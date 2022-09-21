Microsoft решила не помечать публикации с фейками в поисковике и в LinkedIn Статьи редакции
Компания не хочет, чтобы её обвиняли в цензуре.
- Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на президента Microsoft Брэда Смита. Он пояснил, что компания пытается избежать обвинений в ограничении свободы слова и придерживается иных взглядов на борьбу с пропагандой.
- Вместо того чтобы помечать ложные ссылки и публикации в поисковике Bing и соцсети LinkedIn, Microsoft сосредоточится на отслеживании «кампаний по дезинформации»: они могут быть частью более крупных хакерских акций и рискуют навредить клиентам. Отчётами она будет делиться с правительствами — чтобы те совершенствовали «правила поведения в киберпространстве».
- Подход Microsoft отличается от других технологических гигантов — например, Meta* и Twitter, отмечает Bloomberg. Обе компании неоднократно подвергались критике за цензурирование.
*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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Президент здорового человека
ФБ и Гугл вряд ли стали пачкаться грязью добровольно. Когда те же приёмы применят к MS, то этот президент сдуется. Ну или совет директоров назначит другого, более сговорчивого президента.
Ну уж нет. Если создатель корпорации зла (с) весь мир чипировал (и чего там он еще учудил по версии конспиролухов?), то он и конгресс с президентом заменит, если захочет. =D
Вам домашнее задание - погуглить, сколько % акций MS держит Гейтс
Какие приёмы? У вас в России исказилось восприятие. Не весь мир — россиюшка. В США есть первая поправка. Корпорации сами решают какой контент они хотят видеть на своей платформе.
Если вы живете в мире где Белый дом применяет какие-то магические приёмы, то спросите себя почему их до сих пор не применили к Fox News, чье влияние на общественное мнение куда уж больше, чем Google и FB вместе взятые.
эм.. вы не следите на новостями? Сейчас же был скандал с тем, что ЦРУ приходили к Марку Цукерберку и говорили какую информацию удалить, а какую оставить. Тоже качается твиттера и других соц. сетей. Все это подавалось под предлогом, что это Россия фейки распространяет. Правда потом оказалось, что это не фейки и вряд ли РФ к этому отношения имеет, но какая разница? Выбор-то уже прошли.
А вы видели первоисточник этого скандала? Интервью Цукерберга в подкасте Джо Рогана? ЦРУ да попросило предотвратить распространение новости опубликованной в крупной американской газете New York Post с сэлфи с сыном Байдена под наркотой. Многие медиа прислышались к спецслужбам потому, что доверелись спецслужбе и вся история вокруг этой новости была на тот момент странной (не вызывала доверие, и потом личные проблемы сына Байдена это личные проблемы сына Байдена).
Здесь не было никакого давления со стороны государства. Twitter решил предотвратить распространение этой истории, а Fox News и тот же New York Post рассказывали об этом 24/7. И никому ничего за это не было.
Скандал тут не в том, что в Америке нет свободы слова, а в том, что ЦРУ посмело (очень нежно и аккуратно) вмешаться в политику и сейчас за это огребает. Вся эта история только лишь подтверждает, что в США есть свобода слова.
Началось, это я люблю больше всего - оправдашки любой хуйни в США. ТАМ ЖЕ СВОБОДА, ВЫ ЧО!
1. Тогда с сыном Байдена закрывали кучу скандалов под предлогом "не имеет отношение" и "это все российские агенты". В 2013 году Бадйен (сам признался), снял генпрокурора Украины, который занимался расследованием коррупции на его сына. В момент выборов, Трамп потребовал от Украины расследовать это дело, ибо считает, что там задействован сам Байдена, на что все ведомства накинулись на Трампа и недопустили этого.ЦРУ посмело (очень нежно и аккуратно)
2. Об цензуре соц. сетей рассказал не только Цукерберг, а большое количество чиновников https://lenta.ru/news/2022/09/02/biden_social/
Об этом даже сами власти говорили, они открыто цензурируют информацию, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО против ковида))) Правда потом куча меток в ФБ, что информация недостоверна не только по ковиду. https://lenta.ru/news/2022/09/07/censored/
3. Да, FOX NEWS и другие продолжали говорить. Но и в России тогда свобода слова, Навальный даже сейчас продолжает говорить))) НУ просто немного ограничили его свободу, ну с кем не бывает. Да и вообще, он всегда в соц. сетях говорил спокойно. Значит всё в порядке. Бухтеть не надо.
