«Мегафон» ввёл комиссию за пополнение баланса через приложение «Сбера» Статьи редакции
Вместо этого оператор предлагает пополнять баланс через своё приложение или приложение другого банка.
- Об изменениях «Мегафон» сообщил 10 октября, они вступят в силу с 24 октября.
- Комиссия составит 1,44% за пополнение через приложение «Сбера», при оплате баланса картой в его банковских терминалах и отделениях, а также через номер 900. Причины для её введения оператор не объясняет.
- Всем пользователям «Мегафон» предлагает несколько альтернатив: пополнять баланс в приложении оператора (в том числе и картой «Сбера» — без комиссии), в приложениях других банков или в салонах «Мегафона».
- Как пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Нецифровая экономика», операторы при пополнении баланса через банковское приложение платят комиссию этому банку — но обычно не афишируют это и компенсируют её самостоятельно. При этом самая высокая комиссия — у «Сбера».
- Источник vc.ru на телекоммуникационном рынке подтвердил, что у банка самая высокая комиссия на рынке, которая в разы превышает комиссии других банков.
- В МТС, Tele2 и «Билайне» на момент написания заметки не подтвердили vc.ru, действительно ли операторы компенсируют банковскую комиссию и планируют ли вводить её для пользователей по примеру «Мегафона». В МТС уточнили, что комиссии для пользователей нет при любом способе пополнения баланса.
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Да и правильно, будет меньше клиентов у Сбера
Скорее у Мегафона! Сбер уже ввëл дополнительные комиссии за пополнения через сторонние приложения со своих карт, но не менее 30 рублей!
Жадного только рублем и наказывать
У сбера всегда были конские тарифы. Эквайринг +\- рыночный. Они только для крупного бизнеса гнулись по проценту. Вб с ними тоже партнерился, но видимо не потянул комсу
Одобряю, может люди уже поймут, что сбер их нагибает по любому случаю, с сбп, оплатой ЖКХ и прочее.
А сбп при чем?
А Все Остальные такие Честные..
не поймут и будут пользоваться и будут платить, большинство клиентов сбера - госушники или льготники или пенсионеры
А кредитные карты не реструктуризовывает
С СБП все ок
Сбер имеет огромную прибыль на комиссиях, сейчас практически любой ЖКХ платеж с комиссией идёт.
Because fuck you, that's why.
Попахивает каким-то наебаловым
это ж мегафон https://habr.com/ru/post/454078/
А так че, кто то делает? Выглядит как похороны услуги
В кассу оператора ходить будем, все новое хорошо забытое старое
Кто-то ещё не понял, что с Жлобофона пора валить? И это уже давно можно делать с сохранением номера.
Кстати, перекладывать комиссию на клиента незаконно, как и выставлять разные условия для разных способов оплаты.
Менеджер теле2?)
Уже проходили с ягодкой, всё законно
может дело всё таки в Сбере? раз с другими банками никаких комиссий нет
Отчаянные времена требуют отчаянных мер
Впрочем… я даже не удивлён
Сами у своих же и будем отнимать лишний раз, молодцы 👍
Желание заработать, дополнительные доходы, а что тут такого с учётом непростого для операторов времени... Предположу будут исхитряться по разному т.к. просто повышать тарифы куда менее выгодно...
У нас огромный фонд нац состояния, с триллионами рублей. Почему бы государству не выделить на поддержку экономики, в том числе операторам связи.
Заработать => заплатить дивиденды (???), таа нафиг надо, лучше какую нибудь компанию за оверпрайс выкупить и добавить в начало сбер 😁
π да 1 ы, сэр.
Так это через сбер онлайн, а надо через СБОЛ 🥸
"Причины для её введения оператор не объясняет"
(тянет руку)
Можно я объясню?
Тут без мата не объяснить, а с матом некультурно.
Кто то ещё оплачивает что то из приложения Сбера?
Кешбек в рублях (не баллах) высокий, мне норм. Ниже скрины.