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Полина Лааксо

Skyeng вложит до 30 млн рублей в запуск курсов китайского языка — на фоне падающего спроса на английский Статьи редакции

Компания задумалась о выходе на новый рынок ещё в 2021 году, но быстро действовать решила после новостей о мобилизации.

Источник: Archilovers
  • Школа английского языка Skyeng открыла приём заявок на изучение китайского, заметил Forbes. Компания запустила страницу с описанием и услугами в начале октября 2022 года, там же написала, что китайский — «больше не экзотика», а язык бизнеса и ИТ.
  • Новый курс уже проходят первые клиенты, но это тестовый запуск, рассказал vc.ru управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский. Окончательное решение примут до 2023 года, а зависеть оно будет в первую очередь от экономической целесообразности — есть ли спрос, растёт ли он, «сходится» ли экономика.
  • На 13 октября 2022 года Skyeng предлагает четыре пакета уроков китайского: это 128 занятий по цене 799 рублей за урок, 96 — за 849 рублей, 64 — за 899 рублей, а также 32 — за 999 рублей. Во всех случаях в подарок идёт по три дополнительных урока.
  • Подтверждать спрос будут не количеством заявок, а «когортами», чтобы понимать, как студенты проходят курс. «Допустим, к нам пришло 100 человек. Сколько из них останется через месяц? А через два? В какой момент и на каких неделях они уходят?» — пояснил Ларьяновский.
  • Такой подход поможет выявить причины, по которым студенты не хотят или не могут пройти курс до конца. Дело может быть не только в самом продукте, но также, например, в обманутых ожиданиях, а это уже ошибка маркетинга. Таких примеров — множество, добавили в компании.
  • Если тестовый запуск оправдает экономические ожидания, Skyeng будет готова инвестировать в курсы до 30 млн рублей. Окончательный бюджет утвердит совет директоров. На деле этого может быть даже много, отметил Ларьяновский.
  • По данным Forbes, Skyeng задумалась о запуске курсов китайского языка в конце 2021 года. Решение протестировать идею приняли быстрее, чем ожидалось, из-за частичной мобилизации. На её фоне спрос на изучение английского языка упал на 10%, что усугубило ситуацию с нестабильным спросом, которую компания наблюдала после 24 февраля.
  • Рынок обучения китайскому в России Skyeng оценивает до 15 млрд рублей. Но он всё равно пока небольшой, и турецкий язык сейчас более востребован среди россиян, рассказал изданию вице-президент по развитию онлайн-школы английского для детей Novakid Камиль Шарипов.

#skyeng #новость

1718 просмотров
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43 комментария
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 Funpepper

гулять эта скайенг на вялый стержень. плохая маркетинг, высокий цена, качество учения гнилой риса кусок.

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Max Pashkov

Кошка жена очереди...

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Ещё чуть-чуть

армянский, грузинский и казахский теперь не экзотика

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Артём Парушкевич

Там все на русском говорят

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Вадим Д.

Даже в России не все на русском говорят.

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Ещё чуть-чуть

Даже русские в России не все на русском говорят и тем более не все на нем пишут

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Александр Александрович

Даже на Украине не все говорят на украинском

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Ещё чуть-чуть

А как обстоят дела в Беларуси?

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садовыйгном

Ты ещё скажи весь мир на русском разговаривает.

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Ещё чуть-чуть

Не все.

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Леонид Гнездилов

Только весной был в Грузии и нет, не все.

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thinkabout1t

кстати очень популярные направления скаенг нужно взять на заметку)

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Ivan Susanin

Без шуток, хорошие курсы армянского искал и не нашел. Если у кого есть советы, покидайте пжл

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Ещё чуть-чуть

Курсы это всё от лукавого. Надо выучить алфавит и грамматику, дальше найти носителя языка и разговаривать. Мне курсы английского не помогали, репетитор тоже, всё сама, всё сама. Хотя в случае армянского может быть дефицит информации в интернете, поэтому возможно надо начинать с носителя, а потом алфавит и грамматика:)

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Petr Razdorov

теперь очень много языков, которые казались невостребованными стали популярными

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arty

Не поможет. Люди не тратят на курсы из-за режима жёсткой энономии, а не из-за отсутствия интереса.

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Feduard Klimkin

поверьте, в ближайшие 10 лет интерес к китайскому языку появится) особенно у жителей азиатской части рф

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Вадим Д.

Очень зря оплату в ₽ сделали, надо быть последовательными и перевести всё в юани, эффект полного погружения гарантирован.

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роман долгополов

На юанях на четырех языках надписи)

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Вадим Д.

Тем более – дополнительный бонус.

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Andrey Kuznetsov

ну можно еще и партнерскую программу от китайских банков подключить, чтобы сразу - освоил китайский и в Китай поехал "работать" ;)

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Марат

падающий спрос на английский? брешут. в текущих условиях английский нужен как никогда, особенно уезжающим и планирующим это делать

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Айрат Галиуллин

Се-се Мандарин

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Вадим Т.

прогуглил как будет спасибо большое,но у меня уши в трубочку свернулись

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Mike Kosulin

Кажется кто-то неправильно причины падения спроса определил...

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Пищевой дебаркадер

Лучше б корейский. Он и проще и страна куда привлекательней Китая...

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Айрат Галиуллин

Северно-Корейский? 🫠

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Пищевой дебаркадер

Конечно. А вы о чем подумали?🤔

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t t
страна куда привлекательней Китая

для туриста возможно, для бизнеса нет
Корея сокращает товарооборот, Китай наращивает

хотя и для туриста спорно, что Корея лучше

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Пищевой дебаркадер

Тоже верно, но, думаю, для бизнеса переезд не обязателен, а значит и смысла не много такой сложный язык выучивать отдельному предпринимателю...

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t t

бизнесу и без переезда желательно знать китайский, постоянно таскать везде переводчиков в командировках - такое себе

а английский там не все знают

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F. K.

сейчас в тренде киргизский и казахский

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Valentin Sherstobit

Ни хао!

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Оля Янко

А когда Китай больше не будет дружественной страной. Они вложит деньги в корейский, армянский грузинский, казахский?

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Egor Dubanevich

Skyeng => Skychi

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Andrey Kuznetsov

А греческий? Есть ли исследование, что спрос на англ упал? Кто проводил исследование?

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Confoederatio Helvetica

Турецкий, узбекский, грузинский, иврит, кажется, более актуальны.

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Max Pashkov

Иврит не актуален, дадут курсы по заселению и так)

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Max Pashkov

Вот кстати даже интересно какие реальные причины начала нестабильности спроса на английский и его снижения. Кажется что просто в моменте уехало большинство потребителей, а новые еще не доросли. Или реально дело в обиде на запад (но знать язык "врага" это ж преимущество, не?) или комбинация?

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D.

да, просто сейчас в разгар мобилизации не до курсов английского и успешного успеха. Будет отложенный спрос после окончания всего пистеца. Сейчас же многие просто уехали на время мобилизации и затормозили обучение.

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Alex S.

возможно еще дело в спаде экономики

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Павел Блахин

Фига значит там денежный оборот. Но молодцы, пару лет назад еще про них никто ничего не слышал

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Сергей

Почему не юаней?

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