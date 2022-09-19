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Последовательный дебаркадер

VK хочет превратить игровую площадку VK Play в российский аналог Steam и Epic Games — «Ведомости» Статьи редакции

Эксклюзивом для VK Play уже станет Atomic Heart, но компания договаривается об приоритетных релизах на платформе и с другими студиями.

  • VK ведёт переговоры с игровыми студиями о соглашениях на эксклюзивную представленность игр в VK Play в России и СНГ, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в ИТ-отрасли и источник, близкий к VK. Таким образом компания рассчитывает создать российский аналог Steam и Epic Games и готова вложить в эту стратегию до $10 млн.
  • Эксклюзивом VK Play могут стать игры от студии Owlcat Games (Pathfinder и Rogue Trader), о партнёрстве стороны могут объявить до конца 2022 года, говорит источник. В VK рассказали изданию, что компания «активно вкладывается в развитие VK Play как на уровне функций, так и по части расширения игрового каталога», но предполагаемое партнёрство не прокомментировали.
  • По словам источника, близкого к компании, геймеры с российскими банковскими картами не могут легально покупать игры на иностранных площадках — поэтому VK и решила занять эту нишу. Доказательством этой стратегии он называет тот факт, что игра Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play в России и нескольких странах СНГ.
  • Площадка разрабатывается как единая точка доступа к игровому и околоигровому контенту в России и поэтому должна предлагать самый разнообразный каталог, говорит источник в крупной ИТ-компании.
  • В списке потенциальных партнёров VK могут быть студии Playrix, Wargaming и Cyberia Limited, предполагают собеседники издания.
  • VK запустила игровую площадку VK Play в апреле 2022 года. Она объединяет в себе каталог игр, облачный гейминг, стриминговый сервис, киберспорт и другое.

#новость #vk #vkplay

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49 комментариев
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 Vlad

от создателей российских аналоГовнетов gmail и facebook
спасибо, идите нахер. Стим вам никогда не повторить, рабы путинские

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And

Что же так сбомбило от VK?

Стим хорош, и на мой взгляд даже не как маркет плейс, а своей прослойкой поддержки linux и экосистемой.
VK-шечка конечно перегружена, но в разы лучше лицокниги. Да все что угодно лучше лицокниги :-) IMHO
Gmail хорошо только как часть гугловой экосистемы, в остальном ни чем не отличается от остальных почтовиков.

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Евгений Широков

Интересно наблюдать индивидов, которые только что для себя открыли интернет и ничего кроме базового функционала исключительно в известных сервисах ничего не знают

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And

Вы всегда сразу хамите или я Вам просто сильно понравился?

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Евгений Широков

И где же я хамил?) Коммуникативные навыки тоже только начали постигать?

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And

Такие какие Вы используете даже постигать не хочу. :-) Удачного Вам дня.

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xbevice

У нас тут контора переехала с гмайла на корпоративную mailru и знаете, разница есть. Хотя бы спам стал сыпаться в огромных количествах. Не работает что-нить все время, поддержка нас наверное уже прокляла, и свою работу

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And

Корпоративный сегмент не спорю, потому что не пробовал. Но наслышан печального.

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роман долгополов

Хера бомбануло

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Vladimir Osipov

Все можно понять, это может не нравится. Но ВК и Почта - реально живые аналоги обоих продуктов. И ты может быть сильно недоволен, но они оба местами реально лучше.

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Серёжа Морару

Даже тут вк поднасрал

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Олеся Беляева

ВК хочет всё и сразу

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Ivan Petrov

Ну если только в аналог epic games)))

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Григорий Орлов

Плюс эпика в том, что он до сих пор принимает российские карты и можно с них платить за игры даже не на российских аккаунтах

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Artyom

Он принимает её за счёт системы Xsolla, которая вроде как уходит из России. Будет ли EG подключать какую-то другую систему непонятно. КЧестно говоря, не помню возможна ли покупка в самих играх EG, возможно в них она ограничена.

