Сервисы
Маша Цепелева

«Авито» запустил сервис проверки подлинности брендовой обуви и сумок для продавцов Статьи редакции

Каждый товар оценят до четырёх экспертов — по фотографиям.

  • Через сервис «Авито» продавцы смогут получить статус о подлинности брендовой обуви и аксессуаров, рассказали в компании. После успешного прохождения проверки в объявлении появится специальный значок «Оригинал». Процедуру можно пройти только через приложение «Авито».
  • Эксперты будут оценивать товары по фотографиям. За аутентификацию отвечает партнёр «Авито» – один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий Legit Grails. Каждый товар оценят два-четыре опытных аутентификатора.
  • С помощью сервиса можно подтвердить подлинность обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов. На время запуска услуга бесплатная, чтобы продавцы могли оценить сервис. Позже он станет платным, проверка обуви — 349 рублей, сумок — 499 рублей.
  • Пока услуга доступна части продавцов с высоким рейтингом. После размещения объявления система автоматически определяет, можно ли аутентифицировать товар. Позже отправляет уведомление с условиями — с запросом конкретных фотографий и информации. Например, к кроссовкам нужно приложить фото стельки, а к сумке — фото фурнитуры и, при наличии, её серийный номер.
  • Если аутентификаторам не нужны дополнительные фотографии вещи, проверка занимает 24 часа. Покупатели смогут отфильтровать товары и увидеть только те, у кого есть значок «Оригинал».
  • Пользователи «Авито Доставки» после заказа таких товаров получат дополнительные фотографии с оценки — это поможет сравнить товар при получении со снимками, которые продавец отправлял аутентификатору. Так покупатель будет знать, что получил именно ту вещь, которая прошла проверку.
  • По собственным данным, за год продажи мужской и женской одежды на «Авито» выросли на 72% и на 43% соответственно, мужскую обувь покупали на 70% чаще, а женскую – на 59%.

#новость #авито

1433 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Roman Trifonov

Гарантий, конечно же, никаких. То есть если на фото оригинал, а по факту будет фейк, Авито не при делах.

Ответить
Развернуть ветку
Aza Dzi

Интересно, а чисто теоретически, можно ли в таком случае еще и взыскать штраф за дезинформирование или как это по юридически-то будет 🤔

Ответить
Развернуть ветку
EHF

Ну если уже получил посылку и держишь в руках обувь, например, и не можешь определить оригинал это или нет, то конечно лучше не рисковать с покупкой на Авито...

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Галочка от Avito что товар не фейк — это, конечно, хорошо. Но в любом случае не стоит перекладывать ответственность на маркетплейс даже с такой услугой от них. Покупая подобный всегда нужно самому проверять. Вопрос в том, как потом доказать в споре что товар фейк — если авито «подтвердил» что это ориг, вот тут, наверное, будет бардак)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Сертификат "Мамой клянусь!" актуален?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksey Bobkov
Каждый товар оценят до четырёх экспертов — по фотографиям.
Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ерунда. Даже держа в руках не каждый эксперт выявит подделку. В кроссовках абсолютно все такое же, но, например, внутри подошвы нет амортизирующих вставок или она приклеена другим способом, это не определить визуально никак.
Можно выявить совсем уж голимую паль, для которой и эксперт никакой не требуется.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Аббибас :)
Пенсоник

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Астрологи объявили неделю гадания по фото "экспертами" авито!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Ирина Домнина

О! Это давно надо было)

Ответить
Развернуть ветку
Николай Василевский

Ещё бы работало стабильно и точно хотя бы на 90%...

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Вах вах, настоящий брендовый узбекский найк! 1000% оригинал.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Посмотрел, подтверждаю
Эксперт 1

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

50/50, нужно мнение эксперта #3 и #4

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

правый ориг, левый нет.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

По моему оба выглядят как говно

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вы эксперт из отдела Adidas?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Abibas.

Вообще то это найки

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А так?

Ответить
Развернуть ветку
Timur Rossiev

Выглядит как замануха.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

выглядит как бред.
У них сотни тысяч новых объявлений в день. Это почти столько же нужно экспертов. Которых конечно же не будет.
У них поддержка-то не работает, а они экспертов каки-то ещё нанимают...
Дебилы, млять

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Ivanov

А вы читали новость?
1) нейронка/фильтры определяет подходит товар для того, чтобы его проверить
2) если да, то продавцу высылают доп требования по фото
3) продавец согласен оплатить услугу (сейчас пока этот шаг пропускают)
4) если все условия сошлись, то отправляют на проверку. Если будет слишком ного запросов, то просто цену поднимут.

Ответить
Развернуть ветку
Aza Dzi

Сейчас подделки лепят такие, что уже от оригинала и не отличишь)
Время абибасов прошло

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Лол, я найки на рынке покупаю после того, как АСОС перестал доставлять в Россию.

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

"надпись без ошибок, это оригинал, подтверждаю"

Ответить
Развернуть ветку
Артур А.

Нужно добавить кнопку "Вангую"

Ответить
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

Так продавцы и начнут ставить на фото оригинал, а присылать подделку

Ответить
Развернуть ветку
Timur Rossiev

Главное донести до покупателя уникальность продукции. А там авито умывает руки

Ответить
Развернуть ветку
Urfin Juse

Спасибо, не хватало фильтра "Качественная реплика".

Ответить
Развернуть ветку
redpanda

Если проверка не пройдена, появится значок "фейк" или как?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Эксперты будут оценивать товары по фотографиям

Предлагаю Авито назвать этот сервис "Ссы в глаза"

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Для "блошиного рынка" очень актуально)

Ответить
Развернуть ветку
Дарья Смолякова

городская помойка

Ответить
Развернуть ветку
Igor Batkovich

Где-то засмеялись поддельные духи и дезики

Ответить
Развернуть ветку
Кремлевский Данила
4 эксперта оценят товар по фотографиям
Ответить
Развернуть ветку
Владимир Шевцов

Иногда по фото сложно оценить подделку, сейчас куча хороших подделок...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
null