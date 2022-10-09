Спутниковые SOS-оповещения на iPhone 14 срабатывают, когда владелец на аттракционе или роняет телефон в машине Статьи редакции
Пока жалоб немного, но чем больше пользователей перейдёт на новые смартфоны и Apple Watch, тем чаще это будет происходить, считают СМИ.
- В сентябре 2022 года Apple представила смартфоны и часы, оснащённые новыми датчиками движения и функцией спутникового реагирования. Если система зафиксирует аварию, то даст владельцу десять секунд, чтобы ответить, что всё в порядке.
- В противном случае вызовет на место происшествия службу спасения. Она семь раз проиграет предупреждение — «владелец iPhone попал в серьёзную аварию и не выходит на связь» — и поделится местоположением устройства.
- Но, как сообщают пользователи, датчики iPhone 14 срабатывали не только во время реальных аварий, но также во время поездок на американских горках — при резких торможениях и на крутых поворотах. А ещё посылали SOS-оповещения, когда владельцы роняли устройства в движущемся автомобиле — или теряли его при поездке на мотоцикле.
- Внимание на жалобы обратило WSJ. Издание получило шесть записей звонков, после которых службы были вынуждены выехать на место «аварии». Одна из «пострадавших» заметила пропущенные входящие от диспетчера, только когда спустилась с аттракциона. Она сообщила ему, что цела, но до этого её уже искал отряд — и не нашёл.
- «С одной стороны, забавно. С другой — нет ничего весёлого в том, что и без того занятые работники экстренных служб получают оповещения о трагедиях, которых нет», — рассуждает колумнистка WSJ Джоанна Стерн. По её словам, сбивает с толку даже сама SOS-форумулировка. Apple сообщает службам, что авария «произошла» — вместо, например, «возможно, произошла».
- Сейчас таких случаев мало, но чем больше новых устройств купят, тем чаще это будет происходить, отмечает Стерн. К тому же работники 911 уже признаются: они привыкли, что некоторые вызовы оказываются не такими неотложными, как казалось, но ложная срочность изматывает. В пресс-службе Apple сказали только, что продолжат улучшать технологию.
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Ну и? Бывают ложные срабатывания чего угодно. Подправят в новом апдейте значит. Очередной хайп.
При этом срабатывает-то вроде правильно: падение с мотоцикла, лол, бля и кто виноват? Падение в машине т.е он упал и мог болтаться, ударяясь об пластик. Аттракцион спорно, конечно, но как раз нагрузки и положения же учитываются
привет! только я бы не исключала, что пользователи и журналисты, которые решают их мнение транслировать, знать не знают, какие у компании планы и на что. может, те уже новую челку для iphone 15 придумывают и миллиметры камере наставляют, чтобы чехлы новые настругать. никто же не говорит, что apple кретины и ничего не умеют, — просто обратили их внимание на то, что можно доработать, если еще не
Патч для само-включающегося фонарика уже люди сколько ждут? Лет 5?
А теперь представьте, что вы работаете с службе спасения. И каждый раз, при выезде не понимаете, нужны ли вы там на самом деле. Это реально изматывающая и крайне стремная затея, потому что однажды вы поедете спасать ебанутый айфон, вместо реально пострадавших людей.
Будет полезно на трассах за городом, когда у попавшего в аварию может не быть возможности вызвать спасателей
Да просто новость как сам факт забавная, пофиксят конечно)
Лучше путь иногда катаются зря, чем нелепая смерть несчастного 16-летнего школьника придавленного креслом в автомобиле, потому что полиция, по всей видимости, решила, что это шутка.
Тут смотря на сколько часто случаются ложные вызовы. Если в порядке исключения, ради подстраховки - это хорошо.
Если очень уж часто по всякой ерунде (как те же аттракционы) - получим результат, что из-за перегрузки, на реальный вызов, где важная каждая минута, машина приедет с задержкой (или не так быстро, как могла бы). И получим обратный эффект для общества.
6 коментов и ни одного Z бота. Перезагрузка что ли? Или консультация?:))))))
Насколько же американцы отупели, уже сами в службу спасения позвонить не могут!
Ну что, как я справляюсь?
думаете это просто соединить датчик акселерометра и духовные скрепы?
Природа настолько очистилась...
Ну тут нечего странного. Акселерометр во всех случая подобных будет такое же значение выдавать, что и при каком то ЧП.
А аварии в автомобиле должны как бы отслеживать автомобильные датчики.
А это нормальное поведение современного потребителя. Они даже не в состоянии понять как работает эта фишка и почему это происходит. То что для датиков переворот машины через крышу и вираж на американских горках выглядят неотличимо им неводомек. Отключить совсем или на время нельзя что ли? Правда тогда и понадобится)) а нетю.
Наверное, можно как-то различать движения до этого события. То есть, ехал ли человек в машине или просто стоял в очереди.
Что важнее - чья-то спасенная жизнь или время, потраченное бедными сотрудниками на ложный выезд? Вопрос риторический. Даже если это поможет спасти несколько жизней в масштабе страны, это уже оправдано.
Ок, из-за массовых ложных вызовов экипаж не успевает на реальный случай и человек получает инвалидность или умирает. Ну что, вопрос уже не риторический?
Время, что сотрудники потратили на ложный выезд, возможно могли бы использовать на случай, где реально требуется помощь (или же просто отдыхать и быть менее уставшими, чтобы более эффективно работать). Так что над ложными срабатываниями тоже нужно работать.
Между тем, это действительно крутая инновация. Это не какие-то там стопицот герц, уплотненная плотность пикселей, суперультра-разрешение или какой-то еще маркетинговый булшит. Это даже не возможность "фотографировать луну" или складывать девайс, которыми так хвастается Самсунг. Это выход потребительской электроники на новый уровень применения в повседневной жизни, выход за рамки модели потребления и производства контента. Это РЕАЛЬНО КРУТО. Без всяких "бы" и "если".
Мы о таких проблемах, видимо, только из новостей будем узнавать теперь:(
А то у нас в случае аварий сразу спасательный отряд выедет в России, ну-ну)
Сами ебланы, если за рулем в телефоне копаются.или теряли его при поездке на мотоцикле.
Дважды ебланы
Тупые доёбы какие-то, чесное слово.
где-то в пдд написано, что айфон должен быть только у водителя?
вы полагаете, что перегрузки, фиксируемые айфоном при падении из рук на пол близко похожи на перегрузки, которые айфон бы ощутил при передвижении тушки пассажира в дтп, в котором стоило бы звонить в 911?
ну тогда да, все кругом ебланы, тим кук молодец
Челы в комментах вам член Apple в попке не жмет?
Ты ошибся сайтом.
А вы таки завидуете?)
Надо им какой-то режим сделать, если допустим идешь кататься на аттракционах то можно было отключать функцию оповощений)
Я уверен тот самый отдел разработок Apple сидит сейчас вот так:
Уж в США можно и геопозиционироваться, где парки аттракционов известно - эти случаи отсекать.
России это не грозит, по всей видимости, у нас иногда ментов вызываешь на крики громких соседей, придут пальцем погрозят и все
России инновации в принципе уже не грозят ближайшие несколько лет😂
Откуда в заголовке про спутниковую связь взялось?
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Эта функция не отключается что ли?
На то она и экстренная функция, чтобы срабатывать когда надо, было бы странно ее отключат)
Смартфон сможет послать сигнал, если он в драбадан разобьется при падении на скорости мотоциклиста?
Ошейник себе пусть такие купят
Кто будет платить за ложный вызов 911?