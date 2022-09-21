Bloomberg: Microsoft не собирается помечать публикации с фейками Статьи редакции
Компания не хочет, чтобы её обвиняли в цензуре.
- Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на президента Microsoft Брэда Смита. Он пояснил, что компания пытается избежать обвинений в ограничении свободы слова и придерживается иных взглядов на борьбу с пропагандой.
- Вместо того чтобы помечать ложные ссылки и публикации в поисковике Bing и соцсети LinkedIn, Microsoft сосредоточится на отслеживании «кампаний по дезинформации»: они могут быть частью более крупных хакерских акций и рискуют навредить клиентам. Отчётами она будет делиться с правительствами — чтобы те совершенствовали «правила поведения в киберпространстве».
- Подход Microsoft отличается от других технологических гигантов — например, Meta* и Twitter, отмечает Bloomberg. Обе компании неоднократно подвергались критике за цензурирование.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.
123 просмотров
База от МS
О как. Яндекс, что скажешь?
Тут вот MS может себе позволить не помечать фейки и прочая, а сосредоточиться!
Президент здорового человека