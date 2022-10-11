«Мегафон» ввёл комиссию при пополнении баланса через сервисы «Сбера» — из-за высоких комиссий самого банка Статьи редакции
Пополнить баланс без комиссии можно через приложение оператора или любого другого банка.
- Об изменениях «Мегафон» сообщил 10 октября, они вступят в силу с 24 октября.
- При пополнении баланса через приложение «Сбера», а также картой в его банковских терминалах и отделениях и через номер 900 будет списываться комиссия — она составит 1,44%.
- Всем пользователям «Мегафон» предлагает несколько альтернатив: пополнять баланс в приложении оператора (в том числе и картой «Сбера» — без комиссии), в приложениях других банков или в салонах «Мегафона».
- Как пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Нецифровая экономика», операторы при пополнении баланса через банковское приложение платят комиссию этому банку — но обычно не афишируют это и компенсируют её самостоятельно. При этом самая высокая комиссия — у «Сбера».
- Источник vc.ru на телекоммуникационном рынке подтвердил, что у банка самая высокая комиссия на рынке, которая в разы превышает комиссии других банков.
- В МТС, Tele2 и «Билайне» на момент написания заметки не подтвердили vc.ru, действительно ли операторы компенсируют банковскую комиссию и планируют ли вводить её по примеру «Мегафона». В МТС уточнили, что комиссии для пользователей нет при любом способе пополнения баланса.
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Да и правильно, будет меньше клиентов у Сбера
Скорее у Мегафона! Сбер уже ввëл дополнительные комиссии за пополнения через сторонние приложения со своих карт, но не менее 30 рублей!
У сбера всегда были конские тарифы. Эквайринг +\- рыночный. Они только для крупного бизнеса гнулись по проценту. Вб с ними тоже партнерился, но видимо не потянул комсу
Жадного только рублем и наказывать
Одобряю, может люди уже поймут, что сбер их нагибает по любому случаю, с сбп, оплатой ЖКХ и прочее.
А сбп при чем?
А Все Остальные такие Честные..
не поймут и будут пользоваться и будут платить, большинство клиентов сбера - госушники или льготники или пенсионеры
С СБП все ок
А кредитные карты не реструктуризовывает
Сбер имеет огромную прибыль на комиссиях, сейчас практически любой ЖКХ платеж с комиссией идёт.
Because fuck you, that's why.
Лошадь в ванне с огурцами
Впрочем… я даже не удивлён
Сами у своих же и будем отнимать лишний раз, молодцы 👍
Попахивает каким-то наебаловым
это ж мегафон https://habr.com/ru/post/454078/
никогда такого не было и вот опять
Кто-то ещё не понял, что с Жлобофона пора валить? И это уже давно можно делать с сохранением номера.
Кстати, перекладывать комиссию на клиента незаконно, как и выставлять разные условия для разных способов оплаты.
может дело всё таки в Сбере? раз с другими банками никаких комиссий нет
Менеджер теле2?)
Уже проходили с ягодкой, всё законно
Отчаянные времена требуют отчаянных мер
Контора … ну вы сами знаете
А так че, кто то делает? Выглядит как похороны услуги
В кассу оператора ходить будем, все новое хорошо забытое старое
"Причины для её введения оператор не объясняет"
(тянет руку)
Можно я объясню?
Тут без мата не объяснить, а с матом некультурно.
Желание заработать, дополнительные доходы, а что тут такого с учётом непростого для операторов времени... Предположу будут исхитряться по разному т.к. просто повышать тарифы куда менее выгодно...
У нас огромный фонд нац состояния, с триллионами рублей. Почему бы государству не выделить на поддержку экономики, в том числе операторам связи.
Заработать => заплатить дивиденды (???), таа нафиг надо, лучше какую нибудь компанию за оверпрайс выкупить и добавить в начало сбер 😁
Так это через сбер онлайн, а надо через СБОЛ 🥸
Видимо теперь будет еще меньше клиентов
π да 1 ы, сэр.
Приветствуем автора поста и участников обсуждения!
Мы понимаем эмоции наших абонентов и хотим поделиться информацией о причинах изменений.
Сбер берет с мобильных операторов комиссию за прием платежей.
Ранее мы компенсировали ее банку самостоятельно, поэтому для клиентов она была незаметной.
Но на фоне роста затрат на обеспечение услуг связи мы вынуждены вводить для своих абонентов комиссию за пополнение баланса через Сбер.
Мы долгое время ведем переговоры со Сбером, но затраты растут, поэтому мы вынуждены сейчас вводить комиссию.
Переговоры со Сбером продолжаются.
Все для удобства клиентов.
*через СБОЛ
Важная пометка))
И как они это объяснили?
Хорошая ответочка
У нас в DenizBanke такой дичи нет!
Жёстко, сейчас и другие подтянутся
Кто бы сомневался что сбер помойка?
Как про Сбер не почитаешь, так у них сплошные прорывы и рывки 😁
Кто то ещё оплачивает что то из приложения Сбера?
Кешбек в рублях (не баллах) высокий, мне норм. Ниже (или выше) скрины.