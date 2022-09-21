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Полина Лааксо

Bloomberg: Microsoft не собирается помечать публикации с фейками Статьи редакции

Компания не хочет, чтобы её обвиняли в цензуре.

  • Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на президента Microsoft Брэда Смита. Он пояснил, что компания пытается избежать обвинений в ограничении свободы слова и придерживается иных взглядов на борьбу с пропагандой.

Вряд ли пользователи ждут, что власть и технологические компании будут указывать им, что правда, а что вымысел.

Человек хочет решать это сам — и имеет право. Наша же задача — предоставить ему как можно больше информации, а не наоборот.

президент Microsoft Брэд Смит
  • Вместо того чтобы помечать ложные ссылки и публикации в поисковике Bing и соцсети LinkedIn, Microsoft сосредоточится на отслеживании «кампаний по дезинформации»: они могут быть частью более крупных хакерских акций и рискуют навредить клиентам. Отчётами она будет делиться с правительствами — чтобы те совершенствовали «правила поведения в киберпространстве».
  • Подход Microsoft отличается от других технологических гигантов — например, Meta* и Twitter, отмечает Bloomberg. Обе компании неоднократно подвергались критике за цензурирование.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Источник: Zdnet

#новость #microsoft #цензура

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3 комментария
Александр Свинин

База от МS

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Вадим Д.

О как. Яндекс, что скажешь?
Тут вот MS может себе позволить не помечать фейки и прочая, а сосредоточиться!

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Искренний кот

Президент здорового человека

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