Meta* представила нейросеть в духе DALL-E, которая по текстовым описаниям генерирует короткие ролики Статьи редакции
Make-A-Video пока на ранней стадии разработки, поэтому видео выходят в низком качестве и с заметными артефактами.
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- ИИ-программа получила название Make-A-Video, пишет The Verge. Она работает на манер популярных нейросетей вроде DALL-E 2 и Midjourney, но вместо статичных изображений создаёт короткие ролики.
- Нейросеть создаёт ролики без звука и не дольше пяти секунд, однако уже сейчас она может распознавать самые разные запросы.
- The Verge отмечает, что нейросети пока нет даже в закрытом доступе, а все готовые ролики журналистам предоставила сама Meta*. Поэтому пока до конца неясно, насколько на самом деле Make-A-Video хорошо понимает предложения и создаёт на их основе ролики. Пользователи могут подписаться на обновления.
*Meta признана экстремистской организацией на территории России.
В далеком будущем можно будет сказать такой сетке что то вроде Friends s11e01 и вперед
Friends s11e01 but Rachel is played by Steve Buscemi in a Shrek costume
Сейчас так кино про супергероев снимают.
что было бы если ______?
У Рейчел и Росса не было перерыва?
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"Доктор Стрендж использует камень времени и исцеляет Тони"...
Ждём новый раздел на порнхабе))
Что только не придумают что бы дорогие видеокарты населению втюхать. Крипта закончилась, началась эра "художников"
ну куда то их надо девать :)
Прикольно! Но вот единороги опасные, да и с ногами беда.
Скоро можно будет буквально написать фильм ужасов.
П*зда тебе, реальность *баная
На хуй реальность, даёшь инфернальность!