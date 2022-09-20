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Полина Лааксо

YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с лицензированной музыкой Статьи редакции

До этого им приходилось отдавать весь рекламный доход владельцам лицензий.

  • YouTube анонсировал проект Creator Music, нацеленный на поддержку авторов. Компания предложит им каталог популярной музыки, которую можно использовать без риска лишиться монетизации.
  • Издание The Verge пояснило: правила хостинга всегда ограничивали выбор композиций. Если блогеры использовали песни, защищённые лицензией, правообладатели могли пожаловаться на видео, а сервис в ответ лишал авторов дохода от рекламы. Сама компания напомнила, что все деньги в таких случаях идут владельцу лицензии.
  • Новая программа тем временем подразумевает две модели. Первая — блогер покупает лицензию на песню и единолично получает 55% рекламных доходов с видео (остальные 45% забирает YouTube). Вторая — он ничего не покупает, но 27,5% от 55% денег с рекламы отдаёт владельцу лицензии.
  • По данным Billboard, YouTube уже заключил сделки с более чем 50 лейблами, издателями и дистрибьюторами. Мейджоров вроде Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group среди них нет. Добавят ли их треки в будущем, компания не уточнила.
  • На 20 сентября 2022 года Creator Music находится в бета-тестировании и работает только в США. В других странах программу запустят уже в 2023 году.
  • По мнению TechCrunch, это и другие нововведения — например, возможность монетизировать короткие видео из раздела Shorts, — это попытка YouTube удержать авторов и блогеров, которые переходят в TikTok. Особенно если учесть, что последний поощряет использование поп-музыки и в будущем, по слухам, планирует запустить собственный стриминг.
  • В России из-за «спецоперации» YouTube работает с ограничениями: в марте платформа полностью приостановила монетизацию для местных пользователей.

#youtube #музыка #новость

710 просмотров
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9 комментариев
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 Владимир Соколовский
27,5% от 55% денег
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Jenya Metelskiy

Отличная новость! Авторские права на музыку на ютубе - это настоящая боль для создателей контента на текущий момент.

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Печенька

Прекрасные вести! Упрощение АП только плюс!

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Продюсер Псаки
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Волоцкой Дмитрий

Афигеть, много лет они конечно сидели в переговорках и придумывали это) ну а так, круто))

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MayskayaFilters

Наконец-то))

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K.Li

Отлично, когда врубят монетизацию на нашей территории тогда и будем до конца радоваться

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Бифидобактерия

Феномен Trovo с лицензиями, пожалуйста, объясните. Как там стримят фильмы? Там можно заранее на каналах узнать расписание сеансов на неделю вперёд. Как там с лицензиями это происходит?

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Вадим Д.

Тут тот самый случай, когда лучше поздно да лучше, молодцы!

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