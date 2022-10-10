На Госуслугах начала работать форма для аккредитации ИТ-компаний по новым правилам Статьи редакции
Решение о внесении в реестр примут в течение месяца после заявления.
- Минцифры начало принимать заявки на аккредитацию ИТ-компаний по правилам, действующим с октября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
- Ведомство уже получило первые заявки. «Если что-то будет сбоить, дайте знать, будем оперативно править. Но пока работает штатно», — добавил министр .
- Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний 1 октября. По нему бизнес должен получать минимум 30% выручки от ИТ, также есть требования к уровню зарплаты сотрудников.
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Вот такой заголовок был бы лучше:
"На Госуслугах начала работать форма для дискредитации ИТ-компаний"
Конкретно в этом случае не самая худшая правка вышла, иначе скоро шиномонтажка будет в числе айти-компаний, если у неё есть сайт
Больше правил и реестров! Срочно нужен реестр изменения правил!
Похоже они освоили команду Regedit
реестр контроля за реестром изменения реестров
Где Джон Голт ?
Кто такой Джон Голт?
я Джон Голт
А что с теми кто уже с аккредитацией?
Надо раскрыть налоговую тайну для Мин Цифры, опять как это сделать? И надо средняя З.П. Сотрудников была не меньше чем по региону ИЛИ стране, и тут я уже сломал голову какая ЗП правильная…