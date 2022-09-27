«Сбер» разработал систему электронного документооборота SberDocs Статьи редакции
Будут ли её продавать сторонним компаниям, пока неизвестно.
- Банк опубликовал вакансию техлида Java на проект SberDocs, заметило Shopper's. В середине июля 2022 года компания также зарегистрировала товарные знаки SberDocs и «СберДокс», следует из данных «Контур.Фокуса».
- Согласно вакансии, цель проекта — «создание интеллектуальной платформы управления информацией и документами, которая позволит автоматизировать и стандартизировать основные потоки информации в организации».
- В «Сбере» сообщили изданию, что сейчас SberDocs находится на этапе опытной эксплуатации. Банк регулярно «проводит исследования рынка для обогащения продукта необходимыми функциями». Когда систему станут продавать и сторонним компаниям, в банке не ответили.
- В экосистеме «Сбера» уже есть ИТ-компания «Сберкорус», среди продуктов которой есть сервис для обмена документами между организациями. Однако в компании уточнили, что программа не имеет отношения к SberDocs.
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"опубликовал вакансию техлида Java на проект SberDocs" - просто старый техлид на фронте
СберДурдом и СберЦирк когда в экосистему добавят?
Да никому это сейчас неинтересно. Тем более от Сбера.
По заказам военкоматов и погранслужб?
Онлайн-проверка орфографии расширением "Майор".
Повестку через него получить можно?
Электронный документооборот чего, повесток и похоронок?
Пизд7ц.