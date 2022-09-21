Фотобанк Getty Images запретил загружать и продавать изображения, сгенерированные нейросетью Статьи редакции
Руководство хочет обезопасить от юридических угроз себя и клиентов.
- Об этом сообщило издание The Verge. Такие иллюстрации могут нарушать авторское право, поскольку создаются на основе уже существующих картин, рисунков и фотографий, пояснила компания. Они также могут содержать чужие метаданные и лица людей, которые не давали на это согласия. Приходили ли уже иски за плагиат, Getty Images не уточнила.
- Как быстро компания удалит уже загруженные изображения и сможет ли находить их в будущем, неизвестно. Она собирается интегрировать «умные» фильтры, но пока полагается на бдительность пользователей: они могут пожаловаться на контент от нейросетей.
- Getty Images не первая ввела такой запрет. До неё о подобных решениях объявили развлекательная платформа Newgrounds, площадка для фотографов и моделей PurplePort, а также фотохостинг FurAffinity. Последний заявил, что созданные ИИ работы подрывают заслуги настоящих художников.
- Обычно такие картинки создают с помощью инструментов вроде Dall-e, Midjourney и Stable Diffusion: они генерируют иллюстрации с нуля по текстовым запросам и редактируют готовые. В США использование изображений из интернета — в исходном виде или преобразованном — разрешено законом. Однако в нём ничего не говорится об их продаже.
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Но чтобы найти загруженные изображения, сгенерированные нейросетью, фотобанку нужно будет создать бота, обнаруживающего изображения, сгенерированные нейросетью.
Короче, в конце концов промежуточное звено в виде человека будет просто мешать и от него нужно будет избавиться.
Привет, Скайнет!
А кто все это создаст?) Кто все это будет обслуживать. Да и рано говорить о нейронных сетях, это пока генераторы на основе реальных данных, а не свое "созданное"
Кто создаст что? Даже сейчас генерёнка может создать за один день изображений больше, чем всё человечество за все времена.
Ну а обслуживать будут по началу идейные люди, которые до сих пор думают, что роботы их не смогут захватить (наивные). А потом роборабы появятся, робосегреция, робофашизм и всё такое. Главное - начать. А уж про людей там вспоминать будет только какой-нибудь древний робот-библиотекарь, и то до тех пор, пока его новая робовласть не перепрограммирует как того требует новейшая робоистория.
Она генерирует на основе изображений, созданных людьми. Если не будет изображений созданных человек, она ничего не сделает. Какая нафиг робоистория?)дождитесь пятницы, а там начинайте бухать)
Это чисто юридическая защита. Запрет есть? Есть. Значит в случае обращений будут сразу удалять. И все претензии будут идти напрямую загрузившему.
Тут уже не поможет даже полное огораживание. Загружать вскоре будут сами роботы, и присылай ты им претензии, или не присылай - им всё равно.
Убить всех человеков!
Ну вот, уже дискриминация ИИ, а потом будут жаловаться, что скайнет на них разозлился 😀
Любопытно. Больше всего любопытно как планируют определять источник фото — ИИ это или человек снял.
Решать будут внесудебными тройками
О, ЧК на страже фотобанка?
Для ИИ не "тройки", а "0011", например.
Видно за километр чем и как сделано, upscale картинки выдает минимально необходимые размеры для загрузки+если сделать увеличение хотя-бы на 50% там такое говно. Если что при приемке фот проверяют резкость на 100%.
В любом случае вымрут первыми иллюстраторы рисующие всякую абстрактную херь, либо будет симбиоз
Остальным сжать булки
С другой стороны, зачем вводить ограничения, если даже сраный робот справляется с работой дизайнера/иллюстратора лучше.
Не лучше, пока. Так как, как раз абстрактную херню генерит хорошо (но качество хромает), а вот четкое тз пока выдать не может
Сейчас ai в качестве генератора идей/мудборда использовать хорошо, если ступор. И на основе этого уже миксовать самому
Так именно что "пока". Москва не сразу строилась, как говорится.
Но потом возникнут вопросы с правами, так как за основу используются чужие работы, поэтому гетти и выпиливает все
Тогда им остаётся только закрыться. Либо подчиниться новой робовласти. Других вариантов нет.