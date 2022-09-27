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Израильский череп

VK объявила о продаже своего игрового подразделения My.Games за $642 млн Статьи редакции

Сооснователь My.Games Владимир Никольский покинет VK и продолжит развивать компанию.

  • Покупателем 100% My.Games станет управляющий партнёр фонда LETA Capital Александр Чачава, объявила компания.
  • Сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие ей студии и игровые продукты. Сумма сделки — $642 млн.
  • VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Группа запустила эту игровую платформу с облачными играми и прямыми трансляциями весной 2022 года.
  • О том, что компания может продать My.Games, в марте 2022 года говорили источники «Коммерсанта». По словам одного из них, проблема была в том, что компания — основной источник валютной выручки, а наложенные на главу холдинга санкции «грозят вопросами со стороны зарубежных партнёров». В VK тогда заявляли, что не рассматривают продажу My.Games.
  • В портфеле My.Games больше 150 игр, у неё 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии, писал «Ъ».

#новость #vk #mygames

3399 просмотров
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23 комментария
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 Слегка Придурковатый

Сколько? Сколько-сколько? Кому? Чаво? Чачава? Чачаво?

Я во всю эту муть не вникал, но что-то мне подсказывает, что это какая-то беспалевная тема отмыва дичайшего бабла.

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Виктор Махатыров

Это называется бизнес

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Слегка Придурковатый

"ВК" и "бизнес", на мой взгляд, идут параллельно.

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Виктор Махатыров

Я говорю про продажу компании My games. Все же ее купил видный американский венчурный фонд Leta capital

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Виктор Махатыров

Вряд-ли

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Виктор Махатыров

Я говорю про продажу компании My games. Все же ее купил видный американский венчурный фонд Leta capital

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RKA

Хз хз

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Дмитрий Волков
За $642 млн
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Andrey Yukin

Че, прям за доллары купили!? А по какому курсу?

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Илья Афонин

Надеюсь игры перестанут быть донатными помойками и появится баланс

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71
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Влад Борщ

Я умоляю))) Это просто пыль, чтобы от санкций избавиться и не более того.

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Корпоративный психолог
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Vitaly Ya

Единственное перспективное направление было.

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Лелик Плотников

Раньше нужно было продавать,а не когда тебя опустили по акциям и всему остальному

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Мистер Андерсон

Верните граффити на стене!

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Артём Литус

И что 😐

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Михаил Романов

Теперь vk точно хватит, что бы купить за рубль – авито, когда иностранным партнерам запретят иметь в ней долю выше 0,01%

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Zloy Marketolog

Когда распил не удался) Они же пару недель назад просили денег на игровой движок)))

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Никита Зуев

Чет не успел поиграть ни в одну их игру, а они уже продаются

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Аноним Аркадьевич

Вы бы хоть уточнили что доллары зимбабвийские, а то тут EA и Activision напряглись и достали калькуляторы...

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Genio Genio

Сколько это в дружественных юанях?

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Артём Литус

А что за разработчики у продаются из My.Games ?

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