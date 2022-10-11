Обновлено в 20:51. В «Мегафоне» рассказали vc.ru, что у «Сбера» самая высокая комиссия за оплату мобильной связи через собственные каналы — она превышает более чем в 100 раз комиссии других банков. Раньше оператор компенсировал эту разницу, но это стало нецелесообразно в «текущих условиях, когда растут затраты операторов на предоставление услуг». «Мегафон» обращался в банк с предложением снизить комиссию — но получил отказ.