Ну да, ВСЕГО ЛИШЬ в момент выборов, при этом нагло наврав, что это фейк.Вся эта история только лишь подтверждает, что в США есть свобода слова.
Это было бы свободой слова, если бы этих ЦРУшников наказали. А о преступлениях спец. служб и у нас рассказывают.
4. Ну и последнее. Проникновение в дом и обыски. Это Очень НЕЖНОЕ и АККУРАТНОЕ давление на одного из кандидатов в будущих президентов))
Интересно, на сколько далеко может зайти БСБшник в оправдании США...
Дмитрий, в нашей с вами стране вот прямо сейчас людей пачками сажают на 10-15 лет за лайки и комментарии в соцсетях. А вы мне рассказываете, что я должен печалиться из-за обыска у Трампа укравшего коробки документов с грифом "совершенно секретно".
П. Приоритеты.
Вы одну несвободу пытаетесь оправдать другой несвободой?обыска у Трампа стащившего к себе домой коробки государственных документов с грифом "совершенно секретно"
Чего он не скрывал и как видим, никакой ответственности за это нет. Я правильно понимаю, что обыск был ПОЛНОСТЬЮ оправдан?))
И если мы хотим поговорить о сроках, то вот в США за последние годы кейсов политических посадок намного больше, чем в РФ, причем сроки не такие смешные, как у нас. Но там свобода, вы шо. Европа тоже не отстает.
Может оправдан, может не оправдан. В Америке есть независимый суд. Вот он и решит кто прав. Меня больше беспокоит сколько людей сядет в России за несогласие с политикой деда.в США за последние годы кейсов политических посадок намного больше, чем в РФ
это уже даже не смешно...
Ну если вы не в курсе, это же не значит, что этого нет. Посмотрите списки осужденных за капитолий и кто и чем там занимался. Посадили даже тех, кто в принципе ничего не штурмовал. Причем на 20 лет большинство село. Или знаменитый кейс Ассанжа. Вы можете рассказать какое преступление сделал Ассанж? Слил видео то, как армия США в Ираке расстреливает мирных с вертолета, как солдаты США едут по обычной трассе в городе и расталкивают гражданские автомобили стреляя по всем людям. Кто-то понес за это наказание? А блин... точно.. нет. Но Ассанжа посадят до конца его дней)))
И можете написать пару кейсов, кого у нас посадили за последнее время. Депутата я помню посадили, но там 7 лет, причем зная о статье, он действительно на неё наговорил, рассказывая, как наши военные убивают детей там. Бесспорно, дети умирают, гражданские умирают, но это война, все умирают на войне. Но нет, именно русский солдат убивает детей!!! Целенаправленно. Конечно 7 лет дохуя за такое, но закон он действительно нарушил.
Всё понятно. Если в вашей картине мира это ок, то продолжать дискуссию мне с вами не интересно. С путинскими нациками я диалогов не веду.
А вы дочитывать не собирайтесь?Конечно 7 лет дохуя за такое, но закон он действительно нарушил.
Считаю ли я этот закон правильным? Нет. Но он есть и человек сам наговорил на статью. Это бесспорно акт цензуры.
Но такое есть и в Европе. Что там по людям в Риге, которых посадили за флаг России у памятника Освободителям Риги? А ну да, ещё не посадили, пока сидят дома благодаря залогу)
вот и Годвин подъехал
Нет. Это подъехала статья 29 Конституции РФ (он же верховный закон страны имеющий приоритет над любыми другими законодательными актами).
«У вас в России», «в нашей с вами стране» - так вы где и с кем по итогу?🤨
Как бы Вы ответил если бы Яндекс заявил "Мы не будем бороться с фейками, мы передаём всю инфу товарищу майору"
База от МS
О как. Яндекс, что скажешь?
Тут вот MS может себе позволить не помечать фейки и прочая, а сосредоточиться!
Примечательно, что в новости говорится о цензуре в твиттере и мета, но в своём комментарии вы за уши умудрились притянуть только яндекс. Вы в твиттере случайно на полставки не подрабатываете в отделе цензуры?))
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твиттер
мета
алфабет
майкрософт
Microsoft's Bing Applied China's Political Censorship to Some North American Searches, Report Says
Microsoft Is Censoring Searches in U.S. for Politically Sensitive Chinese Names, Researchers Say
Just Doing Business or Doing Just Business: Google, Microsoft, Yahoo! And the Business of Censoring China's Internet
Microsoft to Shut Down LinkedIn in China Over Censorship Concerns
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Вам самим то как? Вы сейчас в качестве примера страшеннейшей цензуры привели кейс когда частная компания забанила Президента своей страны.