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Григорий Орлов

Насколько мне известно, они только юрлицо российское ликвидируют, а платежи продолжат на территории России обрабатывать

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Artyom

Если так будет, то EG конечно респект +

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15 сантиметров в обхвате

Откуда эта мания на аналОговнеты?
Ну не успели вы в этот поезд из за калжуйонанизма своего, успокойтесь уже, разработайте ещё и альтернативу ПДД тогда, которыми по всему миру пользуются и которые в поганой капиталюжной Омерзике разработаны, а то весь мир ублюдки тупорылые до сих пор какой то дичью занимаются неправильной, а вот в Мордоре точно знают как надо ездить

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Vladimir Osipov

Ну а ты попробуй угадать, к примеру.

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Иван

А ВК не хочет сделать норм загрузку ВК клипов? и Чтобы флагманский телефон не горел огнем как будто он майнит.

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Artyom

VK Clips — помойка (имхо). Лично на моём Pixel 5a проблем с ВК (в плане нагрева) нет, если Вы об этом.

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Внимательный корабль

Держи в курсе 👌🏼

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Борис Вишневский

Осуждаю любую эксклюзивность, еще более печально будет, если магазин будет таким же ларьком, как у Галенкина

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Vitaly Ya

До $10 млн, кроме этих игрушечных цифр можно ничего не писать.

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Внимательный корабль

Смотря по какому курсу )))))))

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Виктория Никанорова

Очень смешно, обхохочешься

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Revenant

Попытки были у того же Ростелекома как минимум.

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Александр Рюмин

Как думаете, у VK получится?)
Вопрос риторический...

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Al

Где то недавно слышал что Atomic Heart на платформе этой корпорации зла хочет эксклюзивом выпускаться для пкбояр.а теперь в релизах их нет🤣.
Оч тонко

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Слегка Придурковатый

Что на этот счёт думают "геймеры с российскими банковскими картами"?

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Mindful Reading Service

Ну на словах всё звучит хорошо, конечно, но есть нюанс. Я не знаю, что они думаю предложить, чтобы тот же Pathfinder распространялся исключительно на их площадке

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Деда Миша

Уморили

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Деда Миша

Жду новости, что VK собирается сделать операционную систему VKOS, в целом такую же как Windows и Linux

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Mike

очень жаль, значит не поиграю в Atomic Heart на старте

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Dima Katin

Сильно слишком замахнулись. Особенно забавно звучит пунктик про эксклюзивы

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Skyray

Ахахахах!
Шутка, идите нахуй.

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Prosto Zurab

В принципе я хорошо отнесся бы к такой новости, но одного mail.ru который превращает в фекалии все, чего касается, достаточно, чтобы оптимизм исчез

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kirproof

Смешно. Ещё поди рокстарам заплатят за эксклюзивность гта 6, ага.

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Илон Макс

Пока заметно что новое рук-во ВК хорошо умеет только тратить.

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Брани Фантейн

А что mail ru лаунчера недостаточно?))

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mon nom

VK никогда не станет аналогом Steam и Epic Games по одной причине.
Подход не тот.

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under construction

Кто нибудь может напомнить продукт, который маил ру довел до конца?
И сделал курицей с золотыми яйцами?
Кроме доставки.

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Heather Morris

кто то пользуется vk games ? там мне кажется никакие коллабы не помогут

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Алекс И

Для начала бы сам ВК превратили в хотя бы какой то аналог Инстаграмм, с подписчиками и понятной механикой. Без 1000 кнопок и ненужных функций, а потом и алгоритм рекламы подтянули - и будет вам счастье.

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Mr-Tisniy

Хотят как Epic Games , но получиться как Epic Fighting

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Вадим Д.

Замахнуться на аналог steam – это, конечно, очень амбициозно.
Скорее получится некий стимозаменитель, действующий в отсутствие стима.

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Внимательный корабль

Удивительно как mail.ru group разжирел после смены названия на VK и прихода гос. в руководство.

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Антон Большаков

Стим это не просто маркетплейс, это целая экомистема которая набивпла шишки десятилетиями.
ЕГС попытались в жесткую политику эксклюзивов и к чему они пришли ? Сервис год от гога все больше минус показывает.
Зачем вк идти по тому же пути, я понять не могу.
Их первый же шаг по эксклюзивности Атомик Харт уже вызвал волну негатива.

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Рома Кунашко

Надеюсь это будет торрент трекер, в россии же именно так дистрибутятся игры

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