VK Play вышла из беты и добавила UGC-раздел, чат для игроков и кабинет разработчика Статьи редакции
До конца 2022 года площадка планирует добавлять игры в каталог, развивать облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровое медиа.
- Игровая площадка объявила, что стала доступна на семи языках, добавила в профили игроков достижения (их можно сравнивать с друзьями), ленту новостей и UGC-раздел, в котором можно публиковать скриншоты и видеозаписи игр. Также сервис добавил чат для общения игроков.
Для создателей игр VK Play добавила кабинет разработчика для выгрузки дистрибутивов игры. Там же доступны отчёты о действиях пользователей по покупкам и регистрациям. Также появилась функция локализации игр и блог с новостями и событиями на VK Play.
- VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями в апреле 2022 года. По собственным данным, сейчас в каталоге 13 тысяч игр. С июня комиссия для разработчиков составляет 5%. Количество пользователей в VK Play не раскрывают, количество разработчиков — более 300, уточнили vc.ru в компании.
1206 просмотров
Ну вышла и вышла.
Да-да
От этой новости не холодно и не тепло)
Извините, не в тему, но как там Россграм поживает?
Взлетела тема или уже отпели покойника?
Он скоро появится, вот вот скоро, надо только подождать)
умер, обоссавшись и обгадившись
А как с потерями.
Их нет.
Don't be a gay,
Just install VK Play
Нет
Ну хоть не в альфу обратно из беты вышла и то хлеб.
А в нём будут обновляться приложения за которые я заплатил в google play?
Фпс интересно починили нет, а то когда пробовал он прям проседал. Ощущение что они мощность железок свои не рассчитали
Я уже и забыла, что такой сервис существует