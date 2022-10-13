«Яндекс Плюс» и X5 Group запустили совместную подписку за 399 рублей в месяц Статьи редакции
Условия подписок останутся такими же, как если оформлять их отдельно.
- «Яндекс» и X5 Group начали тестировать совместную подписку на сервисы и скидки, объявили компании. Её можно оформить на сайте «Пакета» и «Плюса».
- Условия «Плюса» останутся теми же — подписка на «Кинопоиск» и «Яндекс Музыку»,10%-ный кешбэк баллами за поездки в такси на тарифах «Комфорт» и выше, до 5% кешбэка баллами в «Еде» и «Маркете» и другое.
- По подписке «Пакет» можно копить баллы кешбэка в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — это 5% с каждой покупки в магазинах группы и 5% при заказе от 600 рублей в «Много Лосося», которыми потом можно оплатить покупки. В «Пакет», помимо прочего, также входит три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из магазинов.
- Данные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет.
- Отдельно подписка «Пакет» стоит 120 рублей в месяц. «Яндекс Плюс» — 299 рублей в месяц.
- В сентябре 2022 года «Яндекс» запустил совместную подписку с S7. Стоит 199 рублей в месяц дополнительно к «Плюсу», позволяет бесплатно выбирать места в самолёте и копить кешбэк.
2342 просмотров
Ждём более странных подписок: Глобус и Порнхаб, Магнит и ЭпплТВ!
Я бы может быть даже купил такую подписку...
Ferrari и Fix Price
Пятёрочка - магазин эконом класса, люди, которые часто ходят в пятёрочку будут ли платить 399 за подписку?
PS: эконом класса магазин по метрикам X5Group..
Пятёрочка - магазин у дома, а не дискаунтер. По ценам он стоит на одном уровне со всеми другими.
у меня есть знакомые, у которых пятерка — единственный относительно крупный магаз у дома. за яндекс они платят
У меня Пятёрочка прямо в доме и за молоком или хлебом мне лень идти куда-то ещё. За подписку Яндекса плачу.
вы заблуждаетесь относительно пятерочки. предположу что большую часть выручки они имеют от т.н. среднего класса.
Есть ещё студенты)) они и за Яндекс готовы платить и Пятерка их дом родной)))
Ну X5 - это же не только пятёрочка...
Экономия 20 рублей получается?🤡
Скорее прикол в том, чтоб люди привязались к сервисам
5%
Лосось ПЛЮС под музыку Яндекса, все танцуют и едят!
лососни тунца слушая яндекса музца?
Что вообще твориться в этом мире...
Хватит это терпеть!
Каталог КП и Музыки оскудел.
10% «кешбэка» за такси, на которые они заранее увеличивают стоимость оплаты за поездку тем кто с плюсом.
И слитые персональные данные.
В чем подвох?
Ага. Еще стоимость зависит от модели телефона, возраста, зарплаты, породы кота и посрал ли ты вчера перед сном
в чем соль коллаба?
Так надо и все😂
Скорее всего, попытка привлечь тех, кто уже пользуется одной подпиской - перейти на него
Перейти на Яндекс плюс тем, у кого есть пятёрочка рядом или перекресток
Успеть подписать твою карточку 💳 до того как тебя мобилизируют.
Я не понял.
Вот у меня есть подписка Яндекс-Плюс до конца 2023. Мне теперь чтобы "Пакет" получить надо что-то докупить или у меня автоматически теперь и пакет есть?
судя по прошлым опытам темам, если трогать существующие подписки то потом все ломается нахуй.
Нужно доплатить разницу между вашей подпиской и 399 рублями, т.е. 100 р сверху.
Без общей подписки 120 + 299 = 419₽
С ней 399₽
Звучит как выгодное предложение
10 баллов в пятерке = 1 рубль. То есть с каждой покупки получаем 0.5 процента кешбека рублями.
Там еще условия на группы товаров.
Расслабься))
20 рублей экономии получается
Экономия 20 рублей! Речь о двузначных суммах
Целых 20 рублей?! На полбуханки даже не хватит
Вы мыслите не теми порядками) не 20 рублей, а 2000 копеек!
Звучит круто. В рекламе... А если открыть сайт и почитать условия более подробно:
"Кешбэк по подписке начисляется за покупку неакционных товаров.
Если на товар законодательно установлена минимальная розничная цена, размер кешбэка может быть ограничен.
В настоящее время кешбэк начисляется только за покупки в магазинах."
Уже не так круто, да? За "жёлтые" ценники никакого кешбэка. В ведь у меня, допустим, в корзине обычно 50-70% товаров по "жёлтым ценникам". Да и на доставку не распространяется, что очень странно.
Данные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет.
Верим
Вам пакет плюсов
Лососни кешцаДанные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет
Проебываться независимо друг от друга, поправьте)