«Яндекс» научил голосового помощника «Алиса» различать и запоминать голоса членов семьи Статьи редакции
Теперь сервис сможет подбирать музыку под личные вкусы каждого.
- «Алиса» запоминает до пяти членов семьи вместе с владельцем устройства. Чтобы она смогла это сделать, каждому нужно установить приложение «Дом с Алисой» — через него владелец колонки пригласит близких управлять общим «умным» домом. После этого пользователи должны будут обратиться к помощнику, чтобы сервис «запомнил» их голос.
- Ассистента можно будет попросить «включить любимое» или добавить чужое «любимое» в свой плейлист. А ещё попросить не проигрывать то, что не нравится.
- До этого «Алиса» умела по запросу запоминать только один голос. Если её не просили распознавать владельца, она подбирала треки в зависимости от вкусов тех, кто подключал свой аккаунт в «Яндекс Музыке», но ставила их в случайном порядке.
- «Яндекс» начал тестировать «Алису» ещё в 2017 году. А первую «Яндекс Станцию» с ней представил в 2018-м.
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Удобно, сразу можно понять товарищу майору кто в какой степени критикует власти
Чтобы товарищу майору понять кто как критикует власти, товарищу майору достаточно вашего телефона на столе, не стройте иллюзий.
Не стройте иллюзий, вы нахер не нужны для того чтобы товарищ майор ваш голосовой трафик анализировал, слишком много машинных ресурсов при нулевом выхлопе.
Другое дело рекламный таргетинг, но как еденица вы опять же нафиг ни кому не сдались, кластер из пары миллионов таких же пользователей хоть как то интересен рекламодателям.
Не взяли в майоры вот и бесишься.
Лучше бы yandex научил свою колонку не пиздеть остроумными смехуечками и не давать мне непрошенных советов.
Режим - "безмолвный раб" гораздо нужнее всей этой херни.
А то ставишь напоминание или еще что, а эта хреновина трындит еще две минуты.
Такая функция давно уже есть, просто включи её.
какая функция и где ее включить? а то у яндекса 100500 приложений, хрен разберешься, мало ли в Go делается...
Это давно сделано, просто поменяй настройки.
А можете ещё раз, но другими словами, ну чтобы с третьего раза точно было понятно?)
Иногда она независимо от настройки может что-нибудь ляпнуть
Яндекс рулит! И это не просто слова, каждую неделю что-то анонсирует и не важно насколько это круто, важно что это всё движение вперёд...Все это также отражается и на динамике бумаг компании, которые в отличии от многих других не только выживают, но и реально являются акциями роста, что доказывают и видно по графику стоимости на Московской бирже.
ждем когда повестки будут приходит через алису
даже если Алиса так и пошутит,повестка должна быть вручена лично в руки
в третьей ревизии добавят принтер
Честно говоря раньше я относился к Алисе как очередному ширпотребному импортозамещению. Но со временем свое мнение изменил. Конечно, это игрушка, но достаточно качественная и приятная.
P.S. Жду функцию голосовых заметок.
Наконец-то. Я очень этого ждал. Вся семья корректирует мои поисковые запросы на видео, музыку и т.п. Тот случай, когда Яндекс молодцы
На прошлой неделе ещё вполне себе работала "подделка" голоса, принимала без проблем. Но в целом, для некоторых ситуаций, должно быть довольно удобно.
Вот это круто. Попробовал уже. Работает.
Наконец-то. А голоса детей распознает? Как маленького ребёнка добавить?
ну в настройках алисы уже есть функция распознавание детского голоса. Для него можно отдельный детский фильтр включить.
А если детей 2? :)
Надо наверное поэкспериментировать) добавить обоих детей и проверить различает ли их Алиса)
Написано до 5 голосов можно запомнить
Товарищ майор, у вас отличные задания для разработчиков Яндекса!
Товарищу майору делать больше нечего следить за скучными жизнями россиян. Они то не могу отследить персонажей которые ищут в интернете как бомбы собирать или оружие купить нелегально, куда уж им следить за остальными. Да и для чего. Многие думают что они кому-то нужны. Да даже если бы были нужны, если ты живешь обычной жизнью и ничего противозаконного не делаешь, то какая беда.
В распознавание лиц камерами Москвы, и моментальную передачу этой информации в компетентные органы раньше тоже никто не верил, однако имеем то, что имеем.
Это если что шутка была, но в каждой шутке есть доля шутки.
Вы так говорите будто это что-то плохое.
Кто-то невиновный пострадал из-за этого?
Сейчас она помогает искать скрывающихся призывников. Они недовольны.
Нужно чтобы у всех был свой аккаунт яндекса. Потом в аккаунте владельца пригласить остальных в свой "дом" и они уже в своём аккаунте выбирают колонку и привязывают свой голос?
У меня жена как не ставила приложение для управления с телефона устройствами, так и едва ли поставит. Да и музыку она дома не слушает))
Еще бы следили что из продукция не продавалась по каналам мошенников из ОЗОН(OZON)
Может сам озон должен как-то следить что через него продают? Они даже кнопку пожаловаться не сделали.
Наконец то я могу сказать "Алиса, не слушай детей"? А то бывает скажешь выключить телевизор, а они тут же просят включить. Обидно что нет полной власти)
Но лучше бы они добавили возможность из приложения давать голосом команды Алисе, которая дома. А то хочешь какое-то напоминание себе поставить на "потом", когда на улице - а она не может :(
Серьезно? У них истого не было?