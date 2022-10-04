«Авито» запустил сервис проверки подлинности брендовой обуви и сумок для продавцов Статьи редакции
Каждый товар оценят до четырёх экспертов — по фотографиям.
- Через сервис «Авито» продавцы смогут получить статус о подлинности брендовой обуви и аксессуаров, рассказали в компании. После успешного прохождения проверки в объявлении появится специальный значок «Оригинал». Процедуру можно пройти только через приложение «Авито».
- Эксперты будут оценивать товары по фотографиям. За аутентификацию отвечает партнёр «Авито» – один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий Legit Grails. Каждый товар оценят два-четыре опытных аутентификатора.
- С помощью сервиса можно подтвердить подлинность обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов. На время запуска услуга бесплатная, чтобы продавцы могли оценить сервис. Позже он станет платным, проверка обуви — 349 рублей, сумок — 499 рублей.
- Пока услуга доступна части продавцов с высоким рейтингом. После размещения объявления система автоматически определяет, можно ли аутентифицировать товар. Позже отправляет уведомление с условиями — с запросом конкретных фотографий и информации. Например, к кроссовкам нужно приложить фото стельки, а к сумке — фото фурнитуры и, при наличии, её серийный номер.
- Если аутентификаторам не нужны дополнительные фотографии вещи, проверка занимает 24 часа. Покупатели смогут отфильтровать товары и увидеть только те, у кого есть значок «Оригинал».
- Пользователи «Авито Доставки» после заказа таких товаров получат дополнительные фотографии с оценки — это поможет сравнить товар при получении со снимками, которые продавец отправлял аутентификатору. Так покупатель будет знать, что получил именно ту вещь, которая прошла проверку.
- По собственным данным, за год продажи мужской и женской одежды на «Авито» выросли на 72% и на 43% соответственно, мужскую обувь покупали на 70% чаще, а женскую – на 59%.
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Гарантий, конечно же, никаких. То есть если на фото оригинал, а по факту будет фейк, Авито не при делах.
Интересно, а чисто теоретически, можно ли в таком случае еще и взыскать штраф за дезинформирование или как это по юридически-то будет 🤔
Ну если уже получил посылку и держишь в руках обувь, например, и не можешь определить оригинал это или нет, то конечно лучше не рисковать с покупкой на Авито...
Галочка от Avito что товар не фейк — это, конечно, хорошо. Но в любом случае не стоит перекладывать ответственность на маркетплейс даже с такой услугой от них. Покупая подобный всегда нужно самому проверять. Вопрос в том, как потом доказать в споре что товар фейк — если авито «подтвердил» что это ориг, вот тут, наверное, будет бардак)
Сертификат "Мамой клянусь!" актуален?
Ерунда. Даже держа в руках не каждый эксперт выявит подделку. В кроссовках абсолютно все такое же, но, например, внутри подошвы нет амортизирующих вставок или она приклеена другим способом, это не определить визуально никак.
Можно выявить совсем уж голимую паль, для которой и эксперт никакой не требуется.
Аббибас :)
Пенсоник
Астрологи объявили неделю гадания по фото "экспертами" авито!
О! Это давно надо было)
Ещё бы работало стабильно и точно хотя бы на 90%...
Вах вах, настоящий брендовый узбекский найк! 1000% оригинал.
Посмотрел, подтверждаю
Эксперт 1
50/50, нужно мнение эксперта #3 и #4
правый ориг, левый нет.
По моему оба выглядят как говно
Вы эксперт из отдела Adidas?
Abibas.
Вообще то это найки
А так?
Выглядит как замануха.
выглядит как бред.
У них сотни тысяч новых объявлений в день. Это почти столько же нужно экспертов. Которых конечно же не будет.
У них поддержка-то не работает, а они экспертов каки-то ещё нанимают...
Дебилы, млять
А вы читали новость?
1) нейронка/фильтры определяет подходит товар для того, чтобы его проверить
2) если да, то продавцу высылают доп требования по фото
3) продавец согласен оплатить услугу (сейчас пока этот шаг пропускают)
4) если все условия сошлись, то отправляют на проверку. Если будет слишком ного запросов, то просто цену поднимут.
Сейчас подделки лепят такие, что уже от оригинала и не отличишь)
Время абибасов прошло
Лол, я найки на рынке покупаю после того, как АСОС перестал доставлять в Россию.
"надпись без ошибок, это оригинал, подтверждаю"
Нужно добавить кнопку "Вангую"
Так продавцы и начнут ставить на фото оригинал, а присылать подделку
Главное донести до покупателя уникальность продукции. А там авито умывает руки
Спасибо, не хватало фильтра "Качественная реплика".
Если проверка не пройдена, появится значок "фейк" или как?
Предлагаю Авито назвать этот сервис "Ссы в глаза"
Для "блошиного рынка" очень актуально)
городская помойка
Где-то засмеялись поддельные духи и дезики
Иногда по фото сложно оценить подделку, сейчас куча хороших подделок...