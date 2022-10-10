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Маша Цепелева

На Госуслугах начала работать форма для аккредитации ИТ-компаний по новым правилам Статьи редакции

Решение о внесении в реестр примут в течение месяца после заявления.

  • Минцифры начало принимать заявки на аккредитацию ИТ-компаний по правилам, действующим с октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
  • Ведомство уже получило первые заявки. «Если что-то будет сбоить, дайте знать, будем оперативно править. Но пока работает штатно», — добавил министр .
  • Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний 1 октября. По нему бизнес должен получать минимум 30% выручки от ИТ, также есть требования к уровню зарплаты сотрудников.
Право
Полина Лааксо
Минцифры уточнило детали нового порядка аккредитации ИТ-компаний Статьи редакции

Главное из вебинара главы ведомства Максута Шадаева.

#новость #минцифры

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10 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Вот такой заголовок был бы лучше:

"На Госуслугах начала работать форма для дискредитации ИТ-компаний"

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Олег Павлов

Конкретно в этом случае не самая худшая правка вышла, иначе скоро шиномонтажка будет в числе айти-компаний, если у неё есть сайт

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Вадим Д.

Больше правил и реестров! Срочно нужен реестр изменения правил!

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Лев Коптев

Похоже они освоили команду Regedit

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Heather Morris

реестр контроля за реестром изменения реестров

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zhuk navoznyi

Где Джон Голт ?

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Тим

Кто такой Джон Голт?

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Инга Русланова

я Джон Голт

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Dima Dukhnich

А что с теми кто уже с аккредитацией?

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Alexey Lovushkin

Надо раскрыть налоговую тайну для Мин Цифры, опять как это сделать? И надо средняя З.П. Сотрудников была не меньше чем по региону ИЛИ стране, и тут я уже сломал голову какая ЗП правильная…

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