размером со стадион в бизнес центре
Если у них такая аудитория, реклама, то чего бы свои контакты в стране не оставить?
Чтобы в случае чего кто надо позвонил и перетер за бизнес
Частные компании вряд ли смогут повлиять на то, чтобы например на карточке их организации на Отзовике потерли негатив и блокирнули возможность добавления новых отзывов пользователями.
А карточек госкомпаний там и нет.
Надеюсь, когда-нибудь сам «Роскомнадзор» будет «приземлен», а лучше «обнулён».
За отзывы надо отвечать внатуре
Ты за базаром-то следи. Запятые расставляй.
Сильно сомневаюсь, что суточная аудитория форума — больше 500 тысяч человек. Может кто-нибудь подкинуть ссылку на источник?
Нет смысл открывать юр лицо. На них сразу навешают штрафов и обанкротят.
Штрафов за что? ) Там все тексты проходят премодерацию, вряд какая-либо инфа касательно спецоперации там когда-либо появится.
был бы человек, а статья найдётся
Как какая-то чеченская фирма, взыскала через Грозненский-же суд неподьемную сумму, со шведской или еще какой скандинавской строительной компании, которая, ВНИМАНИЕ, отказалась присоединиться к санкциям и решила продолжить работу в России...
Без отзовиков сообщаю, что зашквар работать в любой российской компании, особенно днс или банках)
Давайте на РКН на Отзовике плохие отзывы накатаем?
Вы полагаете, что такую карточку модераторы в публичный доступ выпустят? )