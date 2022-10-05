Роскомнадзор заблокировал сайт криптобиржи OKX Статьи редакции
Компания официально не комментировала ограничения, но в службе поддержки рекомендовали не использовать для входа VPN.
- Роскомнадзор заблокировал сайт криптобиржи OKX по требованию Генпрокуратуры за распространение запрещённой в России информации. Какой именно, не уточняется. Ведомство не комментировало блокировку.
- OKX не вводила санкции в отношении россиян и не ограничивала вывод средств. На 5 октября сервис — на третьем месте по объёму торгов (около $1,5 млрд за сутки) после Binance и Coinbase. На платформе можно купить и продать 350 разных криптоактивов.
- Криптобиржа также официально не комментировала блокировку в России. Но в сообщении изданию ForkLog служба поддержки рекомендовала не использовать VPN для доступа, потому что «это приведёт к срабатыванию контроля рисков и может привести к блокировке учетной записи».
- С апреля 2022 года Binance запретила пользователям из России, у которых на счету больше €10 тысяч, торговать на бирже или вносить средства, их можно только снять.
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Что ни день то - «заблокировали, ограничили, оштрафовали, арестовали, запретили»
Так и живём. Но сейчас, к сожалению, это будет происходить ещё чаще
Какие еще криптобиржи? У всех мужчин уже есть нормальная возможность заработать без всяких рисков. Велком.
Продать анус?
А чем криптобиржа хуже или лучше как средство заработать?
У меня реальный кейс: у меня до всех событий были деньги на европейских банковских карточках которыми я не могу воспрользоваться. Крипта хороший вариант вывести их сейчас в РФ.
Самая мерзкая конторка современной РФ сработала на опережение, так сказать. Анус бы себе заблокировали лучше.
Видимо за это и заблокировал: "OKX ... не ограничивала вывод средств".
Приложение - работает.
Блокировки сегодня be like:
- За распространение какой запрещённой информации вы их заблокировали?
- Она там была, поверьте
а РКН не хотят обьяснить причину: за какую таку информацию,очень удобно не уточнять и творить что хочешь