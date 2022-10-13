Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс Плюс» и X5 Group запустили совместную подписку за 399 рублей в месяц Статьи редакции

Условия подписок останутся такими же, как если оформлять их отдельно.

  • «Яндекс» и X5 Group начали тестировать совместную подписку на сервисы и скидки, объявили компании. Её можно оформить на сайте «Пакета» и «Плюса».
  • Условия «Плюса» останутся теми же — подписка на «Кинопоиск» и «Яндекс Музыку»,10%-ный кешбэк баллами за поездки в такси на тарифах «Комфорт» и выше, до 5% кешбэка баллами в «Еде» и «Маркете» и другое.
  • По подписке «Пакет» можно копить баллы кешбэка в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — это 5% с каждой покупки в магазинах группы и 5% при заказе от 600 рублей в «Много Лосося», которыми потом можно оплатить покупки. В «Пакет», помимо прочего, также входит три бесплатных экспресс-доставки каждый месяц из магазинов.
  • Данные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет.
  • Отдельно подписка «Пакет» стоит 120 рублей в месяц. «Яндекс Плюс» — 299 рублей в месяц.
  • В сентябре 2022 года «Яндекс» запустил совместную подписку с S7. Стоит 199 рублей в месяц дополнительно к «Плюсу», позволяет бесплатно выбирать места в самолёте и копить кешбэк.

#новость #яндексплюс #x5group

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57 комментариев
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 Вадим Д.

Ждём более странных подписок: Глобус и Порнхаб, Магнит и ЭпплТВ!

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Павел

Я бы может быть даже купил такую подписку...

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2 комментария
Хныжов

Ferrari и Fix Price

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Айрат Галиуллин

Пятёрочка - магазин эконом класса, люди, которые часто ходят в пятёрочку будут ли платить 399 за подписку?

PS: эконом класса магазин по метрикам X5Group..

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Ил Масков

Пятёрочка - магазин у дома, а не дискаунтер. По ценам он стоит на одном уровне со всеми другими.

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9 комментариев
Полина Лааксо

у меня есть знакомые, у которых пятерка — единственный относительно крупный магаз у дома. за яндекс они платят

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1 комментарий
Александр С

У меня Пятёрочка прямо в доме и за молоком или хлебом мне лень идти куда-то ещё. За подписку Яндекса плачу.

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Funpepper

вы заблуждаетесь относительно пятерочки. предположу что большую часть выручки они имеют от т.н. среднего класса.

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3 комментария
НеЗнакомка

Есть ещё студенты)) они и за Яндекс готовы платить и Пятерка их дом родной)))

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Просто Сергей

Ну X5 - это же не только пятёрочка...

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veslovodroflow

Экономия 20 рублей получается?🤡

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Влад

Скорее прикол в том, чтоб люди привязались к сервисам

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2 комментария
Max Bernberg

5%

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Вадим Д.

Лосось ПЛЮС под музыку Яндекса, все танцуют и едят!

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Funpepper

лососни тунца слушая яндекса музца?

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СвяТой_ТапоК

Что вообще твориться в этом мире...

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роман долгополов

Хватит это терпеть!

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Решительный Гоша

Каталог КП и Музыки оскудел.
10% «кешбэка» за такси, на которые они заранее увеличивают стоимость оплаты за поездку тем кто с плюсом.
И слитые персональные данные.

В чем подвох?

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Max Bernberg
они заранее увеличивают стоимость оплаты за поездку тем кто с плюсом.

Ага. Еще стоимость зависит от модели телефона, возраста, зарплаты, породы кота и посрал ли ты вчера перед сном

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Funpepper

в чем соль коллаба?

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Андрей Шведов

Так надо и все😂

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Ил Масков

Скорее всего, попытка привлечь тех, кто уже пользуется одной подпиской - перейти на него

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Павел

Перейти на Яндекс плюс тем, у кого есть пятёрочка рядом или перекресток

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2 комментария
Решительный Гоша
в чем соль коллаба?

Успеть подписать твою карточку 💳 до того как тебя мобилизируют.

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Просто Сергей

Я не понял.
Вот у меня есть подписка Яндекс-Плюс до конца 2023. Мне теперь чтобы "Пакет" получить надо что-то докупить или у меня автоматически теперь и пакет есть?

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Funpepper

судя по прошлым опытам темам, если трогать существующие подписки то потом все ломается нахуй.

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Alessio Orso

Нужно доплатить разницу между вашей подпиской и 399 рублями, т.е. 100 р сверху.

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Кирилл Фотькин

Без общей подписки 120 + 299 = 419₽
С ней 399₽

Звучит как выгодное предложение

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Vladichek

10 баллов в пятерке = 1 рубль. То есть с каждой покупки получаем 0.5 процента кешбека рублями.

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Решительный Гоша

Там еще условия на группы товаров.
Расслабься))

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Igor Zhukov

20 рублей экономии получается

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Inevitable

Экономия 20 рублей! Речь о двузначных суммах

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Саша Беккер

Целых 20 рублей?! На полбуханки даже не хватит

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Деда Миша

Вы мыслите не теми порядками) не 20 рублей, а 2000 копеек!

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Илья Волочков

Звучит круто. В рекламе... А если открыть сайт и почитать условия более подробно:
"Кешбэк по подписке начисляется за покупку неакционных товаров.

Если на товар законодательно установлена минимальная розничная цена, размер кешбэка может быть ограничен.

В настоящее время кешбэк начисляется только за покупки в магазинах."

Уже не так круто, да? За "жёлтые" ценники никакого кешбэка. В ведь у меня, допустим, в корзине обычно 50-70% товаров по "жёлтым ценникам". Да и на доставку не распространяется, что очень странно.

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Биткоин Газманова

Данные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет.

Верим

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Vasek Romanov

Вам пакет плюсов

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Олег Павлов
5% при заказе от 600 рублей в «Много Лосося»

Лососни кешца

Данные клиентов «Пакета» и «Плюса» будут храниться и защищаться независимо друг от друга, обмена данными не будет

Проебываться независимо друг от друга, поправьте)

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