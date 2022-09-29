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DTF

Meta* представила нейросеть в духе DALL-E, которая по текстовым описаниям генерирует короткие ролики Статьи редакции

Make-A-Video пока на ранней стадии разработки, поэтому видео выходят в низком качестве и с заметными артефактами.

1771 просмотров
  • ИИ-программа получила название Make-A-Video, пишет The Verge. Она работает на манер популярных нейросетей вроде DALL-E 2 и Midjourney, но вместо статичных изображений создаёт короткие ролики.
  • Нейросеть создаёт ролики без звука и не дольше пяти секунд, однако уже сейчас она может распознавать самые разные запросы.
  • The Verge отмечает, что нейросети пока нет даже в закрытом доступе, а все готовые ролики журналистам предоставила сама Meta*. Поэтому пока до конца неясно, насколько на самом деле Make-A-Video хорошо понимает предложения и создаёт на их основе ролики. Пользователи могут подписаться на обновления.
«Плюшевый медведь пишет картину»
«Молодая пара гуляет под сильным дождём»
«Единороги бегут по пляжу»
«Рыба-клоун плывёт через коралловый риф»
«Пёс в костюме супергероя в красном плаще летит по небу»
«Робот танцует в центре Тайм-сквер»

*Meta признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #нейросети

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14 комментариев
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 Denis G

В далеком будущем можно будет сказать такой сетке что то вроде Friends s11e01 и вперед

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Igor Gorbenko

Friends s11e01 but Rachel is played by Steve Buscemi in a Shrek costume

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Герман Хибберт

Сейчас так кино про супергероев снимают.

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Grigoriy Malyshev

что было бы если ______?

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Denis G

У Рейчел и Росса не было перерыва?

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Igor Gorbenko

.

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John Doe

"Доктор Стрендж использует камень времени и исцеляет Тони"...

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Pavel Admex

Ждём новый раздел на порнхабе))

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Fedor

Что только не придумают что бы дорогие видеокарты населению втюхать. Крипта закончилась, началась эра "художников"

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Nikolay Skidanov

ну куда то их надо девать :)

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Вадим Д.

Прикольно! Но вот единороги опасные, да и с ногами беда.

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Слегка Придурковатый

Скоро можно будет буквально написать фильм ужасов.

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33_rublya

П*зда тебе, реальность *баная

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Дмитрий Иванов

На хуй реальность, даёшь инфернальность!

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