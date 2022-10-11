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Мутный чайник

«Мегафон» ввёл комиссию за пополнение баланса через приложение «Сбера» Статьи редакции

Вместо этого оператор предлагает пополнять баланс через своё приложение или приложение другого банка.

  • Об изменениях «Мегафон» сообщил 10 октября, они вступят в силу с 24 октября.
  • Комиссия составит 1,44% за пополнение через приложение «Сбера», при оплате баланса картой в его банковских терминалах и отделениях, а также через номер 900. Причины для её введения оператор не объясняет.
  • Всем пользователям «Мегафон» предлагает несколько альтернатив: пополнять баланс в приложении оператора (в том числе и картой «Сбера» — без комиссии), в приложениях других банков или в салонах «Мегафона».
  • Как пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Нецифровая экономика», операторы при пополнении баланса через банковское приложение платят комиссию этому банку — но обычно не афишируют это и компенсируют её самостоятельно. При этом самая высокая комиссия — у «Сбера».
  • Источник vc.ru на телекоммуникационном рынке подтвердил, что у банка самая высокая комиссия на рынке, которая в разы превышает комиссии других банков.
  • В МТС, Tele2 и «Билайне» на момент написания заметки не подтвердили vc.ru, действительно ли операторы компенсируют банковскую комиссию и планируют ли вводить её для пользователей по примеру «Мегафона». В МТС уточнили, что комиссии для пользователей нет при любом способе пополнения баланса.

#новость #мегафон #сбер

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53 комментария
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 Алеоп

Да и правильно, будет меньше клиентов у Сбера

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Иван Серик

Скорее у Мегафона! Сбер уже ввëл дополнительные комиссии за пополнения через сторонние приложения со своих карт, но не менее 30 рублей!

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4 комментария
Виталя Смирнов

Жадного только рублем и наказывать

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Никита Иванов

У сбера всегда были конские тарифы. Эквайринг +\- рыночный. Они только для крупного бизнеса гнулись по проценту. Вб с ними тоже партнерился, но видимо не потянул комсу

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Kirill Sidorov

Одобряю, может люди уже поймут, что сбер их нагибает по любому случаю, с сбп, оплатой ЖКХ и прочее.

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Max Bernberg

А сбп при чем?

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6 комментариев
Иван Серик

А Все Остальные такие Честные..

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3 комментария
Roman Vasilev

не поймут и будут пользоваться и будут платить, большинство клиентов сбера - госушники или льготники или пенсионеры

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Максим Ростокин

А кредитные карты не реструктуризовывает

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Peachylol

С СБП все ок

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1 комментарий
Dmitriy

Сбер имеет огромную прибыль на комиссиях, сейчас практически любой ЖКХ платеж с комиссией идёт.

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Alex

Because fuck you, that's why.

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Someone Young

Попахивает каким-то наебаловым

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Алиса.

это ж мегафон https://habr.com/ru/post/454078/

«Мобильный контент» бесплатно, без смс и…
UPD 07: Телеграм чат для обсуждения операторов сотовой связи tg.guru/opsosru После того как я…
habr.com
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1 комментарий
Andrey Yukin

А так че, кто то делает? Выглядит как похороны услуги

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Виталя Смирнов

В кассу оператора ходить будем, все новое хорошо забытое старое

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Zloy Marketolog

Кто-то ещё не понял, что с Жлобофона пора валить? И это уже давно можно делать с сохранением номера.

Кстати, перекладывать комиссию на клиента незаконно, как и выставлять разные условия для разных способов оплаты.

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Виталя Смирнов

Менеджер теле2?)

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2 комментария
Виталя Смирнов

Уже проходили с ягодкой, всё законно

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1 комментарий
Mike

может дело всё таки в Сбере? раз с другими банками никаких комиссий нет

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John Malkovich

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

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Inflammable Dragon

Впрочем… я даже не удивлён

Сами у своих же и будем отнимать лишний раз, молодцы 👍

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Армен Арзуманян

Желание заработать, дополнительные доходы, а что тут такого с учётом непростого для операторов времени... Предположу будут исхитряться по разному т.к. просто повышать тарифы куда менее выгодно...

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Dmitriy

У нас огромный фонд нац состояния, с триллионами рублей. Почему бы государству не выделить на поддержку экономики, в том числе операторам связи.

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Никита Иванов

Заработать => заплатить дивиденды (???), таа нафиг надо, лучше какую нибудь компанию за оверпрайс выкупить и добавить в начало сбер 😁

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Analtoy Wasserschlang

π да 1 ы, сэр.

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Непростой Филипп

Так это через сбер онлайн, а надо через СБОЛ 🥸

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Слегка Придурковатый

"Причины для её введения оператор не объясняет"

(тянет руку)

Можно я объясню?

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Alexander Klimanskiy

Тут без мата не объяснить, а с матом некультурно.

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1 комментарий
cepera

Кто то ещё оплачивает что то из приложения Сбера?

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jonewayne
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jonewayne
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jonewayne
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jonewayne

Кешбек в рублях (не баллах) высокий, мне норм. Ниже скрины.

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