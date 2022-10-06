Сервис BestDoctor привлёк около 1 млрд рублей от группы инвесторов и заключил партнёрство с «Интерросом» Статьи редакции
В будущем компания Владимира Потанина сможет получить неконтролирующий пакет акций сервиса.
- Сервис корпоративного медицинского обслуживания BestDoctor ведёт переговоры о продаже доли структурам Владимира Потанина, рассказали РБК три источника на рынке медицинских технологий.
- В компании уточнили, что привлекли около 1 млрд рублей от группы российских инвесторов и заключили стратегическое партнёрство с «Интерросом» Владимира Потанина. Последняя подтвердила, что стала стратегическим партнёром BestDoctor.
- По условиям сделки, в будущем эта компания получит неконтролирующий пакет акций BestDoctor (точный размер не раскрывается) и возможность поставить представителя в совет директоров. По данным «Контур.Фокуса», с 2018 года ООО «Бестдоктор» на 100% принадлежит кипрской Rafulia Holding Limited.
- Привлечённые деньги сервис планирует направить на расширение своего ДМС-продукта и развитие линейки страховых сервисов под брендом BestInsure — страхование критических заболеваний, путешествий, имущества и так далее. В компании рассчитывают занять лидирующие места на страховом и ДМС рынках и дополнить свои сервисы технологиями других компаний «Интерроса».
- У основанного в 2015 году BestDoctor, по собственным данным, 280 тысяч пользователей. Сервис предлагает услуги по ДМС в 18 тысячах клиник в России. Среди клиентов — «Иви», «МТС Банк», «Авиасейлс» и другие. В 2021 году «Бестдоктор» получило 227,4 млн рублей выручки при 849,2 млн рублей убытка, следует из данных «Контур.Фокуса».
- В июне 2021 года BestDoctor привлёк $26 млн от Winter Capital и других инвесторов. Оценка компании по итогам раунда B составила $90 млн. Инвестиции планировали потратить на создание платформы, которая объединит все продукты BestDoctor.
- Среди активов «Интерроса» — доля в TCS Group («Тинькофф»), «Росбанк», доля в компании-разработчика ПО и информационных систем «Рексофт» и другие. В мае 2022-го Владимир Потанин рассказывал, что группа присматривалась и к другим лидерам российского ИТ-рынка.
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Слабо верится в успех ДМС и в целом добровольного страхования в ближайшие годы в России, чтобы такие дикие инвестиции по отношению к выручке собирать
ну это кстати зря, рынок прям растет год от года) ну а 1 млрд не такой уж и большой чек, если подумать. Это +- годовая выручка успешной МСП компании в Москве
Вот я к тому, что надо посмотреть, как он за этот год вырастет) В прошлых реалиях можно было представить такие инвестиции (они и были и вопросов не вызывали лично у меня)
Корпорации ДМС-ят своих сотрудников. Там есть какие то расчеты медико-экономическое обоснование... то се.
И снова Потанин, эх.
Молодцы чувачки, продали идею и кешировались. Идея то понятна, а вот до качественной реализации там очень далеко. Короче, развели очередного лоха олигарха
За этот год их сервис значительно улучшился, в том числе и платформы, говорю как клиент :)
У них нет ни клиник, ничего, только IT-платформа. А это значит, что они не способны обеспечить ни качество обслуживания, ни адекватную стоимость. Это 100% fail
Мне кажется или в РФ начинает появляется инвестиционный капитал и инвестий в целом стало больше (имею ввиду внутренние)?
Это один Потанин все скупает
Старой закалки чувак, знает что делать в кризис. Прямо как по книгам
Кажется