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Населенный корабль

У Госуслуг произошёл сбой на фоне информации, что через сервис можно получить повестку Статьи редакции

Пользователи в интернете начали делиться советами, как этого избежать: в том числе запретить на Госуслугах электронные оповещения.

  • О том, что повестки о мобилизации будут присылать на Госуслуги, сообщили Baza и Telegram-канал «Толкователь». Минцифры опровергло эту информацию.
  • По данным каналов, в электронном виде повестка будет считаться вручённой независимо от того, читал её пользователь или нет.
  • В соцсетях пользователи начали делиться советом, как избежать получения повестки — зайти на Госуслуги, отключить в личном кабинете отправку электронных писем на почту и оставить только галочку возле пункта «Бумажные письма». После этого Госуслуги перестали работать.
SVTV NEWS @svtv_news

Госуслуги лежат. Все пошли проверять повестки.

#новость #госуслуги

7344 просмотров
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95 комментариев
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 Zloy Marketolog

А как же всенародная поддержка спецоперации? Своих не бросаем и все такое?? )

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Alexey V

Надеюсь, владельцы автотранспортных средств с буквой Z уже стоят в очереди у дверей военкоматов.

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4 комментария
Acupuncture USA

Поддержка СВО - 70% по данным опросов, угадай сколько в этих 70 процентах доля мужиков от 20 до 30 лет. Там большинство это пенсы и прочие кто телевизор смотрит.

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2 комментария
Denis
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Михаил Качалов

Антон Яровой (Место проживания: Украина, Ужгород)
- опубликовал эту картинку раньше

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Alexey V

Это все за повестками ломанулись? 🙄

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Alexey QuQu

Да

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6 комментариев
Alexey QuQu

Ломанулись чтобы отключить получение госпочты

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Иван Серик

Больше в России нет сайта Госуслуги! Это навсегда!

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3 комментария
Анна Беднарская

Загран продлевать.

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Dimitri

Сейчас мы увидем на сколько наши соотечественники изобретательные и креативные. Будут находить 100500 методов как уклониться.

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Александр Кудин

А какие варианты? Ноги себе отрезать?

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23 комментария
Саша G

Белоруссия родная....
Но это как временное, подмыться и ...

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EHF

МИД Латвии:

«Из соображений безопасности мы не будем выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам и не будем пропускать их через границу»

Батуми-дельтаплан-Турция! (с) Джигурда

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Иван Серик

А вот и железный занавес подтянулся

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7 комментариев
Dimitri

Разве не закрыты границы для народа которые попадает под мобилизацию?

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3 комментария
Lukas Dexter

Патриоты пути ваши неисповедимы..

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Andvart

*Псевдопатриоты. Ну идиоты, то есть

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Александр

В нынешние времена лучше уточнять Патриоты или "Патриоты". Патриоты давно сидят в тюрмах.

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Тавил Тавилов

Какие госуслуги... у них весь военкомат на бумажках, до сих пор теряют людей, их паспорта. Щас просто представляю как работают эти тетки в военкоматах где 1-2 компа на весь призывной пункт.

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Егор

Кто-то может увидеть в этом аргумент в пользу нового сезона нарушений пожарной безопасности на призывных пунктах.

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Михаил Легин

Хаха спасибо Европе за закрытие границ, всегда знал, что они работают на Путина и за газ удавятся

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Pavel Petel

Восем лет было навыехать.

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1 комментарий
Денис Демидов

Видимо они знали про мобилизацию, хотят таким образом самых недовольных в стране оставить для бунта

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1 комментарий
Andrew

Мне эта мобилизация один известный мультфильм начинает напоминать

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Martin Prestone

том и джери патриота

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Артем Сухенко

Учитывая уровень коррупции в нашей стране и сколько людей покупали себе военник, тут будет аналогичная история - многие просто будут откупаться.

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Sergei Timofeyev

Военкоматы озолотятся

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Абырвалг Абырвалг

Ну вот учитывая спрос и купят правильные пацаны, детишки тех, кому служить не положено.

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Ростислав Бродин
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Егор

Люди такие смешные. Отключить мобилизацию отказавшись от уведомлений.
Цифровая эра расслабила народ, всё стало казаться слишком виртуальным.

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Pavel Petel

Для того что бы прятаться надо быть безработным.

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2 комментария
under construction

Сообщение удалено

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Ян Сафин

Диван рэмбо прикурят

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Слегка Придурковатый

Можно подумать, эта галочка спасёт, если к тебе пришли.

"Товарищ комиссар, я в домике!".

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Ян Сафин

А некоторые предпочтут зона зона все сезонна

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Александр Кудин

Так с зоны и заберут) в штрафбат

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Nikolay Kenig

Ок гугл
Как удалиться с госуслуг

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Ivelevit

Ок гугол как удалиться из РФ

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Сергей Токарев

Толкователь на нейронку похож - вроде начитанный, а такое порой мелет, как сапожник прости господи

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Igor Malkov

"По данным каналов, в электронном виде повестка будет считаться вручённой независимо от того, читал её пользователь или нет."-ну акуеть просто

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Александр Соколов

а что, переняли опыт у Тинькофф с его кредитной картой и уведомлениями)

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Евгений Сапунков

Я в эту хуйню не верю, ради ржаки пошёл и отключил уведомления, чтобы положить госуслуги😂

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