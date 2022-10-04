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Светский глобус

VK Play вышла из беты и добавила UGC-раздел, чат для игроков и кабинет разработчика Статьи редакции

До конца 2022 года площадка планирует добавлять игры в каталог, развивать облачный гейминг, стриминг, киберспорт и игровое медиа.

  • Игровая площадка объявила, что стала доступна на семи языках, добавила в профили игроков достижения (их можно сравнивать с друзьями), ленту новостей и UGC-раздел, в котором можно публиковать скриншоты и видеозаписи игр. Также сервис добавил чат для общения игроков.

  • Для создателей игр VK Play добавила кабинет разработчика для выгрузки дистрибутивов игры. Там же доступны отчёты о действиях пользователей по покупкам и регистрациям. Также появилась функция локализации игр и блог с новостями и событиями на VK Play.

  • VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями в апреле 2022 года. По собственным данным, сейчас в каталоге 13 тысяч игр. С июня комиссия для разработчиков составляет 5%. Количество пользователей в VK Play не раскрывают, количество разработчиков — более 300, уточнили vc.ru в компании.

#новость #vkplay #vk

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12 комментариев
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 Yo Yo

Ну вышла и вышла.

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Валерий Эмильянович

Да-да
От этой новости не холодно и не тепло)

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Светлое прошлое

Извините, не в тему, но как там Россграм поживает?
Взлетела тема или уже отпели покойника?

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Предметный бокал

Он скоро появится, вот вот скоро, надо только подождать)

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Никита Климанов

умер, обоссавшись и обгадившись

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Дмитрий Волков
Количество пользователей в VK Play не раскрывают

А как с потерями.
Их нет.

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Кто-то такой

Don't be a gay,
Just install VK Play

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Сраный Ковбой

Нет

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Вадим Д.

Ну хоть не в альфу обратно из беты вышла и то хлеб.

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Alex

А в нём будут обновляться приложения за которые я заплатил в google play?

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Алексей Чехонадских

Фпс интересно починили нет, а то когда пробовал он прям проседал. Ощущение что они мощность железок свои не рассчитали

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Aza Dzi

Я уже и забыла, что такой сервис существует

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