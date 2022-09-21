У Госуслуг произошёл сбой на фоне информации, что через сервис можно получить повестку Статьи редакции
Пользователи в интернете начали делиться советами, как этого избежать: в том числе запретить на Госуслугах электронные оповещения.
- О том, что повестки о мобилизации будут присылать на Госуслуги, сообщили Baza и Telegram-канал «Толкователь». Минцифры опровергло эту информацию.
- По данным каналов, в электронном виде повестка будет считаться вручённой независимо от того, читал её пользователь или нет.
- В соцсетях пользователи начали делиться советом, как избежать получения повестки — зайти на Госуслуги, отключить в личном кабинете отправку электронных писем на почту и оставить только галочку возле пункта «Бумажные письма». После этого Госуслуги перестали работать.
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А как же всенародная поддержка спецоперации? Своих не бросаем и все такое?? )
Надеюсь, владельцы автотранспортных средств с буквой Z уже стоят в очереди у дверей военкоматов.
Поддержка СВО - 70% по данным опросов, угадай сколько в этих 70 процентах доля мужиков от 20 до 30 лет. Там большинство это пенсы и прочие кто телевизор смотрит.
Антон Яровой (Место проживания: Украина, Ужгород)
- опубликовал эту картинку раньше
Это все за повестками ломанулись? 🙄
Да
Ломанулись чтобы отключить получение госпочты
Больше в России нет сайта Госуслуги! Это навсегда!
Загран продлевать.
Сейчас мы увидем на сколько наши соотечественники изобретательные и креативные. Будут находить 100500 методов как уклониться.
А какие варианты? Ноги себе отрезать?
Белоруссия родная....
Но это как временное, подмыться и ...
МИД Латвии:
«Из соображений безопасности мы не будем выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам и не будем пропускать их через границу»
Батуми-дельтаплан-Турция! (с) Джигурда
А вот и железный занавес подтянулся
Разве не закрыты границы для народа которые попадает под мобилизацию?
Патриоты пути ваши неисповедимы..
*Псевдопатриоты. Ну идиоты, то есть
В нынешние времена лучше уточнять Патриоты или "Патриоты". Патриоты давно сидят в тюрмах.
Какие госуслуги... у них весь военкомат на бумажках, до сих пор теряют людей, их паспорта. Щас просто представляю как работают эти тетки в военкоматах где 1-2 компа на весь призывной пункт.
Кто-то может увидеть в этом аргумент в пользу нового сезона нарушений пожарной безопасности на призывных пунктах.
Хаха спасибо Европе за закрытие границ, всегда знал, что они работают на Путина и за газ удавятся
Восем лет было навыехать.
Видимо они знали про мобилизацию, хотят таким образом самых недовольных в стране оставить для бунта
Мне эта мобилизация один известный мультфильм начинает напоминать
том и джери патриота
Учитывая уровень коррупции в нашей стране и сколько людей покупали себе военник, тут будет аналогичная история - многие просто будут откупаться.
Военкоматы озолотятся
Ну вот учитывая спрос и купят правильные пацаны, детишки тех, кому служить не положено.
Люди такие смешные. Отключить мобилизацию отказавшись от уведомлений.
Цифровая эра расслабила народ, всё стало казаться слишком виртуальным.
Для того что бы прятаться надо быть безработным.
Сообщение удалено
Диван рэмбо прикурят
Можно подумать, эта галочка спасёт, если к тебе пришли.
"Товарищ комиссар, я в домике!".
А некоторые предпочтут зона зона все сезонна
Так с зоны и заберут) в штрафбат
Ок гугл
Как удалиться с госуслуг
Ок гугол как удалиться из РФ
Толкователь на нейронку похож - вроде начитанный, а такое порой мелет, как сапожник прости господи
"По данным каналов, в электронном виде повестка будет считаться вручённой независимо от того, читал её пользователь или нет."-ну акуеть просто
а что, переняли опыт у Тинькофф с его кредитной картой и уведомлениями)
Я в эту хуйню не верю, ради ржаки пошёл и отключил уведомления, чтобы положить госуслуги😂