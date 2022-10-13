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Microsoft отказалась от бренда Office — его использовали 31 год Статьи редакции

Теперь офисный пакет будет называться Microsoft 365.

  • В рамках ребрендинга компания поменяет название и логотип сайта office.com уже в ноябре 2022 года, пишет The Verge. В 2023-м Microsoft обновит все приложения офисного пакета для Windows и мобильных устройств.
  • Переработанное приложение Office получит название Microsoft 365. В нём также появится изменённый дизайн и ряд дополнительных функций.
  • Приложения Word, Excel, Outlook и PowerPoint сохранят свои названия.
  • В 2023 году Microsoft признает бренд Office устаревшим, но продажи офисного пакета пока не прекратит. Его продолжат предлагать частным клиентам, судя по всему, временно.
  • Microsoft начала использовать бренд Office в ноябре 1990 года. В первую версию офисного пакета входили три утилиты: Word, Excel и PowerPoint.
Обновлённый Microsoft 365

#новость #microsoft

2921 просмотров
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29 комментариев
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 Dmitriy Strashkov

12 октября - Microsoft разрешил продажи Office в России
13 октября - Microsoft отказалась от бренда Office

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Бене Гессерит

Пожертвовали тридцатилетним брендом ради продаж в России 👍

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Максим Горький

русским - залежалый второсорт !!!!

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Andrei Romanov

Яндекс 360, Microsoft 365, кто даст больше, поднимаем ставки господа)

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lakoros

у яндекса в месяце по подписке 30 дней, поэтому и 360 дней в году)

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Gre Li

IBM eServer xSeries 366

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Дмитрий Кузнецов

Windows Server 2022, но это не названия подписок.

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Александр Повольнов

BMW 530 лучше любого офиса.

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Максим Ростокин

Xbox 720 кодовое название Xbox One

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Кто-то такой

Офис покинул здание

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Zloy Marketolog

Лучше бы продукты свои совершенствовали, а не названия меняли. Маркетологам там по ходу заняться нечем, выдумывают себе работу, что не поувольняли всех нафиг)

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НеЗнакомка

А Вы злой...

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Эдгар Миранович

Для базового пользователя всё просто и понятно. Что конкретно совершенствовать?!

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Самозанятый Енот Полоскун

Это какой то кринж

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Владислав

Опять креативные идеи супер-эффективных менеджеров.

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Pavel Loginov

ахахаха... точно, им ведь заплатили придумать что-то новое и поднять продажи

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Борис Хмелев

Удалённый формат набирает обороты еще больше, поэтому само слово "офис" устаревает. Вот маркетологи и подсуетились заранее, чтобы следующие 31 год не париться с позиционированием бренда )

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Никита

Microsoft 365 просто ассоциируется с подпиской на незнамо что, никак не с оффисом

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Andrey L

Microsoft Home office теперь патамушта

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Никита

Они че дураки? Что это вообще за год такой - 2022?

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lakoros

"офис" это набор программ майрософта, причем разный. Понимаю почему от него отказались.

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Andre Macareno

Доки – и точка

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Дмитрий Кузнецов

Следующий шаг: SQL Server -> Microsoft 24/7

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Неприемлемый разговор

Офис вышел из чата

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Никита

OFFICE узнаваем по всему миру, идеальный нейминг, а тут хз что

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Alex Dem

Логично... какой нафиг офис, все на удаленке...
А вообще, день когда мелкие сделают нормальный полноценный Office для Linux будет одним из лучших дней в нашей жизни. И тогда я точно признаю их великой компанией.

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Слегка Придурковатый

365,25 было бы круче.

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Ziyech

32 года, не ?

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Эдгар Миранович

Сколько людей, столько и мнений!

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