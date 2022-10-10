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Маша Цепелева

Приложение СБОЛ снова появилось в App Store — это копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции

В чате служба поддержки банка рекомендовала установить приложение, «пока оно доступно».

  • Приложение СБОЛ в App Store доступно по прямой ссылке, при поиске сервис не отображается.
  • При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера». В чате с поддержкой «Сбербанка» редактору vc.ru ответили, что «нашли способ предоставить доступ к сервисам банка» и рекомендовали установить СБОЛ, «пока он ещё доступен в App Store».
  • Интерфейс СБОЛа полностью повторяет «Сбербанк Онлайн», отображается баланс карты, история переводов и платежей.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение банка, а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
  • Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в App Store в середине августа 2022-го. Её удалили через неделю.

#новость #сбербанк

5203 просмотров
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37 комментариев
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 Вадим Д.

Мы к вам заехали на час?

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Forgotten Games

Нет. Это очередное "проездом".

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Илья Зубов

Они только спросить

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Кузьмич

Где скачивали туда и идите

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roboto

Объясните мне, какое дело Apple до того, чье приложение у них в App Store? Да, я знаю что Сбер платит за аккаунт разработчика. Ну ок, не будут они позволять продлять его. Дальше в чем проблема?

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Рыра

Пушто сбер под санкциями,не?

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roboto

Apple не может иметь деловые взаимоотношения. Как размещение бесплатного приложения попадает под деловые взаимоотношения?

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Рыра

Компания американская. Соблюдает законы американские. В американских законах сбер под санкциями.
Дальше сам додумаешь.

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Rinat Mingariev

Законодательство США запрещает любые правоотношения между резидентами США и лицами, находящихся в SND списке или аффилированными с таковыми, - в данном случае разработчик приложения. Размещение приложения в аппсторе, вне зависимости от его платности/бесплатности, уже порождает взаимные правоотношения, поскольку включает в себя различные пользовательские соглашения, обязательства разработчика придерживаться правил размещения продукта в аппсторе и тп.

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Никита Иванов

А вк тогда за что удалили?

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Pavel Cree

Есть дело, зачем им подвергать себя риску попасть под вторичные санкции за сотрудничество с подсанкционным банком?

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Constantine Gess

Дело только в политике. Эпл это корпоративная компания она про деньги. Им нет смысла ставить себе палки в колеса. Но их заставляют извне.

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Angelica

когда тебя заблокировали, но ты все равно добавляешь свое приложение под другим названием ))

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Слегка Придурковатый

Игра "БейСБОЛ" заиграла новыми красками.

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Кузьмич

а я думал откуда такое название)))

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kaban400

РОКК СБОЛ

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Grigoriy Malyshev

ненаход
а, там ссылка есть в статье)

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Владислав Сушенцов

По прямой ссылке только

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bastardos_no_pasaran

псст
хочешь немного СБОЛа?

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Arthur N

Не сразу индексируется в поиске

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Analtoy Wasserschlang

Пора просто начать пользоваться Андрюшей.

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Eugene Arbatsky

СБОЛ и точка

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Невкусно и грустно

Они надеются, что Эппл устанет удалять?

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Dmitriy Dmitriev

Видимо договорились (после ракетного обстрела Украины)

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Александр Антонов

Полюбому договорились, в поиске и в каталоге нельзя найти, а по прямой ссылке можно, такое я не особо помню чтобы было. Но думаю гораздо раньше договорились, чем сегодня, сегодня просто технически реализовали.

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Vengeance Aka

Нет конечно , но каждый раз разгрузив приложение они дают возможность нескольким сотнями тысяч людей поставить его на телефон себе. И оно будет работать у них даже после того как удалит AppStore , по-моему это очевидно

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Марат

они рассылают смски пользователям, надеются какая-то часть успеет установить

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Александр Антонов

Так уже прилично оно доступно, мне кажется оно долго будет доступно.

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Чайханщик

Уве Болл.

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Максим Ефимов

Когда там приложение у Открытия оживет? Как 6го умерло - до сих пор не подняли

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Алексей Добров

Очередная попытка, интересно сколько продержатся)

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Zutara

Недолго

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Мурад Муртазалиев

Целый банк нарушает правила эпла.

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SPS Fun

В это время модератор в App - "ну вы нудные!".

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Kirill Kulagin

Почему компания из РФ, где так люто ненавидят запад, так упорно пытается всеми способами прокрасться в этот самый сторе?? Ну сказали бы как обычно, а нам и не надо, обойдёмся...нет, как тараканы все пытаются пролезть

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Невозмутимый эмобой

Потому что есть люди, кто пользуется продукцией apple? Наверное из-за этого? И что по факту является закрытой экосистемой, никак Андройд.
И возможно есть нюансы в той же маркетинговой стратегии, и раз они жопу рвут, значит не просто так.

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Олег Павлов
Приложение СБОЛ

КГ/АМ

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