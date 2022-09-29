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Google объявила о закрытии Stadia — компания вернёт деньги покупателям Статьи редакции

«Облачный» сервис перестанет работать 18 января 2023 года.

  • Сервис продолжит работать до 18 января 2023 года. После этого пользователи «облачного» сервиса больше не смогут запускать игры.
  • Google вернёт деньги за все покупки контроллеров Stadia в своём магазине Google Store, а также за все игры и дополнительный контент.
  • Компания рассчитывает оформить возвраты до середины января 2023 года.
  • Руководство сообщило, что решило закрыть сервис из-за его низкой популярности. В Google признали, что ей не удалось привлечь к Stadia большую аудиторию.
  • Компания продолжит использовать технологии Stadia в других своих продуктах. Кроме того, Google будет предоставлять их партнёрам.
  • Google представила Stadia в 2019 году как альтернативу покупке игрового ПК и консольному геймингу. В 2021-м компания сообщила, что изменит бизнес-модель облачного сервиса — начнёт продавать доступ к технологии и откажется от эксклюзивов.

#новость #google #stadia

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22 комментария
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 RomanistHere

+1 https://killedbygoogle.com/

Killed by Google
Killed by Google is the open source list of dead Google products, services, and devices. It serves…
killedbygoogle.com
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Никита Климанов

Еще один перспективный проект, который Гугл похоронила

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Alexey QuQu

Ну если он не прибыльный, то зачем его постоянно реанимировать

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Евгений Широков

У ребят последние годы непонятная логика, сразу не выстреливает проект, убивают

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Дрюс Уилис

о котором все узнали из новости о закрытии )

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John Doe

Эх, Андрей, Андрей…

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rrr sss

Не ну он вовремя спрыгнул:)

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Кто-то такой

Недолго музыка играла...

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Darth Swordman
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Антон Дунаев

У меня два года не доходили руки до того, чтобы потестить стадию, все как-то было совершенно не до игр.
И вот вчера я наконец-таки там зарегался и был рад что такие сервисы сделали шаг вперед, а я наконец-то к этом приобщился. Еще и друзьям посоветовал.
Спасибо, Google, очень вовремя.

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nothing

хорошо бы к статье приложить копипасту бы о 5 стадиях горя и где мы находимся

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Oleg Korzhanov

Так они его особо и не рекламировали... Я вот даже не знал, что он уже запустился.

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ИгорьOK

Даже не знал, в какой он стадии

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Michael Myers

У нее даже эксклюзив был https://iwgs.games/gylt/

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Невкусно и грустно

Ждем выпуск Дудя?

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Дмитрий

Не может быть!!!! Ну кто бы мог подумать???!!!!!

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Yo Yo

Если запустили бы на весь мир может быть и был бы прибыльным, а не тупо по европе или по сша где она работала ?

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Ziyech

Это смешно

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Михаил Губин

Какой-то гугл непостоянный, сперва делает потом убивает.

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Mitya 🍀🔰⚡

То что оно скоро сдохнет было конечно очевидно, но всё-таки неожиданно что это произошло *настолько* быстро

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Sla Va

Вывод - не связываться с сервисами Google.

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VITOS8686

Какая целевая аудитория вообще у игровых стриминговых сервисов? У тех кто может потратить на приемлемый тариф, наверное достаточно средств (конечно с отсрочкой на накопление) чтобы купить или хотя бы прикинуть идею купить себе нормальное железо. Да и тарифы не гибкие в основном. Я могу месяц вообще не найти время для игр, а распланировать время для игрулек это как-то слишком жирно для меня. И это же не рационально тратить деньги на весьма ущербный сервис. Качество, задержки, покупка игр - даже этого уже достаточно. Ладно был какой-нибудь плейлист доступных игр из числа платных - аля gamepass. А так на примере geforce now - это и игру купить, и аккаунт привязать. А если не повезло с географическим удалением от серверов сервиса - то это просто деньги на ветер.

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