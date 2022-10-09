Функция спутниковых SOS-оповещений на iPhone 14 срабатывает, когда владелец на аттракционе или роняет телефон в машине Статьи редакции
Пока жалоб немного, но чем больше пользователей перейдёт на новые смартфоны и Apple Watch, тем чаще это будет происходить, считают СМИ.
- В сентябре 2022 года Apple представила смартфоны и часы, оснащённые новыми датчиками движения и функцией спутникового реагирования. Если система зафиксирует аварию, то даст владельцу десять секунд, чтобы ответить, что всё в порядке.
- В противном случае вызовет на место происшествия службу спасения. Она семь раз проиграет предупреждение — «владелец iPhone попал в серьёзную аварию и не выходит на связь» — и поделится местоположением устройства.
- Но, как сообщают пользователи, датчики iPhone 14 срабатывали не только во время реальных аварий, но также во время поездок на американских горках — при резких торможениях и на крутых поворотах. А ещё посылали SOS-оповещения, когда владельцы роняли устройства в движущемся автомобиле — или теряли его при поездке на мотоцикле.
- Внимание на жалобы обратило WSJ. Издание получило шесть записей звонков, после которых службы были вынуждены выехать на место «аварии». Одна из «пострадавших» заметила пропущенные входящие от диспетчера, только когда спустилась с аттракциона. Она сообщила ему, что цела, но до этого её уже искал отряд — и не нашёл.
- «С одной стороны, забавно. С другой — нет ничего весёлого в том, что и без того занятые работники экстренных служб получают оповещения о трагедиях, которых нет», — рассуждает колумнистка WSJ Джоанна Стерн. По её словам, сбивает с толку даже сама SOS-форумулировка. Apple сообщает службам, что авария «произошла» — вместо, например, «возможно, произошла».
- Сейчас таких случаев мало, но чем больше новых устройств купят, тем чаще это будет происходить, отмечает Стерн. К тому же работники 911 уже признаются: они привыкли, что некоторые вызовы оказываются не такими неотложными, как казалось, но ложная срочность изматывает. В пресс-службе Apple сказали только, что продолжат улучшать технологию.
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Ну и? Бывают ложные срабатывания чего угодно. Подправят в новом апдейте значит. Очередной хайп.
При этом срабатывает-то вроде правильно: падение с мотоцикла, лол, бля и кто виноват? Падение в машине т.е он упал и мог болтаться, ударяясь об пластик. Аттракцион спорно, конечно, но как раз нагрузки и положения же учитываются
привет! только я бы не исключала, что пользователи и журналисты, которые решают их мнение транслировать, знать не знают, какие у компании планы и на что. может, те уже новую челку для iphone 15 придумывают и миллиметры камере наставляют, чтобы чехлы новые настругать. никто же не говорит, что apple кретины и ничего не умеют, — просто обратили их внимание на то, что можно доработать, если еще не
Лучше путь иногда катаются зря, чем нелепая смерть несчастного 16-летнего школьника придавленного креслом в автомобиле, потому что полиция, по всей видимости, решила, что это шутка.
Ну тут нечего странного. Акселерометр во всех случая подобных будет такое же значение выдавать, что и при каком то ЧП.
А аварии в автомобиле должны как бы отслеживать автомобильные датчики.
А это нормальное поведение современного потребителя. Они даже не в состоянии понять как работает эта фишка и почему это происходит. То что для датиков переворот машины через крышу и вираж на американских горках выглядят неотличимо им неводомек. Отключить совсем или на время нельзя что ли? Правда тогда и понадобится)) а нетю.
6 коментов и ни одного Z бота. Перезагрузка что ли? Или консультация?:))))))
Насколько же американцы отупели, уже сами в службу спасения позвонить не могут!
Ну что, как я справляюсь?
думаете это просто соединить датчик акселерометра и духовные скрепы?
Так там легион. Ребята на работе плюс пенсионеры из СНТ освоившие нескрепные смартфоны. Щас подойдут. :))))