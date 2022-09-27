VK объявила о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн Статьи редакции
Сооснователь My.Games Владимир Никольский покинет VK и продолжит развивать компанию.
- Покупателем 100% My.Games станет управляющий партнёр фонда LETA Capital Александр Чачава, объявила компания.
- Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие ей студии и игровые продукты. Сумма сделки — $642 млн.
- VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Группа запустила эту игровую платформу с облачными играми и прямыми трансляциями весной 2022 года.
- О том, что компания может продать My.Games, в марте 2022 года говорили источники «Коммерсанта». По словам одного из них, проблема была в том, что компания — основной источник валютной выручки, а наложенные на главу холдинга санкции «грозят вопросами со стороны зарубежных партнёров». В VK тогда заявляли, что не рассматривают продажу My.Games.
- В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».
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Сколько? Сколько-сколько? Кому? Чаво? Чачава? Чачаво?
Я во всю эту муть не вникал, но что-то мне подсказывает, что это какая-то беспалевная тема отмыва дичайшего бабла.
Это называется бизнес
"ВК" и "бизнес", на мой взгляд, идут параллельно.
Я говорю про продажу компании My games. Все же ее купил видный американский венчурный фонд Leta capital
Вряд-ли
Я говорю про продажу компании My games. Все же ее купил видный американский венчурный фонд Leta capital
Хз хз
Че, прям за доллары купили!? А по какому курсу?
Надеюсь игры перестанут быть донатными помойками и появится баланс
Я умоляю))) Это просто пыль, чтобы от санкций избавиться и не более того.
Единственное перспективное направление было.
Раньше нужно было продавать,а не когда тебя опустили по акциям и всему остальному
Верните граффити на стене!
И что 😐
Теперь vk точно хватит, что бы купить за рубль – авито, когда иностранным партнерам запретят иметь в ней долю выше 0,01%
Когда распил не удался) Они же пару недель назад просили денег на игровой движок)))
Чет не успел поиграть ни в одну их игру, а они уже продаются
Вы бы хоть уточнили что доллары зимбабвийские, а то тут EA и Activision напряглись и достали калькуляторы...
Сколько это в дружественных юанях?
А что за разработчики у продаются из My.Games ?