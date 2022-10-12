Закадровый автоперевод в «Яндекс Браузере» теперь озвучивают двенадцать разных голосов вместо двух Статьи редакции
До этого был один мужской и один женский.
- По подсчётам «Яндекса», около половины иноязычных роликов на YouTube — это видеозаписи с тремя и более спикерами. Раньше перевод их реплик в «Яндекс Браузере» озвучивало всего два голоса — один мужской и один женский. Теперь к ним добавились ещё десять — пять мужских и пять женских.
- Помимо этого, компания также улучшила алгоритмы распознавания голосов, так что сервису закадрового автоперевода будет проще различать участников.
«Яндекс» добавил автоматический закадровый перевод англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере» в сентябре 2021 года. В ноябре пополнил список доступных языков французским, испанским и немецким.
- К августу компания также представила технологию закадрового перевода прямых трансляций и рассказала, как она устроена и что умеет. В будущем «Яндекс» надеется добавить поддержку китайского языка.
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Достаточно и одного! :P
Ну почему, другие тоже были весьма. Со своими фишками.
Но кажется нет ни одной озвучки, где хотя бы 2 поработали вместе.
Вас всегда все не устраивает)?
Крутая штука. Не хватает перевода с украинского, а то многие блоггеры изменили язык с русского сами знаете почему.
Если русский для тебя нативный, то через 5-10 часов украинской речи начинаешь её понимать почти полностью) Пересиль себя)
У кого как, я следя за ситуацией оч много читал, слушал - нормально так и ничего не начал понимать. Хорошо, что украинские власти в твиттере стали часто добавлять перевод на английском
Лучше бы сайтов больше сделали где переводит
Дээсеры-Яндексоиды снова молодцы!
интересно почему именно 12,а не 10 или 11 или 13
13 не успели, 11 перевыполнили, а 10 – Неймар в ПСЖ
а это можно просто плагином в Хроме запустить?
Было бы классно выбирать голоса, с озвучкой Брежнева, Вицына, Кураж Бомбей и т.д.