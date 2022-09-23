Yandex Cloud открыл внутренний сервис для обработки данных для других компаний и запустил «умное» резервное копирование Статьи редакции
Оба сервиса бесплатные.
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Yandex Query
- Через сервис с помощью одного запроса можно одновременно обрабатывать архивные данные и полученные в режиме реального времени.
- Через Yandex Query компании смогут упростить и ускорить работу c большими массивами данных и эффективнее реагировать на аномалии в датасетах, говорят в компании. Например, можно быстрее анализировать продажи или поведение пользователей на сайте. Запросы к базам данных в Yandex Query можно делать с помощью SQL-языка. Сервис доступен бесплатно.
- В «Яндексе» Yandex Query используют больше пяти лет команды «Карт», «Поиска», «Такси» и других сервисов. В системе почти 100 внутренних аналитических проектов, которые обрабатывают примерно 60 ГБ данных в секунду.
- Также Yandex Cloud открыл доступ к обновленной версии сервиса для разработки алгоритмов машинного обучения Yandex DataSphere 2.0. В сервисе стало удобнее настраивать среду разработки и связывать между собой инструменты для всех этапов обучения ML-моделей — от подготовки данных до эксплуатации. Это позволит быстрее обучать и выводить в продакшн алгоритмы машинного обучения.
Cloud Backup
- Также Yandex Cloud открыл доступ к сервису Cloud Backup. С помощью него можно защитить данные в облаке от сбоя ИТ-инфраструктуры, взлома и оперативнее реагировать на инциденты. Сервис позволяет создавать резервные копии, управлять расписаниями их создания и удаления. Доступ к сервису бесплатный, по запросу.
- До этого клиенты Yandex Cloud могли создавать бэкапы данных только через снимки дисков, а процесс резервного копирования настраивался вручную.
- Созданные с помощью сервиса бэкапы будут храниться в географически распределенном облачном объектном хранилище Yandex Object Storage. Сервис соответствует международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и соответствует закону о защите персональных данных.
Yandex DataSphere 2.0
- В новом графическом интерфейсе Yandex DataSphere ML-специалист может создавать отдельный проект в сервисе, подключать к нему необходимые библиотеки, напрямую загружать данные из облачного хранилища и обрабатывать их для обучения.
- Также в новом интерфейсе инженер поддержки может зайти в проект и скорректировать настройки для эксплуатации модели, а администратор — управлять настройками доступа прямо в Yandex DataSphere. У менеджеров проектов и аналитиков появилась возможность отслеживать, сколько ресурсов тратит команда на разработку моделей.
И ещё одна хорошая новость! Отдельная благодарность за Cloud Backup 🤘🏻
А все потому что что? Потому что г-н Кудрин старается (сарказм)
Но с опозданием на полгода)
А перед прошлым сливом какой у них уровень был?
Наверное, бумажный.
Yandex не перестает удивлять
"Также Yandex Cloud открыл доступ к сервису Cloud Backup. С помощью него можно защитить данные в облаке от сбоя ИТ-инфраструктуры, взлома и оперативнее реагировать на инциденты."- что то раньше яндекс в этом не преуспевал
Надоели эти унылые новости про Яндекс. Яндекс то, Яндекс это. У нас что компаний больше нет?
плагиат