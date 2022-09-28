Нейросеть DALL-E 2 стала доступна без приглашения от разработчиков — пока только в некоторых странах Статьи редакции
При регистрации нужно указывать номер телефона — российские не принимает.
- О том, что нейросеть DALL-E 2, которая генерирует или дорисовывает изображения по текстовому описанию, стала доступна без обязательного приглашения от разработчиков, объявила OpenAI. До этого использовать сервис мог только ограниченный круг людей.
- Для использования DALL-E 2 достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего можно сразу приступать к генерации изображений.
- DALL-E 2 доступна не во всех странах. Проверка DTF показала, что в России сервис пока не работает.
- При регистрации нужно указывать номер мобильного телефона. При попытке создать аккаунт с российским номером появляется сообщение о том, что сервис пока не запустили в России. Аналогичное предупреждение возникает и со включенным VPN.
- В OpenAI не уточнили список стран, в которых нейросеть уже доступна.
- Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте DALL-E 2.
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Интересно👍
Из рф всё равно не работает
Саму новость читать было интересно.
А что, впны и sms-activate уже запретили?)
У меня работает :)
Подскажи пожалуйста, добрый человек, чего делать чтобы заработало?
Ну так я написал же, vpn + sms-activate.org/onlinesim.ru (поиграйся со странами)
Всё работает
Пытался через виртуальный номер — не получилось.
После подтверждения мыла (заходил через ВПН) просит подтвердить номер. Извращаться с поиском всех этих фришных номеров ломает.
У меня попросила имейл, а не номер и да, с российским ящиком не запустилась )))
Ящик там не причем. С российских IP не дает регистрироваться.
российские не принимает, кто бы сомневался...
Не принимало ещё с gpt3 до всей этой ситуации
Наконец то , очень ждал этого, для музыкантов думаю это крутая тема можно обложки к релизам самим делать
Какие они скучные в своей правильности
Ну типа
Так же не смог зарегаться. VPN+виртуальный номер