Сервисы
Артур Томилко

Superjob запустил сервис для аренды недвижимости Статьи редакции

На сайте появился раздел с объявлениями о сдаче жилья и коммерческих помещений.

  • Воспользоваться услугой могут работодатели, заинтересованные в поиске коммерческой недвижимости, и те, кто хотел бы снять квартиру рядом с новой работой, рассказал РБК совладелец Superjob Алексей Захаров.
  • В компании рассчитывают, что новый сервис будет зарабатывать на размещении объявлений с оплатой за клики потенциальных клиентов и партнёрстве с агентствами недвижимости.
  • Пока продукт будут продвигать среди собственной аудитории, отметил Захаров. В ближайшее время Superjob планирует интегрировать свою рекрутинговую платформу с объявлениями о недвижимости. В компании не уточняют, в каких регионах будет работать сервис, и не раскрывают планов по его развитию.
  • С начала «спецоперации» резко увеличилось количество предложений по сдаче жилья, а арендная плата в Москве, по информации «Авито Недвижимости», снизилась в среднем на 8%. После объявления частичной мобилизации — ещё на 10-15%, следует из данных «Циан».

#новость #superjob #аренда

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26 комментариев
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 R.Birn

Суперджобу стоит для начала запустить сервис для поиска работы

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Вадим Д.

Решили начать с аренды. Потом вызов "мужа на час", а там и hr-сервиса рукой подать.

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Вася Пражкин

Пробовали уже, не получилось

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D.
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Вадим Д.

Находишь там вакансию, а кадровик ещё и квартиру сдаёт, удобно.

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Иван Бирюк

и чисто такой переводишь начальнику часть зп обратно))))

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Вадим Д.

Не, просто удерживают аренду + жку.

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Viacheslav

при увольнении становишься не только безработным, но и бездомным, удобненько...

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Бухой Пикачу

Да надо сразу Tinder и TikTok делать, коли руководство Superjobне знает чем заняться

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Aza Dzi

С Тиндером идея прикольная - свайпать вакансии и анкеты, если происходит совпадение, вы приняты на работу 😂

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Денис Бочков

читал статью на вс как раз о таком приложении для поиска работы

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Александр Рюмин

Уважаемые разработчики сервиса по поиску работы Superjob, вы не могли бы сначала разработать сервис по поиску работы? Кажется, основная и первоначальная идея была именно в этом...

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segamega

Крепостные.рф

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Murfan

следующий шаг : Superjob запустит сервис доставки еды

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Лев Коптев

Надо соединить поиск работы с поиском жилья и с поиском проституток.
Нужна работа? - устраиваешься индивидуалкой
Нужно жилье чтобы принимать клиентов? - подбираешь на сайте тут же
Нужен досуг с апартаментами? - залетаешь на этот же сайт
Win-win-win

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under construction

сайт превращается в помойку. раньше был вполне сильный конкурент хх, особенно после того как хх изменил условия для работодателей

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Aza Dzi

Может быть они планируют потом полностью превратиться в сервис по аренде, раз как сервис по поиску работы не может оставаться на плаву и противостоять хх как главному конкуренту 🤔

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Евгений Ненов

Зочем

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Юлия Сапсан

штош, а вот и новый новостник, привет и добро пожаловать!

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Илья Петраков

так и до журнала superstar недалеко

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Слегка Придурковатый

И швец, и жнец, и на дуде игрец - это явно не про Суперджоб.

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Александр Жариков

С оплатой за клики. Ясно-понятно.

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Эльчин Ибрагимов

накликать на аренду,прикольно конечно

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Дарья Смолякова

Ок. Где арендаторов взять?

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Сергей

А что если в Суперджоб против мобилизации и тем самым помогают людям жить не по прописке? Да ну, бред какой-то...

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Anton

Superjob запустит сервис доставки еды
Superjob запустит сервис каршеринга

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