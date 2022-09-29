Сервисы
Чрезвычайный инструмент

Минцифры расширило список программ для обязательного размещения в RuStore — раньше в нём были только сервисы Госуслуг Статьи редакции

Туда попали приложения операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров и другие.

  • Теперь в списке больше 30 сервисов, созданных в том числе на бюджетные деньги, включая приложения «Мой налог», «Работа в России», «Парковки России», «Госключ» и другие. Об этом сообщили в Минцифры.
  • Также в списке — программы из перечня обязательного к предустановке отечественного ПО, приложения из перечня отечественного ПО и ПО государств-членов Евразийского экономического союза, приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных ИТ-компаний и другие. Конкретные названия сервисов в приказе не уточняются.
  • Минцифры впервые утвердило обязательные для российских магазинов приложений программы в середине августа 2022 года. Тогда в список попали только четыре сервиса Госуслуг.
  • VK запустила бета-версию магазина Android-приложений RuStore в мае 2022 года. По собственным данным, пользователи устанавливали через RuStore приложения 2 млн раз, сам магазин скачали 925 тысяч раз.

#новость #минцифры #rustore

1505 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Написать комментарий...
 Аноним Аркадьевич

Rustore разве не условно частная компания? Как минцифры может их о чем-то обязать?

Ответить
Развернуть ветку
Солидный корабль

Легко:

«RuStore — российский магазин приложений, разработанный компанией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ»

Ответить
Развернуть ветку
Трансгендолёт

ВК с при поддержке Минцифры же делали вроде

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Weber

Власть в России создана не для защиты закона, а для возвышения себя над ним. Разве это откровение?

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Это магазин

Ответить
Развернуть ветку
71

Все компании обязаны выполнять законы и подзаконные акты - хоть частные, хоть государственные.

Ответить
Развернуть ветку
EHF

Я правильно понял (грубо) сам магазин скачали 1 млн человек, и этот 1 млн человек скачали 2млн приложений. То есть в среднем на 1 человека 2 приложения. Да прямо рекорд....

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Оттуда скачивают заблокированные в гугл стор приложения. зачем остльные то качать?

Ответить
Развернуть ветку
Дневник стартапера

Они ведь недавно и запустились.
Сколько там должно быть скачиваний? Растут ребята.

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv
VK запустила бета-версию магазина Android-приложений RuStore в мае 2022 года. По собственным данным, пользователи устанавливали через RuStore приложения 2 млн раз, сам магазин скачали 925 тысяч раз.

Соответственно за 5 месяцев каждый пользователь скачал только 2 приложения... не густо, особенно если учесть тесты, переустановки, глюки обновлений...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Ну так и скачивают там в основном приложения, удаленные из РМ. То есть, грубо говоря - Сбер, Альфу, ВТБ, Открытие и ПСБ. Хотя, в последнее время по себе заметил - если надо что-то из российских приложений - чаще ищу и скачиваю в РуСторе, чем в РМ.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Пока не припекало, скачивали мало

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Не удивлюсь, если следующей инициативой будет предоставление отсрочки от мобилизации ВСЕМ сотрудникам компаний, разместившимся на РуСтор)))
Надо же как-то маркетплейс продвигать)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ай да Максут, ай да... Ну с какой самоотдачей человек работает! Денно и нощно расширяет, составляет и рекомендует, всё в трудах, аки пчела.
Сарказм, разумеется.

Ответить
Развернуть ветку
Трансгендолёт

Ну он хотя бы старается отмазывать айтишников от мобилизации, это уже похвально. А то что этот окологосударственный стор Минцифры будет использовать как свой магазинчик, было и так понятно изначально.

Ответить
Развернуть ветку
Дневник стартапера

Старается отмазать?
А может поставить айтишников на карандаш и не выпускать из страны?
Неужели вы такие наивные и верите, что государство будет вам помогать?)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
null