Приложение СБОЛ снова появилось в App Store — это копия «Сбербанк Онлайн» Статьи редакции
В чате служба поддержки банка рекомендовала установить приложение, «пока оно доступно».
- Приложение СБОЛ в App Store доступно по прямой ссылке, при поиске сервис не отображается.
- При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера». В чате с поддержкой «Сбербанка» редактору vc.ru ответили, что «нашли способ предоставить доступ к сервисам банка» и рекомендовали установить СБОЛ, «пока он ещё доступен в App Store».
- Интерфейс СБОЛа полностью повторяет «Сбербанк Онлайн», отображается баланс карты, история переводов и платежей.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение банка, а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
- Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в App Store в середине августа 2022-го. Её удалили через неделю.
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Мы к вам заехали на час?
Нет. Это очередное "проездом".
Они только спросить
Где скачивали туда и идите
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Объясните мне, какое дело Apple до того, чье приложение у них в App Store? Да, я знаю что Сбер платит за аккаунт разработчика. Ну ок, не будут они позволять продлять его. Дальше в чем проблема?
Пушто сбер под санкциями,не?
Apple не может иметь деловые взаимоотношения. Как размещение бесплатного приложения попадает под деловые взаимоотношения?
Компания американская. Соблюдает законы американские. В американских законах сбер под санкциями.
Дальше сам додумаешь.
Законодательство США запрещает любые правоотношения между резидентами США и лицами, находящихся в SND списке или аффилированными с таковыми, - в данном случае разработчик приложения. Размещение приложения в аппсторе, вне зависимости от его платности/бесплатности, уже порождает взаимные правоотношения, поскольку включает в себя различные пользовательские соглашения, обязательства разработчика придерживаться правил размещения продукта в аппсторе и тп.
А вк тогда за что удалили?
Есть дело, зачем им подвергать себя риску попасть под вторичные санкции за сотрудничество с подсанкционным банком?
Дело только в политике. Эпл это корпоративная компания она про деньги. Им нет смысла ставить себе палки в колеса. Но их заставляют извне.
когда тебя заблокировали, но ты все равно добавляешь свое приложение под другим названием ))
Игра "БейСБОЛ" заиграла новыми красками.
а я думал откуда такое название)))
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РОКК СБОЛ
ненаход
а, там ссылка есть в статье)
По прямой ссылке только
псст
хочешь немного СБОЛа?
Не сразу индексируется в поиске
Пора просто начать пользоваться Андрюшей.
СБОЛ и точка
Они надеются, что Эппл устанет удалять?
Видимо договорились (после ракетного обстрела Украины)
Полюбому договорились, в поиске и в каталоге нельзя найти, а по прямой ссылке можно, такое я не особо помню чтобы было. Но думаю гораздо раньше договорились, чем сегодня, сегодня просто технически реализовали.
Нет конечно , но каждый раз разгрузив приложение они дают возможность нескольким сотнями тысяч людей поставить его на телефон себе. И оно будет работать у них даже после того как удалит AppStore , по-моему это очевидно
они рассылают смски пользователям, надеются какая-то часть успеет установить
Так уже прилично оно доступно, мне кажется оно долго будет доступно.
Уве Болл.
Когда там приложение у Открытия оживет? Как 6го умерло - до сих пор не подняли
Очередная попытка, интересно сколько продержатся)
Недолго
Целый банк нарушает правила эпла.
В это время модератор в App - "ну вы нудные!".
Почему компания из РФ, где так люто ненавидят запад, так упорно пытается всеми способами прокрасться в этот самый сторе?? Ну сказали бы как обычно, а нам и не надо, обойдёмся...нет, как тараканы все пытаются пролезть
Потому что есть люди, кто пользуется продукцией apple? Наверное из-за этого? И что по факту является закрытой экосистемой, никак Андройд.
И возможно есть нюансы в той же маркетинговой стратегии, и раз они жопу рвут, значит не просто так.
КГ/АМ