Skyeng вложит до 30 млн рублей в запуск курсов китайского языка — на фоне падающего спроса на английский Статьи редакции
Компания задумалась о выходе на новый рынок ещё в 2021 году, но быстро действовать решила после новостей о мобилизации.
- Школа английского языка Skyeng открыла приём заявок на изучение китайского, заметил Forbes. Компания запустила страницу с описанием и услугами в начале октября 2022 года, там же написала, что китайский — «больше не экзотика», а язык бизнеса и ИТ.
- Новый курс уже проходят первые клиенты, но это тестовый запуск, рассказал vc.ru управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский. Окончательное решение примут до 2023 года, а зависеть оно будет в первую очередь от экономической целесообразности — есть ли спрос, растёт ли он, «сходится» ли экономика.
- На 13 октября 2022 года Skyeng предлагает четыре пакета уроков китайского: это 128 занятий по цене 799 рублей за урок, 96 — за 849 рублей, 64 — за 899 рублей, а также 32 — за 999 рублей. Во всех случаях в подарок идёт по три дополнительных урока.
- Подтверждать спрос будут не количеством заявок, а «когортами», чтобы понимать, как студенты проходят курс. «Допустим, к нам пришло 100 человек. Сколько из них останется через месяц? А через два? В какой момент и на каких неделях они уходят?» — пояснил Ларьяновский.
- Такой подход поможет выявить причины, по которым студенты не хотят или не могут пройти курс до конца. Дело может быть не только в самом продукте, но также, например, в обманутых ожиданиях, а это уже ошибка маркетинга. Таких примеров — множество, добавили в компании.
- Если тестовый запуск оправдает экономические ожидания, Skyeng будет готова инвестировать в курсы до 30 млн рублей. Окончательный бюджет утвердит совет директоров. На деле этого может быть даже много, отметил Ларьяновский.
- По данным Forbes, Skyeng задумалась о запуске курсов китайского языка в конце 2021 года. Решение протестировать идею приняли быстрее, чем ожидалось, из-за частичной мобилизации. На её фоне спрос на изучение английского языка упал на 10%, что усугубило ситуацию с нестабильным спросом, которую компания наблюдала после 24 февраля.
- Рынок обучения китайскому в России Skyeng оценивает до 15 млрд рублей. Но он всё равно пока небольшой, и турецкий язык сейчас более востребован среди россиян, рассказал изданию вице-президент по развитию онлайн-школы английского для детей Novakid Камиль Шарипов.
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гулять эта скайенг на вялый стержень. плохая маркетинг, высокий цена, качество учения гнилой риса кусок.
Кошка жена очереди...
армянский, грузинский и казахский теперь не экзотика
Там все на русском говорят
Даже в России не все на русском говорят.
Даже русские в России не все на русском говорят и тем более не все на нем пишут
Даже на Украине не все говорят на украинском
А как обстоят дела в Беларуси?
Ты ещё скажи весь мир на русском разговаривает.
Не все.
Только весной был в Грузии и нет, не все.
кстати очень популярные направления скаенг нужно взять на заметку)
Без шуток, хорошие курсы армянского искал и не нашел. Если у кого есть советы, покидайте пжл
Курсы это всё от лукавого. Надо выучить алфавит и грамматику, дальше найти носителя языка и разговаривать. Мне курсы английского не помогали, репетитор тоже, всё сама, всё сама. Хотя в случае армянского может быть дефицит информации в интернете, поэтому возможно надо начинать с носителя, а потом алфавит и грамматика:)
теперь очень много языков, которые казались невостребованными стали популярными
Не поможет. Люди не тратят на курсы из-за режима жёсткой энономии, а не из-за отсутствия интереса.
поверьте, в ближайшие 10 лет интерес к китайскому языку появится) особенно у жителей азиатской части рф
Очень зря оплату в ₽ сделали, надо быть последовательными и перевести всё в юани, эффект полного погружения гарантирован.
На юанях на четырех языках надписи)
Тем более – дополнительный бонус.
ну можно еще и партнерскую программу от китайских банков подключить, чтобы сразу - освоил китайский и в Китай поехал "работать" ;)
падающий спрос на английский? брешут. в текущих условиях английский нужен как никогда, особенно уезжающим и планирующим это делать
Се-се Мандарин
прогуглил как будет спасибо большое,но у меня уши в трубочку свернулись
Кажется кто-то неправильно причины падения спроса определил...
Лучше б корейский. Он и проще и страна куда привлекательней Китая...
Северно-Корейский? 🫠
Конечно. А вы о чем подумали?🤔
для туриста возможно, для бизнеса нет
Корея сокращает товарооборот, Китай наращивает
хотя и для туриста спорно, что Корея лучше
Тоже верно, но, думаю, для бизнеса переезд не обязателен, а значит и смысла не много такой сложный язык выучивать отдельному предпринимателю...
бизнесу и без переезда желательно знать китайский, постоянно таскать везде переводчиков в командировках - такое себе
а английский там не все знают
сейчас в тренде киргизский и казахский
Ни хао!
А когда Китай больше не будет дружественной страной. Они вложит деньги в корейский, армянский грузинский, казахский?
Skyeng => Skychi
А греческий? Есть ли исследование, что спрос на англ упал? Кто проводил исследование?
Турецкий, узбекский, грузинский, иврит, кажется, более актуальны.
Иврит не актуален, дадут курсы по заселению и так)
Вот кстати даже интересно какие реальные причины начала нестабильности спроса на английский и его снижения. Кажется что просто в моменте уехало большинство потребителей, а новые еще не доросли. Или реально дело в обиде на запад (но знать язык "врага" это ж преимущество, не?) или комбинация?
да, просто сейчас в разгар мобилизации не до курсов английского и успешного успеха. Будет отложенный спрос после окончания всего пистеца. Сейчас же многие просто уехали на время мобилизации и затормозили обучение.
возможно еще дело в спаде экономики
Фига значит там денежный оборот. Но молодцы, пару лет назад еще про них никто ничего не слышал
Почему не юаней?