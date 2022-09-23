{"id":13647,"url":"\/distributions\/13647\/click?bit=1&hash=d4d0a95481b2141f31252beb4d22220d0651449e9778f17c809993da8776f8b2","title":"\u0422\u0440\u0451\u0445\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043a\u044d\u043c\u043f \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0421\u043e\u0447\u0438","buttonText":"\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","imageUuid":"6ebca1ad-5b8a-5097-a45a-7d83eaa07fcc","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

Yandex Cloud открыл внутренний сервис для обработки данных для других компаний и запустил «умное» резервное копирование Статьи редакции

Оба сервиса бесплатные.

1202 просмотров

Yandex Query

  • Через сервис с помощью одного запроса можно одновременно обрабатывать архивные данные и полученные в режиме реального времени.
  • Через Yandex Query компании смогут упростить и ускорить работу c большими массивами данных и эффективнее реагировать на аномалии в датасетах, говорят в компании. Например, можно быстрее анализировать продажи или поведение пользователей на сайте. Запросы к базам данных в Yandex Query можно делать с помощью SQL-языка. Сервис доступен бесплатно.
  • В «Яндексе» Yandex Query используют больше пяти лет команды «Карт», «Поиска», «Такси» и других сервисов. В системе почти 100 внутренних аналитических проектов, которые обрабатывают примерно 60 ГБ данных в секунду.
  • Также Yandex Cloud открыл доступ к обновленной версии сервиса для разработки алгоритмов машинного обучения Yandex DataSphere 2.0. В сервисе стало удобнее настраивать среду разработки и связывать между собой инструменты для всех этапов обучения ML-моделей — от подготовки данных до эксплуатации. Это позволит быстрее обучать и выводить в продакшн алгоритмы машинного обучения.

Cloud Backup

  • Также Yandex Cloud открыл доступ к сервису Cloud Backup. С помощью него можно защитить данные в облаке от сбоя ИТ-инфраструктуры, взлома и оперативнее реагировать на инциденты. Сервис позволяет создавать резервные копии, управлять расписаниями их создания и удаления. Доступ к сервису бесплатный, по запросу.
  • До этого клиенты Yandex Cloud могли создавать бэкапы данных только через снимки дисков, а процесс резервного копирования настраивался вручную.
  • Созданные с помощью сервиса бэкапы будут храниться в географически распределенном облачном объектном хранилище Yandex Object Storage. Сервис соответствует международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и соответствует закону о защите персональных данных.

Yandex DataSphere 2.0

  • В новом графическом интерфейсе Yandex DataSphere ML-специалист может создавать отдельный проект в сервисе, подключать к нему необходимые библиотеки, напрямую загружать данные из облачного хранилища и обрабатывать их для обучения.
  • Также в новом интерфейсе инженер поддержки может зайти в проект и скорректировать настройки для эксплуатации модели, а администратор — управлять настройками доступа прямо в Yandex DataSphere. У менеджеров проектов и аналитиков появилась возможность отслеживать, сколько ресурсов тратит команда на разработку моделей.

#новость #yandexcloud

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

И ещё одна хорошая новость! Отдельная благодарность за Cloud Backup 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Ret Oror

А все потому что что? Потому что г-н Кудрин старается (сарказм)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Но с опозданием на полгода)

Ответить
Развернуть ветку
Нёс добро, не донёс
Сервис соответствует международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и соответствует закону о защите персональных данных.

А перед прошлым сливом какой у них уровень был?

Ответить
Развернуть ветку
Artyom

Наверное, бумажный.

Ответить
Развернуть ветку
Вова Меньков

Yandex не перестает удивлять

Ответить
Развернуть ветку
Denis Torbeev

"Также Yandex Cloud открыл доступ к сервису Cloud Backup. С помощью него можно защитить данные в облаке от сбоя ИТ-инфраструктуры, взлома и оперативнее реагировать на инциденты."- что то раньше яндекс в этом не преуспевал

Ответить
Развернуть ветку
Относительный украинец

Надоели эти унылые новости про Яндекс. Яндекс то, Яндекс это. У нас что компаний больше нет?

Ответить
Развернуть ветку
VIACHESLAV ILCHENKO

плагиат

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null