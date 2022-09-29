Минцифры расширило список программ для обязательного размещения в RuStore — раньше в нём были только сервисы Госуслуг Статьи редакции
Туда попали приложения операторов связи, банков, онлайн-кинотеатров и другие.
- Теперь в списке больше 30 сервисов, созданных в том числе на бюджетные деньги, включая приложения «Мой налог», «Работа в России», «Парковки России», «Госключ» и другие. Об этом сообщили в Минцифры.
- Также в списке — программы из перечня обязательного к предустановке отечественного ПО, приложения из перечня отечественного ПО и ПО государств-членов Евразийского экономического союза, приложения новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов, операторов связи, финансовых организаций, аккредитованных ИТ-компаний и другие. Конкретные названия сервисов в приказе не уточняются.
- Минцифры впервые утвердило обязательные для российских магазинов приложений программы в середине августа 2022 года. Тогда в список попали только четыре сервиса Госуслуг.
- VK запустила бета-версию магазина Android-приложений RuStore в мае 2022 года. По собственным данным, пользователи устанавливали через RuStore приложения 2 млн раз, сам магазин скачали 925 тысяч раз.
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Rustore разве не условно частная компания? Как минцифры может их о чем-то обязать?
Легко:
«RuStore — российский магазин приложений, разработанный компанией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ»
ВК с при поддержке Минцифры же делали вроде
Власть в России создана не для защиты закона, а для возвышения себя над ним. Разве это откровение?
Это магазин
Все компании обязаны выполнять законы и подзаконные акты - хоть частные, хоть государственные.
Я правильно понял (грубо) сам магазин скачали 1 млн человек, и этот 1 млн человек скачали 2млн приложений. То есть в среднем на 1 человека 2 приложения. Да прямо рекорд....
Оттуда скачивают заблокированные в гугл стор приложения. зачем остльные то качать?
Они ведь недавно и запустились.
Сколько там должно быть скачиваний? Растут ребята.
Соответственно за 5 месяцев каждый пользователь скачал только 2 приложения... не густо, особенно если учесть тесты, переустановки, глюки обновлений...
Ну так и скачивают там в основном приложения, удаленные из РМ. То есть, грубо говоря - Сбер, Альфу, ВТБ, Открытие и ПСБ. Хотя, в последнее время по себе заметил - если надо что-то из российских приложений - чаще ищу и скачиваю в РуСторе, чем в РМ.
Пока не припекало, скачивали мало
Не удивлюсь, если следующей инициативой будет предоставление отсрочки от мобилизации ВСЕМ сотрудникам компаний, разместившимся на РуСтор)))
Надо же как-то маркетплейс продвигать)))
Ай да Максут, ай да... Ну с какой самоотдачей человек работает! Денно и нощно расширяет, составляет и рекомендует, всё в трудах, аки пчела.
Сарказм, разумеется.
Ну он хотя бы старается отмазывать айтишников от мобилизации, это уже похвально. А то что этот окологосударственный стор Минцифры будет использовать как свой магазинчик, было и так понятно изначально.
Старается отмазать?
А может поставить айтишников на карандаш и не выпускать из страны?
Неужели вы такие наивные и верите, что государство будет вам помогать?)