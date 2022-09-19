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Маша Цепелева

Российский разработчик системы распознавания лиц NtechLab откроет штаб-квартиру в Таиланде — «Ъ» Статьи редакции

Компания увеличила продажи на рынке Юго-Восточной Азии на 40% с начала 2022 года.

  • NtechLab планирует до конца 2022 года открыть офис в Таиланде и наладить экспорт своих продуктов в несколько стран Юго-Восточной Азии — Таиланд, Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Филиппины, об этом рассказал «Ъ» источник на ИТ-рынке. У компании есть в регионе 20 вендоров, запущены пилотные проекты, связанные с внедрением систем распознавания лиц, уточнил он.
  • В NtechLab отказались от комментариев. Но в августе 2022-го коммерческий директор компании Лиана Меликсетян рассказала Bangkok post, что за 2021 год NtechLab выросла в Юго-Восточной Азии на 40%, и с начала 2022-го — уже на 40%. Поэтому разработчик «рассматривает Таиланд как потенциальную штаб-квартиру NtechLab Asia». Меликсетян назвала страну «драйвером цифровой трансформации в регионе».
  • NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свои разработки к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
  • В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab, данные он нашёл в публичном доступе. Он считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.
  • Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab в начале 2022 года. Они выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.

#новость #ntechlab

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24 комментария
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 Вадим Д.

В Таиланде они по лицам ничего не распознают, надо докручивать систему 😉

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Rabbit Rabbin

Пфф... в Домодедово уже давно работает подходящая для этого система. Приятных полетов.

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Зачем-то взял и

Теперь понятно, почему работницы на досмотре всегда хихикали, когда я был в сканере.

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Вероника Каримова

Но вашей девушке не до смеха, да?

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Fedor Ko

Как же Вы на ренген в поликлинике ходите с такими тараканами в голове?

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Вадим Д.

Согласен, удобно 👍🏻

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Алексей Пахомов

в Тайланде нужна такая система в борделях,дабы уберечь неокрепшую психику русских туристов

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Alexey QuQu

Как она будет работать, если все азиаты на одно лицо

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Grossman
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Andrey Krasikov

Азиаты про нас так же говорят и еще ржут потому-что глаза как у коров

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Alexey QuQu

Это был сарказм )

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Andrey Krasikov

Это был сарказм )

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Alexey QuQu
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Саша Прохоренко

Диктатура на экспорт

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Navnlos

а где надпись РЕКЛАМА?

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Ледяной рубин
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Navnlos
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Nikita Bovykin

савадикап

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Denis G

сейм-сейм бат дифферент

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Платон Щукин

ну что, молодцы:)

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Dark Soul

Что то они подозрительно быстро переметнулись. Видимо айтишники в неволе не размножаются…

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Платон Щукин

Почему переметнулись?

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Антон Большаков

После просмотра второго сезона сериала Захват (The Capture) эта новость просто бомба ))

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Копил и Верил

А алгоритм точно в азии сработает?

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