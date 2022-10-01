В России заблокировали сайт SoundCloud по требованию Генпрокуратуры Статьи редакции
Мобильное приложение ещё работает.
- О том, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября заблокировал сайт стриминговой платформы SoundCloud, стало известно 1 октября 2022 года.
- В сервисе проверки ограничения доступа к сайтам не указано, по какой конкретно причине заблокировали сервис. Ресурс внесли в реестр на основании статьи 15.3.
- На момент написания заметки мобильное приложение сервиса продолжало работать.
- Согласно проверке через сервис GlobalCheck, сайт SoundCloud недоступен у всех ведущих российских провайдеров.
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А музыка причём?
Да все как товарищ выше сказал. Это collateral damage такой ибо всякие медузы с insider и медиазонами хостили там свои подкасты.
Ой, а это что?
Правильно, подкаст Медузы.
А где это? Правильно, в Яндекс Музыке.
Тут скорее речь о подкастах — https://t.me/P0DCASTS/1188
Именно. А-ля "хохлы- фейки-антироссийская пропаганда".
Clown world
Вот это пи*дец долбо*бизм, так скоро весь интернет отключат. Из пушки по воробьям.
Вообще скоро что либо кроме векашечки с госусугами можно будет без впн открыть?
а ведь многие смеялись над теми, кто сохранял себе на комп смешные картинки
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