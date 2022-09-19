Российский разработчик системы распознавания лиц NtechLab откроет штаб-квартиру в Таиланде — «Ъ» Статьи редакции
Компания увеличила продажи на рынке Юго-Восточной Азии на 40% с начала 2022 года.
- NtechLab планирует до конца 2022 года открыть офис в Таиланде и наладить экспорт своих продуктов в несколько стран Юго-Восточной Азии — Таиланд, Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Филиппины, об этом рассказал «Ъ» источник на ИТ-рынке. У компании есть в регионе 20 вендоров, запущены пилотные проекты, связанные с внедрением систем распознавания лиц, уточнил он.
- В NtechLab отказались от комментариев. Но в августе 2022-го коммерческий директор компании Лиана Меликсетян рассказала Bangkok post, что за 2021 год NtechLab выросла в Юго-Восточной Азии на 40%, и с начала 2022-го — уже на 40%. Поэтому разработчик «рассматривает Таиланд как потенциальную штаб-квартиру NtechLab Asia». Меликсетян назвала страну «драйвером цифровой трансформации в регионе».
- NtechLab основана в 2015 году, а в 2017-м договорилась подключить свои разработки к городской системе видеонаблюдения Москвы. В 2020 году систему с распознаванием лиц запустили ещё в десяти крупных городах, а в 2021-м — в Индии.
- В 2022 году журналист и программист Артём Зиннатуллин опубликовал список сотрудников NtechLab, данные он нашёл в публичном доступе. Он считает сотрудников компании причастными к арестам россиян на митингах.
- Сооснователи Александр Кабаков и Артём Кухаренко ушли из руководства NtechLab в начале 2022 года. Они выступали за развитие международных проектов, но инвесторы считали, что компания должна совмещать и российское, и зарубежное направление, рассказали источники в компании.
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В Таиланде они по лицам ничего не распознают, надо докручивать систему 😉
Пфф... в Домодедово уже давно работает подходящая для этого система. Приятных полетов.
Теперь понятно, почему работницы на досмотре всегда хихикали, когда я был в сканере.
Но вашей девушке не до смеха, да?
Как же Вы на ренген в поликлинике ходите с такими тараканами в голове?
Согласен, удобно 👍🏻
в Тайланде нужна такая система в борделях,дабы уберечь неокрепшую психику русских туристов
Как она будет работать, если все азиаты на одно лицо
Азиаты про нас так же говорят и еще ржут потому-что глаза как у коров
Это был сарказм )
Это был сарказм )
Диктатура на экспорт
а где надпись РЕКЛАМА?
савадикап
сейм-сейм бат дифферент
ну что, молодцы:)
Что то они подозрительно быстро переметнулись. Видимо айтишники в неволе не размножаются…
Почему переметнулись?
После просмотра второго сезона сериала Захват (The Capture) эта новость просто бомба ))
А алгоритм точно в азии сработает?