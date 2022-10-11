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Мутный чайник

«Мегафон» ввёл комиссию при пополнении баланса через сервисы «Сбера» — из-за высоких комиссий самого банка Статьи редакции

Пополнить баланс без комиссии можно через приложение оператора или любого другого банка.

Обновлено в 20:51. В «Мегафоне» рассказали vc.ru, что у «Сбера» самая высокая комиссия за оплату мобильной связи через собственные каналы — она превышает более чем в 100 раз комиссии других банков. Раньше оператор компенсировал эту разницу, но это стало нецелесообразно в «текущих условиях, когда растут затраты операторов на предоставление услуг». «Мегафон» обращался в банк с предложением снизить комиссию — но получил отказ.
  • Об изменениях «Мегафон» сообщил 10 октября, они вступят в силу с 24 октября.
  • При пополнении баланса через приложение «Сбера», а также картой в его банковских терминалах и отделениях и через номер 900 будет списываться комиссия — она составит 1,44%.
  • Всем пользователям «Мегафон» предлагает несколько альтернатив: пополнять баланс в приложении оператора (в том числе и картой «Сбера» — без комиссии), в приложениях других банков или в салонах «Мегафона».
  • Как пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Нецифровая экономика», операторы при пополнении баланса через банковское приложение платят комиссию этому банку — но обычно не афишируют это и компенсируют её самостоятельно. При этом самая высокая комиссия — у «Сбера».
  • Источник vc.ru на телекоммуникационном рынке подтвердил, что у банка самая высокая комиссия на рынке, которая в разы превышает комиссии других банков.
  • В МТС, Tele2 и «Билайне» на момент написания заметки не подтвердили vc.ru, действительно ли операторы компенсируют банковскую комиссию и планируют ли вводить её по примеру «Мегафона». В МТС уточнили, что комиссии для пользователей нет при любом способе пополнения баланса.

#новость #мегафон #сбер

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93 комментария
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 Алеоп

Да и правильно, будет меньше клиентов у Сбера

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Иван Серик

Скорее у Мегафона! Сбер уже ввëл дополнительные комиссии за пополнения через сторонние приложения со своих карт, но не менее 30 рублей!

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12 комментариев
Никита Иванов

У сбера всегда были конские тарифы. Эквайринг +\- рыночный. Они только для крупного бизнеса гнулись по проценту. Вб с ними тоже партнерился, но видимо не потянул комсу

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Виталя Смирнов

Жадного только рублем и наказывать

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Kirill Sidorov

Одобряю, может люди уже поймут, что сбер их нагибает по любому случаю, с сбп, оплатой ЖКХ и прочее.

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Max Bernberg

А сбп при чем?

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15 комментариев
Иван Серик

А Все Остальные такие Честные..

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5 комментариев
Roman Vasilev

не поймут и будут пользоваться и будут платить, большинство клиентов сбера - госушники или льготники или пенсионеры

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Peachylol

С СБП все ок

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2 комментария
Максим Ростокин

А кредитные карты не реструктуризовывает

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Dmitriy

Сбер имеет огромную прибыль на комиссиях, сейчас практически любой ЖКХ платеж с комиссией идёт.

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Alex

Because fuck you, that's why.

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Фильтр для воды Aquawhore

Лошадь в ванне с огурцами

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Inflammable Dragon

Впрочем… я даже не удивлён

Сами у своих же и будем отнимать лишний раз, молодцы 👍

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Someone Young

Попахивает каким-то наебаловым

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Алиса.

это ж мегафон https://habr.com/ru/post/454078/

«Мобильный контент» бесплатно, без смс и…
UPD 07: Телеграм чат для обсуждения операторов сотовой связи tg.guru/opsosru После того как я…
habr.com
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1 комментарий
Михаил Октябрьский

никогда такого не было и вот опять

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Zloy Marketolog

Кто-то ещё не понял, что с Жлобофона пора валить? И это уже давно можно делать с сохранением номера.

Кстати, перекладывать комиссию на клиента незаконно, как и выставлять разные условия для разных способов оплаты.

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Mike

может дело всё таки в Сбере? раз с другими банками никаких комиссий нет

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Виталя Смирнов

Менеджер теле2?)

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3 комментария
Виталя Смирнов

Уже проходили с ягодкой, всё законно

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3 комментария
John Malkovich

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

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Котик Котиков

Контора … ну вы сами знаете

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Andrey Yukin

А так че, кто то делает? Выглядит как похороны услуги

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Виталя Смирнов

В кассу оператора ходить будем, все новое хорошо забытое старое

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Слегка Придурковатый

"Причины для её введения оператор не объясняет"

(тянет руку)

Можно я объясню?

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Alexander Klimanskiy

Тут без мата не объяснить, а с матом некультурно.

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1 комментарий
Армен Арзуманян

Желание заработать, дополнительные доходы, а что тут такого с учётом непростого для операторов времени... Предположу будут исхитряться по разному т.к. просто повышать тарифы куда менее выгодно...

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Dmitriy

У нас огромный фонд нац состояния, с триллионами рублей. Почему бы государству не выделить на поддержку экономики, в том числе операторам связи.

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Никита Иванов

Заработать => заплатить дивиденды (???), таа нафиг надо, лучше какую нибудь компанию за оверпрайс выкупить и добавить в начало сбер 😁

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Непростой Филипп

Так это через сбер онлайн, а надо через СБОЛ 🥸

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anri

Видимо теперь будет еще меньше клиентов

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Analtoy Wasserschlang

π да 1 ы, сэр.

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МегаФон

Приветствуем автора поста и участников обсуждения!

Мы понимаем эмоции наших абонентов и хотим поделиться информацией о причинах изменений.
Сбер берет с мобильных операторов комиссию за прием платежей.
Ранее мы компенсировали ее банку самостоятельно, поэтому для клиентов она была незаметной.
Но на фоне роста затрат на обеспечение услуг связи мы вынуждены вводить для своих абонентов комиссию за пополнение баланса через Сбер.
Мы долгое время ведем переговоры со Сбером, но затраты растут, поэтому мы вынуждены сейчас вводить комиссию.
Переговоры со Сбером продолжаются.

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Revenant

Все для удобства клиентов.

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Малкин Никита

*через СБОЛ
Важная пометка))

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M-S-R

И как они это объяснили?

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Ол Сен

Хорошая ответочка

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Андрей Верижников

У нас в DenizBanke такой дичи нет!

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виктор сикрит

Жёстко, сейчас и другие подтянутся

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Umbrella Corporation

Кто бы сомневался что сбер помойка?

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Jenya M

Как про Сбер не почитаешь, так у них сплошные прорывы и рывки 😁

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cepera

Кто то ещё оплачивает что то из приложения Сбера?

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jonewayne
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4 комментария
jonewayne
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jonewayne
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jonewayne

Кешбек в рублях (не баллах) высокий, мне норм. Ниже (или выше) скрины.

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