Если для вас это цензура — дайте две.
Забанили БЫВШЕГО президента. Который имел миллионы подписчиков.
Только поэтому вы об этом и узнали. А забанили бы обычного гражданина с тысячной аудиторией или локального политика - мы бы сказали "а кто это такой?"
Дональд Трамп был забанен 8 января 2021, президентом он был до 20 января 2021. То есть, на момент бана он обладал всей полнотой власти. Также и после 20 января он остался и продолжает быть лидером крупнейшей системной политической партии у которой половина Конгресса, паритет в судебной власти и полный контроль над Верховным судом.
Ну просто оказывают постоянное давление, во время выборов кидались пустыми обвинениями и как я выше написал, удаляли информацию из соцсетей о другом кандидате, которуюьТрамп использовал для победы на выборах.
Когда обыск у Навального - это пиздец и никакой свободы. Аналогичное в США - прекрасно и свобода слова. Когда Навального блокируют на телевиденье - это пиздец и никакой свободы. Когда в США даже еще большая цензура и бан во всех соц. сетях - это произвол и пиздец.
Когда миллионы лбдей считают выборы нечестными - это разумные людины и борцы за свободу. Когда тоже самое в США - это тупые реднаки.
Штурм Рады в Киеве - борцы за свободу, штурм Капитолия - да это быдло тупое чото хочет. Тупые реднаки.
Думаю посыл понятен.
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не цензура, а демократичная фильтрация поиска, понимаю
MS легко банит и выключает всё подряд в подконтрольных СМИ, таких как MSNBC, и фильтрует подконтрольные сети, такие как LinkedIn. Не говоря о том, что в принципе не пускает к корыту некоторых, потому что владеет поставщиками услуг связи. Я понимаю, цензура это плохо, всё такое, но вообще-то это надёжный инструмент пиара и пропаганды, который используют в хвост и в гриву все, кто дорвался до такой возможности. Microsoft — это просто хрестоматийный пример, эдакий абсолютный идеал на данном поприще
Корпорации против цензуры — это как блохи против собак, пчёлы против мёда, мухи против говна. Все хотят контроль, надо как-то над наивностью работать что-ли
Конечно подрабатываю. А вы всем незнакомым людям хамите?
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Ну вот это разве не хамство?
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Я вам нахамил, что вы так активно включились в борьбу за правду?
Яндекс тоже может себе позволить, только в отличие от MS, ему не позволяют
А Яндекс себе такого позволить не может. Не уверен, что дело в Яндексе.
Есть подозрение, что сервисы ms влияют на аудитори меньше чем ЖЖ. Поэтому к ним никто не обращается с просьбой придержать распространение материала на их 0.7% аудитории)
Посмотрите структуру собственности MS в части провайдеров телекоммуникаций и СМИ, вас ждёт большой сюрприз, размером с половину рынка США
а Яндекс скажет что то типо: мы не хотим дезинформировать людей,поэтому тщательно следим за всеми публикуемыми новостями
Конечно, зачем технологическим компаниям участвовать в священных войнах? Все определения фейковости и не фейковости сегодня только мировоззренческие
Она не собирается помечать материалы фейками, потому что открыто и напрямую владеет СМИ и не хочет сама себе мешать писать то, что требуется по повестке. Если бы она просто агрегировала, я бы понял это робингудство, но это не так. Компания обладает возможностями модерировать контент без неприятных пометок, двигая свои интересы в любой плоскости.
Под её контролем LinkedIn, у неё доли в других социальных сетях, в таком количестве провайдеров связи и телевидения, что трудно сосчитать. Она в принципе создала MSNBC, который в связке с другими медиа вместо помечаний просто в своё время выключил выступление Трампа, который был «неправильным» президентом: https://www.interfax.ru/world/735861
Короче, когда Microsoft говорит об идеалах, надо срочно искать деньги и влияние. Она десятилетиями укрепляла медийный портфель не затем, чтобы ей мешали. Что-то типа Газпром-медиа
Старый добрый мелкософт. Спасибо за счастливое пиратское деццтво
эх, были времена..
а что так можно было...минутка здравомыслия
Дали уже одним свободно решать во что верить на свою голову...
Минутка здравого смысла от мелкомягких))
с одной стороны спасибо конечно,с другой все же хотелось бы чтобы всякий бред придуманный Васей пупкиным не становился правдой для кого то