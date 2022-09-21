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Полина Лааксо

Фотобанк Getty Images запретил загружать и продавать изображения, сгенерированные нейросетью Статьи редакции

Руководство хочет обезопасить от юридических угроз себя и клиентов.

  • Об этом сообщило издание The Verge. Такие иллюстрации могут нарушать авторское право, поскольку создаются на основе уже существующих картин, рисунков и фотографий, пояснила компания. Они также могут содержать чужие метаданные и лица людей, которые не давали на это согласия. Приходили ли уже иски за плагиат, Getty Images не уточнила.
  • Как быстро компания удалит уже загруженные изображения и сможет ли находить их в будущем, неизвестно. Она собирается интегрировать «умные» фильтры, но пока полагается на бдительность пользователей: они могут пожаловаться на контент от нейросетей.
  • Getty Images не первая ввела такой запрет. До неё о подобных решениях объявили развлекательная платформа Newgrounds, площадка для фотографов и моделей PurplePort, а также фотохостинг FurAffinity. Последний заявил, что созданные ИИ работы подрывают заслуги настоящих художников.
  • Обычно такие картинки создают с помощью инструментов вроде Dall-e, Midjourney и Stable Diffusion: они генерируют иллюстрации с нуля по текстовым запросам и редактируют готовые. В США использование изображений из интернета — в исходном виде или преобразованном — разрешено законом. Однако в нём ничего не говорится об их продаже.
Источник: DailyMotion

#новость #нейросети

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17 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Но чтобы найти загруженные изображения, сгенерированные нейросетью, фотобанку нужно будет создать бота, обнаруживающего изображения, сгенерированные нейросетью.

Короче, в конце концов промежуточное звено в виде человека будет просто мешать и от него нужно будет избавиться.

Привет, Скайнет!

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Евгений Широков

А кто все это создаст?) Кто все это будет обслуживать. Да и рано говорить о нейронных сетях, это пока генераторы на основе реальных данных, а не свое "созданное"

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Слегка Придурковатый

Кто создаст что? Даже сейчас генерёнка может создать за один день изображений больше, чем всё человечество за все времена.

Ну а обслуживать будут по началу идейные люди, которые до сих пор думают, что роботы их не смогут захватить (наивные). А потом роборабы появятся, робосегреция, робофашизм и всё такое. Главное - начать. А уж про людей там вспоминать будет только какой-нибудь древний робот-библиотекарь, и то до тех пор, пока его новая робовласть не перепрограммирует как того требует новейшая робоистория.

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Евгений Широков

Она генерирует на основе изображений, созданных людьми. Если не будет изображений созданных человек, она ничего не сделает. Какая нафиг робоистория?)дождитесь пятницы, а там начинайте бухать)

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John Doe

Это чисто юридическая защита. Запрет есть? Есть. Значит в случае обращений будут сразу удалять. И все претензии будут идти напрямую загрузившему.

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Слегка Придурковатый

Тут уже не поможет даже полное огораживание. Загружать вскоре будут сами роботы, и присылай ты им претензии, или не присылай - им всё равно.

Убить всех человеков!

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Айрат Галиуллин

Ну вот, уже дискриминация ИИ, а потом будут жаловаться, что скайнет на них разозлился 😀

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Вадим Д.

Любопытно. Больше всего любопытно как планируют определять источник фото — ИИ это или человек снял.

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Alexander Klimanskiy

Решать будут внесудебными тройками

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Вадим Д.

О, ЧК на страже фотобанка?

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Слегка Придурковатый

Для ИИ не "тройки", а "0011", например.

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Artem 69

Видно за километр чем и как сделано, upscale картинки выдает минимально необходимые размеры для загрузки+если сделать увеличение хотя-бы на 50% там такое говно. Если что при приемке фот проверяют резкость на 100%.
В любом случае вымрут первыми иллюстраторы рисующие всякую абстрактную херь, либо будет симбиоз
Остальным сжать булки

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Слегка Придурковатый

С другой стороны, зачем вводить ограничения, если даже сраный робот справляется с работой дизайнера/иллюстратора лучше.

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Artem 69

Не лучше, пока. Так как, как раз абстрактную херню генерит хорошо (но качество хромает), а вот четкое тз пока выдать не может
Сейчас ai в качестве генератора идей/мудборда использовать хорошо, если ступор. И на основе этого уже миксовать самому

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Слегка Придурковатый

Так именно что "пока". Москва не сразу строилась, как говорится.

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Artem 69

Но потом возникнут вопросы с правами, так как за основу используются чужие работы, поэтому гетти и выпиливает все

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Слегка Придурковатый

Тогда им остаётся только закрыться. Либо подчиниться новой робовласти. Других вариантов нет.

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