YouTube разрешит блогерам монетизировать видео с лицензированной музыкой Статьи редакции
До этого им приходилось отдавать весь рекламный доход владельцам лицензий.
- YouTube анонсировал проект Creator Music, нацеленный на поддержку авторов. Компания предложит им каталог популярной музыки, которую можно использовать без риска лишиться монетизации.
- Издание The Verge пояснило: правила хостинга всегда ограничивали выбор композиций. Если блогеры использовали песни, защищённые лицензией, правообладатели могли пожаловаться на видео, а сервис в ответ лишал авторов дохода от рекламы. Сама компания напомнила, что все деньги в таких случаях идут владельцу лицензии.
- Новая программа тем временем подразумевает две модели. Первая — блогер покупает лицензию на песню и единолично получает 55% рекламных доходов с видео (остальные 45% забирает YouTube). Вторая — он ничего не покупает, но 27,5% от 55% денег с рекламы отдаёт владельцу лицензии.
- По данным Billboard, YouTube уже заключил сделки с более чем 50 лейблами, издателями и дистрибьюторами. Мейджоров вроде Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group среди них нет. Добавят ли их треки в будущем, компания не уточнила.
- На 20 сентября 2022 года Creator Music находится в бета-тестировании и работает только в США. В других странах программу запустят уже в 2023 году.
- По мнению TechCrunch, это и другие нововведения — например, возможность монетизировать короткие видео из раздела Shorts, — это попытка YouTube удержать авторов и блогеров, которые переходят в TikTok. Особенно если учесть, что последний поощряет использование поп-музыки и в будущем, по слухам, планирует запустить собственный стриминг.
- В России из-за «спецоперации» YouTube работает с ограничениями: в марте платформа полностью приостановила монетизацию для местных пользователей.
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Отличная новость! Авторские права на музыку на ютубе - это настоящая боль для создателей контента на текущий момент.
Прекрасные вести! Упрощение АП только плюс!
Афигеть, много лет они конечно сидели в переговорках и придумывали это) ну а так, круто))
Наконец-то))
Отлично, когда врубят монетизацию на нашей территории тогда и будем до конца радоваться
Феномен Trovo с лицензиями, пожалуйста, объясните. Как там стримят фильмы? Там можно заранее на каналах узнать расписание сеансов на неделю вперёд. Как там с лицензиями это происходит?
Тут тот самый случай, когда лучше поздно да лучше, молодцы!