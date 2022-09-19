VK хочет превратить игровую площадку VK Play в российский аналог Steam и Epic Games — «Ведомости» Статьи редакции
Эксклюзивом для VK Play уже станет Atomic Heart, но компания договаривается об приоритетных релизах на платформе и с другими студиями.
- VK ведёт переговоры с игровыми студиями о соглашениях на эксклюзивную представленность игр в VK Play в России и СНГ, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в ИТ-отрасли и источник, близкий к VK. Таким образом компания рассчитывает создать российский аналог Steam и Epic Games и готова вложить в эту стратегию до $10 млн.
- Эксклюзивом VK Play могут стать игры от студии Owlcat Games (Pathfinder и Rogue Trader), о партнёрстве стороны могут объявить до конца 2022 года, говорит источник. В VK рассказали изданию, что компания «активно вкладывается в развитие VK Play как на уровне функций, так и по части расширения игрового каталога», но предполагаемое партнёрство не прокомментировали.
- По словам источника, близкого к компании, геймеры с российскими банковскими картами не могут легально покупать игры на иностранных площадках — поэтому VK и решила занять эту нишу. Доказательством этой стратегии он называет тот факт, что игра Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play в России и нескольких странах СНГ.
- Площадка разрабатывается как единая точка доступа к игровому и околоигровому контенту в России и поэтому должна предлагать самый разнообразный каталог, говорит источник в крупной ИТ-компании.
- В списке потенциальных партнёров VK могут быть студии Playrix, Wargaming и Cyberia Limited, предполагают собеседники издания.
- VK запустила игровую площадку VK Play в апреле 2022 года. Она объединяет в себе каталог игр, облачный гейминг, стриминговый сервис, киберспорт и другое.
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от создателей российских аналоГовнетов gmail и facebook
спасибо, идите нахер. Стим вам никогда не повторить, рабы путинские
Что же так сбомбило от VK?
Стим хорош, и на мой взгляд даже не как маркет плейс, а своей прослойкой поддержки linux и экосистемой.
VK-шечка конечно перегружена, но в разы лучше лицокниги. Да все что угодно лучше лицокниги :-) IMHO
Gmail хорошо только как часть гугловой экосистемы, в остальном ни чем не отличается от остальных почтовиков.
Интересно наблюдать индивидов, которые только что для себя открыли интернет и ничего кроме базового функционала исключительно в известных сервисах ничего не знают
Вы всегда сразу хамите или я Вам просто сильно понравился?
И где же я хамил?) Коммуникативные навыки тоже только начали постигать?
Такие какие Вы используете даже постигать не хочу. :-) Удачного Вам дня.
У нас тут контора переехала с гмайла на корпоративную mailru и знаете, разница есть. Хотя бы спам стал сыпаться в огромных количествах. Не работает что-нить все время, поддержка нас наверное уже прокляла, и свою работу
Корпоративный сегмент не спорю, потому что не пробовал. Но наслышан печального.
Хера бомбануло
Все можно понять, это может не нравится. Но ВК и Почта - реально живые аналоги обоих продуктов. И ты может быть сильно недоволен, но они оба местами реально лучше.
Даже тут вк поднасрал
ВК хочет всё и сразу
Ну если только в аналог epic games)))
Плюс эпика в том, что он до сих пор принимает российские карты и можно с них платить за игры даже не на российских аккаунтах
Он принимает её за счёт системы Xsolla, которая вроде как уходит из России. Будет ли EG подключать какую-то другую систему непонятно. КЧестно говоря, не помню возможна ли покупка в самих играх EG, возможно в них она ограничена.
Насколько мне известно, они только юрлицо российское ликвидируют, а платежи продолжат на территории России обрабатывать
Если так будет, то EG конечно респект +
Откуда эта мания на аналОговнеты?
Ну не успели вы в этот поезд из за калжуйонанизма своего, успокойтесь уже, разработайте ещё и альтернативу ПДД тогда, которыми по всему миру пользуются и которые в поганой капиталюжной Омерзике разработаны, а то весь мир ублюдки тупорылые до сих пор какой то дичью занимаются неправильной, а вот в Мордоре точно знают как надо ездить
Ну а ты попробуй угадать, к примеру.
А ВК не хочет сделать норм загрузку ВК клипов? и Чтобы флагманский телефон не горел огнем как будто он майнит.
VK Clips — помойка (имхо). Лично на моём Pixel 5a проблем с ВК (в плане нагрева) нет, если Вы об этом.
Держи в курсе 👌🏼
Осуждаю любую эксклюзивность, еще более печально будет, если магазин будет таким же ларьком, как у Галенкина
До $10 млн, кроме этих игрушечных цифр можно ничего не писать.
Смотря по какому курсу )))))))
Очень смешно, обхохочешься
Попытки были у того же Ростелекома как минимум.
Как думаете, у VK получится?)
Вопрос риторический...
Где то недавно слышал что Atomic Heart на платформе этой корпорации зла хочет эксклюзивом выпускаться для пкбояр.а теперь в релизах их нет🤣.
Оч тонко
Что на этот счёт думают "геймеры с российскими банковскими картами"?
Ну на словах всё звучит хорошо, конечно, но есть нюанс. Я не знаю, что они думаю предложить, чтобы тот же Pathfinder распространялся исключительно на их площадке
Уморили
Жду новости, что VK собирается сделать операционную систему VKOS, в целом такую же как Windows и Linux
очень жаль, значит не поиграю в Atomic Heart на старте
Сильно слишком замахнулись. Особенно забавно звучит пунктик про эксклюзивы
Ахахахах!
Шутка, идите нахуй.
В принципе я хорошо отнесся бы к такой новости, но одного mail.ru который превращает в фекалии все, чего касается, достаточно, чтобы оптимизм исчез
Смешно. Ещё поди рокстарам заплатят за эксклюзивность гта 6, ага.
Пока заметно что новое рук-во ВК хорошо умеет только тратить.
А что mail ru лаунчера недостаточно?))
VK никогда не станет аналогом Steam и Epic Games по одной причине.
Подход не тот.
Кто нибудь может напомнить продукт, который маил ру довел до конца?
И сделал курицей с золотыми яйцами?
Кроме доставки.
кто то пользуется vk games ? там мне кажется никакие коллабы не помогут
Для начала бы сам ВК превратили в хотя бы какой то аналог Инстаграмм, с подписчиками и понятной механикой. Без 1000 кнопок и ненужных функций, а потом и алгоритм рекламы подтянули - и будет вам счастье.
Хотят как Epic Games , но получиться как Epic Fighting
Замахнуться на аналог steam – это, конечно, очень амбициозно.
Скорее получится некий стимозаменитель, действующий в отсутствие стима.
Удивительно как mail.ru group разжирел после смены названия на VK и прихода гос. в руководство.
Стим это не просто маркетплейс, это целая экомистема которая набивпла шишки десятилетиями.
ЕГС попытались в жесткую политику эксклюзивов и к чему они пришли ? Сервис год от гога все больше минус показывает.
Зачем вк идти по тому же пути, я понять не могу.
Их первый же шаг по эксклюзивности Атомик Харт уже вызвал волну негатива.
Надеюсь это будет торрент трекер, в россии же именно так дистрибутятся игры