Сервисы
Полина Лааксо

«Яндекс» научил голосового помощника «Алиса» различать и запоминать голоса членов семьи Статьи редакции

Теперь сервис сможет подбирать музыку под личные вкусы каждого.

  • «Алиса» запоминает до пяти членов семьи вместе с владельцем устройства. Чтобы она смогла это сделать, каждому нужно установить приложение «Дом с Алисой» — через него владелец колонки пригласит близких управлять общим «умным» домом. После этого пользователи должны будут обратиться к помощнику, чтобы сервис «запомнил» их голос.
  • Ассистента можно будет попросить «включить любимое» или добавить чужое «любимое» в свой плейлист. А ещё попросить не проигрывать то, что не нравится.
  • До этого «Алиса» умела по запросу запоминать только один голос. Если её не просили распознавать владельца, она подбирала треки в зависимости от вкусов тех, кто подключал свой аккаунт в «Яндекс Музыке», но ставила их в случайном порядке.
  • «Яндекс» начал тестировать «Алису» ещё в 2017 году. А первую «Яндекс Станцию» с ней представил в 2018-м.

#новость #яндекс

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36 комментариев
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 Меркушев Леонид
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MEGAtraXXXer666

Удобно, сразу можно понять товарищу майору кто в какой степени критикует власти

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Rax034

Чтобы товарищу майору понять кто как критикует власти, товарищу майору достаточно вашего телефона на столе, не стройте иллюзий.

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Alexey Taruntaev

Не стройте иллюзий, вы нахер не нужны для того чтобы товарищ майор ваш голосовой трафик анализировал, слишком много машинных ресурсов при нулевом выхлопе.
Другое дело рекламный таргетинг, но как еденица вы опять же нафиг ни кому не сдались, кластер из пары миллионов таких же пользователей хоть как то интересен рекламодателям.

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Игорь Милованов

Не взяли в майоры вот и бесишься.

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Alexey Taruntaev

Лучше бы yandex научил свою колонку не пиздеть остроумными смехуечками и не давать мне непрошенных советов.
Режим - "безмолвный раб" гораздо нужнее всей этой херни.
А то ставишь напоминание или еще что, а эта хреновина трындит еще две минуты.

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Gleb Mekhrenin

Такая функция давно уже есть, просто включи её.

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legacy

какая функция и где ее включить? а то у яндекса 100500 приложений, хрен разберешься, мало ли в Go делается...

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Gleb Mekhrenin

Это давно сделано, просто поменяй настройки.

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Деда Миша

А можете ещё раз, но другими словами, ну чтобы с третьего раза точно было понятно?)

Иногда она независимо от настройки может что-нибудь ляпнуть

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Армен Арзуманян

Яндекс рулит! И это не просто слова, каждую неделю что-то анонсирует и не важно насколько это круто, важно что это всё движение вперёд...Все это также отражается и на динамике бумаг компании, которые в отличии от многих других не только выживают, но и реально являются акциями роста, что доказывают и видно по графику стоимости на Московской бирже.

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Инженер-душнила

ждем когда повестки будут приходит через алису

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Алексей Швецов

даже если Алиса так и пошутит,повестка должна быть вручена лично в руки

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Инженер-душнила

в третьей ревизии добавят принтер

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Денис

Честно говоря раньше я относился к Алисе как очередному ширпотребному импортозамещению. Но со временем свое мнение изменил. Конечно, это игрушка, но достаточно качественная и приятная.
P.S. Жду функцию голосовых заметок.

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Кирилл Баскус

Наконец-то. Я очень этого ждал. Вся семья корректирует мои поисковые запросы на видео, музыку и т.п. Тот случай, когда Яндекс молодцы

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Вадим Д.

На прошлой неделе ещё вполне себе работала "подделка" голоса, принимала без проблем. Но в целом, для некоторых ситуаций, должно быть довольно удобно.

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Paul Patlakh

Вот это круто. Попробовал уже. Работает.

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Евгений Дроздов

Наконец-то. А голоса детей распознает? Как маленького ребёнка добавить?

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lakoros

ну в настройках алисы уже есть функция распознавание детского голоса. Для него можно отдельный детский фильтр включить.

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Евгений Дроздов

А если детей 2? :)

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lakoros

Надо наверное поэкспериментировать) добавить обоих детей и проверить различает ли их Алиса)

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Денис

Написано до 5 голосов можно запомнить

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Александр У

Товарищ майор, у вас отличные задания для разработчиков Яндекса!

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Paul Patlakh

Товарищу майору делать больше нечего следить за скучными жизнями россиян. Они то не могу отследить персонажей которые ищут в интернете как бомбы собирать или оружие купить нелегально, куда уж им следить за остальными. Да и для чего. Многие думают что они кому-то нужны. Да даже если бы были нужны, если ты живешь обычной жизнью и ничего противозаконного не делаешь, то какая беда.

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Александр У

В распознавание лиц камерами Москвы, и моментальную передачу этой информации в компетентные органы раньше тоже никто не верил, однако имеем то, что имеем.

Это если что шутка была, но в каждой шутке есть доля шутки.

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Paul Patlakh

Вы так говорите будто это что-то плохое.

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Pavel Pavel

Кто-то невиновный пострадал из-за этого?

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lakoros

Сейчас она помогает искать скрывающихся призывников. Они недовольны.

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lakoros

Нужно чтобы у всех был свой аккаунт яндекса. Потом в аккаунте владельца пригласить остальных в свой "дом" и они уже в своём аккаунте выбирают колонку и привязывают свой голос?

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Николай Цыкатунов

У меня жена как не ставила приложение для управления с телефона устройствами, так и едва ли поставит. Да и музыку она дома не слушает))

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Tarzan Army

Еще бы следили что из продукция не продавалась по каналам мошенников из ОЗОН(OZON)

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lakoros

Может сам озон должен как-то следить что через него продают? Они даже кнопку пожаловаться не сделали.

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Denis Novikov

Наконец то я могу сказать "Алиса, не слушай детей"? А то бывает скажешь выключить телевизор, а они тут же просят включить. Обидно что нет полной власти)

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Николай Цыкатунов

Но лучше бы они добавили возможность из приложения давать голосом команды Алисе, которая дома. А то хочешь какое-то напоминание себе поставить на "потом", когда на улице - а она не может :(

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Dark Soul

Серьезно? У них истого не было?

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