Microsoft отказалась от бренда Office — его использовали 31 год Статьи редакции
Теперь офисный пакет будет называться Microsoft 365.
- В рамках ребрендинга компания поменяет название и логотип сайта office.com уже в ноябре 2022 года, пишет The Verge. В 2023-м Microsoft обновит все приложения офисного пакета для Windows и мобильных устройств.
- Переработанное приложение Office получит название Microsoft 365. В нём также появится изменённый дизайн и ряд дополнительных функций.
- Приложения Word, Excel, Outlook и PowerPoint сохранят свои названия.
- В 2023 году Microsoft признает бренд Office устаревшим, но продажи офисного пакета пока не прекратит. Его продолжат предлагать частным клиентам, судя по всему, временно.
- Microsoft начала использовать бренд Office в ноябре 1990 года. В первую версию офисного пакета входили три утилиты: Word, Excel и PowerPoint.
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12 октября - Microsoft разрешил продажи Office в России
13 октября - Microsoft отказалась от бренда Office
Пожертвовали тридцатилетним брендом ради продаж в России 👍
русским - залежалый второсорт !!!!
Яндекс 360, Microsoft 365, кто даст больше, поднимаем ставки господа)
у яндекса в месяце по подписке 30 дней, поэтому и 360 дней в году)
IBM eServer xSeries 366
Windows Server 2022, но это не названия подписок.
BMW 530 лучше любого офиса.
Xbox 720 кодовое название Xbox One
Офис покинул здание
Лучше бы продукты свои совершенствовали, а не названия меняли. Маркетологам там по ходу заняться нечем, выдумывают себе работу, что не поувольняли всех нафиг)
А Вы злой...
Для базового пользователя всё просто и понятно. Что конкретно совершенствовать?!
Это какой то кринж
Опять креативные идеи супер-эффективных менеджеров.
ахахаха... точно, им ведь заплатили придумать что-то новое и поднять продажи
Удалённый формат набирает обороты еще больше, поэтому само слово "офис" устаревает. Вот маркетологи и подсуетились заранее, чтобы следующие 31 год не париться с позиционированием бренда )
Microsoft 365 просто ассоциируется с подпиской на незнамо что, никак не с оффисом
Microsoft Home office теперь патамушта
Они че дураки? Что это вообще за год такой - 2022?
"офис" это набор программ майрософта, причем разный. Понимаю почему от него отказались.
Доки – и точка
Следующий шаг: SQL Server -> Microsoft 24/7
Офис вышел из чата
OFFICE узнаваем по всему миру, идеальный нейминг, а тут хз что
Логично... какой нафиг офис, все на удаленке...
А вообще, день когда мелкие сделают нормальный полноценный Office для Linux будет одним из лучших дней в нашей жизни. И тогда я точно признаю их великой компанией.
365,25 было бы круче.
32 года, не ?
Сколько людей, столько и мнений!