Сервисы
DTF

Нейросеть DALL-E 2 стала доступна без приглашения от разработчиков — пока только в некоторых странах Статьи редакции

При регистрации нужно указывать номер телефона — российские не принимает.

  • О том, что нейросеть DALL-E 2, которая генерирует или дорисовывает изображения по текстовому описанию, стала доступна без обязательного приглашения от разработчиков, объявила OpenAI. До этого использовать сервис мог только ограниченный круг людей.
  • Для использования DALL-E 2 достаточно зарегистрироваться на сайте, после чего можно сразу приступать к генерации изображений.
  • DALL-E 2 доступна не во всех странах. Проверка DTF показала, что в России сервис пока не работает.
  • При регистрации нужно указывать номер мобильного телефона. При попытке создать аккаунт с российским номером появляется сообщение о том, что сервис пока не запустили в России. Аналогичное предупреждение возникает и со включенным VPN.
  • В OpenAI не уточнили список стран, в которых нейросеть уже доступна.
  • Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте DALL-E 2.
Сервисы
TJ
OpenAI доработала нейросеть DALL-E: теперь она генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые Статьи редакции

Нейросеть может брать изображение и создавать различные его вариации, изменяя композицию, тени и текстуру.

#новость #нейросети #openai

1978 просмотров
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18 комментариев
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 ChillTalk

Интересно👍

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Please be patient ihave autism

Из рф всё равно не работает

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ChillTalk

Саму новость читать было интересно.

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Kek Man

А что, впны и sms-activate уже запретили?)

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ChillTalk

У меня работает :)

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Максим Кругликов

Подскажи пожалуйста, добрый человек, чего делать чтобы заработало?

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Kek Man

Ну так я написал же, vpn + sms-activate.org/onlinesim.ru (поиграйся со странами)
Всё работает

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Griby Lenina

Пытался через виртуальный номер — не получилось.

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Слегка Придурковатый

После подтверждения мыла (заходил через ВПН) просит подтвердить номер. Извращаться с поиском всех этих фришных номеров ломает.

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Нина Бенуа

У меня попросила имейл, а не номер и да, с российским ящиком не запустилась )))

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Holy Carrot

Ящик там не причем. С российских IP не дает регистрироваться.

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Биполярное мнение

российские не принимает, кто бы сомневался...

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Kek Man

Не принимало ещё с gpt3 до всей этой ситуации

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Rownie

Наконец то , очень ждал этого, для музыкантов думаю это крутая тема можно обложки к релизам самим делать

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Yaroslav Chuykov

Какие они скучные в своей правильности

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Roman Moskovskiy

Ну типа

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Razor
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Serge Demichev

Так же не смог зарегаться. VPN+виртуальный номер

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