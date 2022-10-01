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В России заблокировали сайт SoundCloud по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции

Мобильное приложение ещё работает.

  • О том, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября заблокировал сайт стриминговой платформы SoundCloud, стало известно 1 октября 2022 года.
  • В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам не указано, по какой конкретно причине заблокировали сервис. Ресурс внесли в реестр на основании статьи 15.3.
  • На момент написания заметки мобильное приложение сервиса продолжало работать.
  • Согласно проверке через сервис GlobalCheck, сайт SoundCloud недоступен у всех ведущих российских провайдеров.

#новость #soundcloud #роскомнадзор

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10 комментариев
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 Igor Kolenov

А музыка причём?

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Бесполезный цветок

Да все как товарищ выше сказал. Это collateral damage такой ибо всякие медузы с insider и медиазонами хостили там свои подкасты.

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Всемирный ящик

Ой, а это что?
Правильно, подкаст Медузы.
А где это? Правильно, в Яндекс Музыке.

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Тельман

Тут скорее речь о подкастах — https://t.me/P0DCASTS/1188

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Александр Жариков

Именно. А-ля "хохлы- фейки-антироссийская пропаганда".

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Всемирный ящик

Clown world

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Dmitry Voloshin

Вот это пи*дец долбо*бизм, так скоро весь интернет отключат. Из пушки по воробьям.

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Бесполезный цветок

Вообще скоро что либо кроме векашечки с госусугами можно будет без впн открыть?

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Alexander Klimanskiy

а ведь многие смеялись над теми, кто сохранял себе на комп смешные картинки

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onlyDropped

Одноклассники ещё оставят

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